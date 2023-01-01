الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic الأتمتة الذكية لتكنولوجيا المعلومات باستخدام IBM Turbonomic
استخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لضمان أداء التطبيقات مع تقليل التكاليف
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رسم توضيحي للأتمتة الذكية لتكنولوجيا المعلومات من IBM Turbonomic
لنستكشف معًا كيف يمكن لأتمتة العمليات أن تيسر أعمالك وتحقق لك نتائج أفضل

ربما تساءل أول شخص يقود سيارة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي عما إذا كانت هذه التكنولوجيا الجديدة ستتوقف عند أمرها بالتوقف. قد تكون عملية تبني الابتكار مليئة بالتحديات، والثقة تلعب دورًا كبيرًا في هذا التحدي. وإدخال الأتمتة في عمليات تقنية المعلومات الديناميكية الخاصة بك لتوزيع التطبيقات ليس مختلفًا.

تقدم منصة IBM Turbonomic إجراءات يمكنك الاعتماد عليها وأتمتتها بشكل مستمر. عندما يتصرف البرنامج الذكي تلقائيًا، فإنك تستفيد من زيادة السرعة وقابلية التوسع والكفاءة وتوفير التكاليف.
المزايا تعزيز الأداء باستمرار

أتمتة الاستجابة لمشكلات الأداء تعني القدرة على الالتزام بمستويات الخدمة دون التأثير على العملاء.

 التقليل من الجهد البشري

سيقضي فريقك وقتًا أقل في مراقبة وتوزيع الموارد، ما يتيح وقتًا أكثر للتركيز على المشاريع الحساسة.

 زيادة الكفاءة

يقوم برنامج IBM Turbonomic تلقائيًا بحل مشكلات نقص استخدام الموارد وفائض التوزيع، ما يتيح بنية تحتية أكثر فعالية من حيث التكلفة.
الرحلة نحو الأتمتة

تنفيذ الأتمتة بالوتيرة التي تناسبك

بمجرد أن تتعرّف على تفاصيل إجراءات توزيع الموارد الموصى بها، فإن أتمتة المهمة ليست قرارًا حتميًا. يمكنك الحفاظ على السيطرة على المهام التي ترغب في دمجها في سير عمل الموافقات أو عمليات التطوير أو الاتصالات، وتلك التي تتيح لـ IBM Turbonomic التعامل معها بأتمتة كاملة ومستمرة.
الإجراءات المؤتمتة
الإجراءات التعيينية والحركية يمكن لبرنامج IBM Turbonomic تعيين وتحريك أحمال التشغيل (مثل الآلات الافتراضية والحجيرات) دون التسبب في أعطال، لتجنب مشكلات الأداء في أثناء دمج الكتل.
إجراءات التوسع يقوم برنامج IBM Turbonomic بإنشاء إجراءات لتوسيع الموارد عموديًا وأفقيًا بناءً على الطلب في الوقت الفعلي للتطبيقات. باستخدام الأتمتة، يتم دائمًا تحديد الحجم المناسب للأجهزة الافتراضية والحاويات وقواعد البيانات والتخزين. يتم توسيع التطبيقات القابلة للتوسع أفقيًا بشكل سلس لتلبية الطلب.
إجراءات التوفير من خلال تحليل كل طبقة من المجموعة، يمكن لبرنامج IBM Turbonomic تحديد الوقت الذي تحتاج فيه إلى تعليق أو توسيع التطبيق (على سبيل المثال، توفير الحجرات) وكذلك البنية التحتية الأساسية (مثل تزويد العقد، الأجهزة الافتراضية أو العقد المتقاربة).
إجراءات المثيلات المحجوزة يأخذ برنامج IBM Turbonomic في اعتباره المثيلات المحجوزة (RIs) عند إنشاء إجراءات توسيع المثيلات الافتراضية، حيث يطبق الحجوزات السحابية التي لديك بالفعل ويوصي بإجراءات شراء عند الحاجة إلى المزيد. يقوم البرنامج بتتبع الأسعار والتغطية ومدة التشغيل، ويحدد فرص التوفير الشهرية.
قبل استخدام Turbonomic، كنا مضطرين للتدخل يدويًا وحل أي مشكلات في الأداء سريعًا. قدمت لنا منصة التحكم الدعم لتعزيز أداء التطبيقات والحفاظ على مستويات الخدمة المتفق عليها مع العملاء الخارجيين. Robert Schnee رائد فريق إدارة الأنظمة والشبكات Metzler Bank قراءة قصة العميل
الجوائز والتكريم
IBM Turbonomic يفوز بأفضل الجوائز على G2 و PeerSpot و TrustRadius تُعد Turbonomic واحدة من بين 25 تقنية من تقنيات IBM التي حصلت على تميز "الأعلى تقييمًا" من TrustRadius. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف المنصة كرائدة في إدارة تكاليف السحابة استنادًا إلى تقييمات G2. اقرأ: 25 منتجًا من IBM تفوز بأعلى تصنيف من TrustRadius اطّلع على تقييمات G2
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ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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