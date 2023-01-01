ربما تساءل أول شخص يقود سيارة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي عما إذا كانت هذه التكنولوجيا الجديدة ستتوقف عند أمرها بالتوقف. قد تكون عملية تبني الابتكار مليئة بالتحديات، والثقة تلعب دورًا كبيرًا في هذا التحدي. وإدخال الأتمتة في عمليات تقنية المعلومات الديناميكية الخاصة بك لتوزيع التطبيقات ليس مختلفًا.



تقدم منصة IBM Turbonomic إجراءات يمكنك الاعتماد عليها وأتمتتها بشكل مستمر. عندما يتصرف البرنامج الذكي تلقائيًا، فإنك تستفيد من زيادة السرعة وقابلية التوسع والكفاءة وتوفير التكاليف.