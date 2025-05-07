مستقبل إدارة موارد التطبيقات مع IBM Turbonomic

اليوم، تكشِف IBM عن تطورات رائدة في IBM Turbonomic تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تعزيز أداء تطبيقاتها وكفاءة عملها.

يتكامل IBM Turbonomic الآن مع GitHub وHashiCorp Terraform، ما يُتيح تحسين أعباء العمل الخاصة بالتطبيقات السحابية المعرَّفة كرمز بأمان. يُتيح ذلك للمؤسسات الحفاظ على أداء فعَّال ومستقر للتطبيقات على نطاق واسع، مع الاستفادة من الحوكمة والمرونة التي تقدِّمها البنية التحتية كرمز (IaC).