تحسين بيئات VMware وOpenShift لديك باستخدام IBM Turbonomic

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

19 مايو 2025

مؤلف

Simer Singh

Product Manager - Turbonomic

يسرُّ Turbonomic، الحل الأول لإدارة موارد التطبيقات (ARM)، أن يعلن عن أحدث تكامل له مع Red Hat OpenShift Virtualization.

يُعَد Turbonomic الحل الأول لإدارة موارد التطبيقات (ARM)، وهو نهج هرمي قائم على التطبيقات يحلل باستمرار احتياجات التطبيقات من الموارد ويولد إجراءات قابلة للأتمتة بالكامل لضمان حصول التطبيقات دائمًا على ما تحتاج إليه لتحقيق الأداء المطلوب. تُعَد OpenShift منصة موثوقًا بها وشاملة ومتسقة مصممة للتوسع بما يتماشى مع احتياجات أعباء عمل المحاكاة الافتراضية الحالية. تتيح المحاكاة الافتراضية في OpenShift للعملاء تشغيل أجهزتهم الافتراضية وإدارتها في نموذج السحابة الأصلية عبر أساس Kubernetes في OpenShift.

تساعد قابلية الملاحظة في Turbonomic المؤسسات في الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول استخدام الموارد، والأداء، والتكلفة لأعباء عمل الأجهزة الافتراضية على منصة OpenShift Virtualization، مع تمكين المستخدمين من اتخاذ الإجراءات المقترحة لزيادة استخدام موارد البنية التحتية وتحسين أداء التطبيقات.

معالجة 3 تحديات رئيسية:

تواجه العديد من المؤسسات التحديات التالية عند إدارة أعباء العمل الهجينة:

  • كان Turbonomic يدعم أعباء عمل الحاويات في منصة OpenShift، لكنه لم يكن يدعم أعباء عمل الأجهزة الافتراضية.
  • يريد العديد من العملاء الذين يعتمدون على أعباء عمل مبنية على الأجهزة الافتراضية الانتقال إلى OpenShift لاستضافة كلٍ من أعباء عمل الحاويات والأجهزة الافتراضية، كما يمكن لعملاء VMware الباحثين عن منصة بديلة لاستضافة الأجهزة الافتراضية نقل بيئاتهم الحالية إلى OpenShift.
  • مع هذا التحسين الجديد في Turbonomic، أصبحنا الآن ندعم أيضًا أعباء العمل/التطبيقات القائمة على الأجهزة الافتراضية. يُعَد Turbonomic Application Resource Management ‏(ARM) الحل الوحيد الذي يوفر دعمًا متكاملًا لكل من VMware وOpenShift.

4 ميزات رئيسية يقدِّمها Turbonomic

استنادًا إلى الطلب الفعلي والتاريخي للتطبيقات، يقترح Turbonomic أفضل الإجراءات في الوقت المناسب لضمان حصول التطبيقات على الموارد التي تحتاجها لأداء مثالي. ويُتيح للمستخدمين:

  • التحجيم الذكي: يوفر إجراءات لتحديد الحجم المناسب للأجهزة الافتراضية والحاويات.
  • منع العوائق في العُقد: يضمن توزيعًا مستمرًا لأعباء العمل بحيث لا يحدث أي ازدحام على العُقد.
  • توسيع نطاق الموارد ديناميكيًا: يقوم بالتوسعة أو التقليص حسب الحاجة لضمان الأداء دون الإفراط في تخصيص الموارد.
  • التخطيط الاستباقي: توليد الخطط بناءً على الاستخدامات الحالية والمستقبلية للتنبؤ بدقة بالطلبات المستقبلية.

حالات الاستخدام: 3 تطبيقات في العالم الواقعي 

  • يمكن لعملاء VMware نقل بيئة الأجهزة الافتراضية الحالية إلى OpenShift، ويستطيع Turbonomic توفير قدرات مشابهة لنظام DRS على OpenShift.
  • في المستقبل، سيتيح Turbonomic للعملاء إمكانية إعداد خطط تهدف إلى ترحيل بيئات VMware الحالية إلى منصة OpenShift، كما سيتمكن المستخدمون من نقل أجهزتهم الافتراضية إلى OpenShift بسلاسة.
  • بالنسبة إلى العملاء الراغبين في تشغيل أعباء عمل الأجهزة الافتراضية على منصة OpenShift Virtualization، يستطيع Turbonomic تقديم قدرات إدارة موارد التطبيقات (ARM) ووظائف شبيهة بنظام DRS لإدارة أعباء العمل الافتراضية بفاعلية.

تحسين بيئة VMware الخاصة بك لضمان أعلى أداء للتطبيقات مع تقليل التكاليف

يقدِّم IBM Turbonomic حلًا شاملًا لإدارة تطبيقاتك بذكاء، وموازنة عرض الموارد مع الطلب، وضمان تحقيق الأداء المطلوب. مع ميزات مثل التوزيع المستمر للحوسبة، وضبط حجم الأجهزة الافتراضية بدقة، وإدارة السعة، وتحسين الأداء عبر المجموعات (Clusters)، يستطيع Turbonomic تحويل مركز بياناتك إلى بيئة أكثر كفاءة وإنتاجية. اكتشِف كيف يمكن أن يساعدك IBM Turbonomic على تحقيق نتائج أفضل للأعمال وانتقالات سلسة بين أجهزة المحاكاة الافتراضية والسحابة.

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