ربما تساءل أول شخص يقود سيارة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي عما إذا كانت هذه التكنولوجيا الجديدة ستتوقف عند أمرها بالتوقف. قد تكون عملية تبني الابتكار مليئة بالتحديات، والثقة تلعب دورًا كبيرًا في هذا التحدي. وإدخال الأتمتة في عمليات تقنية المعلومات الديناميكية الخاصة بك لتوزيع التطبيقات ليس مختلفًا.
تقدم منصة IBM Turbonomic إجراءات يمكنك الاعتماد عليها وأتمتتها بشكل مستمر. عندما يتصرف البرنامج الذكي تلقائيًا، فإنك تستفيد من زيادة السرعة وقابلية التوسع والكفاءة وتوفير التكاليف.
أتمتة الاستجابة لمشكلات الأداء تعني القدرة على الالتزام بمستويات الخدمة دون التأثير على العملاء.
سيقضي فريقك وقتًا أقل في مراقبة وتوزيع الموارد، ما يتيح وقتًا أكثر للتركيز على المشاريع الحساسة.
يقوم برنامج IBM Turbonomic تلقائيًا بحل مشكلات نقص استخدام الموارد وفائض التوزيع، ما يتيح بنية تحتية أكثر فعالية من حيث التكلفة.
تنفيذ الأتمتة بالوتيرة التي تناسبك
بمجرد أن تتعرّف على تفاصيل إجراءات توزيع الموارد الموصى بها، فإن أتمتة المهمة ليست قرارًا حتميًا. يمكنك الحفاظ على السيطرة على المهام التي ترغب في دمجها في سير عمل الموافقات أو عمليات التطوير أو الاتصالات، وتلك التي تتيح لـ IBM Turbonomic التعامل معها بأتمتة كاملة ومستمرة.