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الموارد المميزة

استكشف digital library حيث ستجد الوثائق والدورات التعليمية والتقارير والمزيد لدعم نجاحك مع منصة IBM Turbonomic.

 وثائق IBM Turbonomic

استكشف الوثائق الخاصة بجميع إصدارات منصة IBM Turbonomic.

 دورات IBM Turbonomic التعليمية

استخدم الدورات التعليمية المنظمة للتعلم السريع لتحسين منصة IBM Turbonomic.

 أهم 5 نصائح لتحسين سحابتك العامة في 2024

انضم إلى ندوة الإنترنت المباشرة القادمة لتتعلم خمس نصائح رئيسية لتحسين عمليات نشر السحابة العامة.

 دراسة The Total Economic Impact الخاصة بـ IBM Turbonomic الصادرة في يناير 2024

قيّم التأثير المالي المحتمل وعائد الاستثمار لاستخدام IBM Turbonomic لتحسين إدارة الإنفاق السحابي وأداء التطبيقات.

اختيار أحد حلول تحسين السحابة

تفضل بقراء تقرير PeerPaper الحصري هذا، الذي يتضمن أفضل الممارسات بناءً على رؤى خبراء الصناعات والتقييمات من مستخدمي IBM Turbonomic المعتمدين.

 تطبيق أتمتة العمليات المالية السحابية

تفضل بقراءة هذا الدليل السريع لاستكشاف مجال الإدارة المالية السحابية المتنامي بسرعة، المعروف باسم العمليات المالية FinOps.

 تحقيق تقنية المعلومات المستدامة

تفضل بقراءة تقرير PeerPaper الحصري هذا لتتعرف على كيفية قيام مستخدمي IBM Turbonomic بتعديل حجم بنيتهم التحتية وتقليل بصمتهم البيئية.
Inside the Blueprint

يُعد Inside the Blueprint سلسلة تلفزيونية للقاءات شخصية وهي سلسلة حائزة على جوائز وتُبث على مستوى الولايات المتحدة على Bloomberg Television وFOX Business، وقد عرضت Turbonomic في حلقة خريف 2023 بعنوان "الابتكار الذكي". شاهد المقطع الكامل هنا!
مقاطع فيديو إعداد Turbonomic بسرعة

تعرّف على تجربة الانضمام السلسة لـ Turbonomic.

 قرارات وليس تنبيهات

اكتشف كيف يمكنك منع المشكلات داخل بيئتك بشكل استباقي.

 التحسين المستمر للسحابة

وفر المال دون التأثير على الأداء.

 الأتمتة على نطاق واسع

أنشئ سياسات أتمتة للحفاظ على نظام مستقر وضمان الأداء الأمثل.

 تكامل عميق، وفورات أكبر

افتح عالمًا من الرؤى الأكثر تفصيلًا وحسّن اتخاذ القرارات.

 تكامل العمليات، والتحول الرقمي

بسّط تكامل العمليات، وعزز الثقة، وحقق التحول الرقمي.
صحيفة البيانات نظرة عامة عن IBM Turbonomic

اكتشف كيف أن إدارة موارد التطبيقات تحول قابلية الملاحظة إلى عمل من خلال الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

IBM Turbonomic لـ Azure

اكتشف كيف يمكنك تحقيق أفضل أداء عند نشر برمجياتك على Azure.

IBM Turbonomic و ServiceNow

اكتشف كيف يساعدك هذا التكامل في عمليات التطوير السريعة لضمان أداء التطبيق.

IBM Turbonomic for AWS

اكتشف كيفية التحكم في مشكلات السحابة على AWS وضمان أداء التطبيق.

المستندات الفنية والكتب الإلكترونية أتمتة مرونة الحاوية المعتمدة على التطبيق

لمهندسي المنصات وعمليات التطوير الذين يتطلعون إلى سرعة الوصول إلى السوق.

ذكاء اصطناعي لعمليات تقنية معلومات أكثر ذكاءً

قم بتطبيق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان أداء التطبيقات.

حان الوقت لتجربة Turbo    

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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