الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام IBM Turbonomic
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رسم توضيحي لرؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) من IBM Turbonomic
لنتوقف عن التخمين ونبدأ في المعرفة

بالنسبة للعديد من الأقسام التقنية، فإن توفير الموارد اللازمة للتطبيقات لأداء مهامها هو بمثابة لعبة تخمين. لذلك، يتخذون احتياطات إضافية ويقومون بتوفير موارد أكثر من اللازم، ما يؤدي غالبًا إلى تراكم تكاليف سحابية باهظة. ومع ذلك، من الممكن تجنب هذه الزيادة في التكاليف ومعرفة ما تحتاجه تطبيقاتك بالضبط، ومن أي موارد في الوقت الفعلي.

منصة IBM® Turbonomic® تستخدم نهجًا تنازليًا حاصل على براءة اختراع، حيث "تربط" تطبيقاتك الحساسة للأعمال بالموارد الأساسية في كل طبقة من طبقات بنيتك التحتية. من التطبيقات إلى الحاويات وصولًا إلى المحاكاة الافتراضية. مرورًا بالسحابة والموقع المحلي. والحوسبة والتخزين والشبكة. تحافظ منصة IBM Turbonomic على رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لكل مكونات مجموعتك، ما يمكن من تحسين الدقة واتخاذ قرارات توزيع المواد بفعالية من حيث التكلفة.

 
المزايا ربط فرق العمل المنفصلة

اجعل فرق التطبيق والبنية التحتية لديك متفقين ومتفاهمين. يضيف برنامج IBM Turbonomic رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تحليلنا المستمر للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، ما يقلل من الصوامع ويعطي فرق العمل المزيد من الحافز للتعاون.

 تجنب مشكلات الأداء

بفضل القدرة على عرض الروابط بين الموارد في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، يمكنك تجنب المشكلات قبل أن تتفاقم. يوفر برنامج IBM Turbonomic الموارد المطلوبة بدقة لكل تطبيق — دون زيادة أو نقصان.

 الحصول على إجراءات معتمدة

الفهم الكامل لمجموعة التطبيقات يمنحك الثقة في الاعتماد على توصيات منصة IBM Turbonomic وأتمتة الإجراءات لتحسين الأداء دون أي تعطل.
كيف تعمل رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)
اكتشف الكيانات يعمل برنامج IBM Turbonomic بذكاء على اكتشاف الكيانات المستهدفة في كل طبقة، من التطبيقات إلى الأجهزة.
نطاق لأي كيان بفضل العرض الشامل لمجموعة التطبيق، يُمكنك فهم كيفية استهلاك أي كيان للموارد بصورة أكثر دقة، وتقييم مخاطر الأداء ضمن سياق النظام الشامل.
روابط الموارد يحلل برنامج IBM Turbonomic كيفية تفاعل الموارد مع بعضها ويقدم توصيات مع أخذ الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات في الاعتبار. على سبيل المثال، إجراء لإنشاء Virtual Machine لتمكين إضافة حجيرات يوضح كيف يمكن لتغيير واحد أن يؤثر على أو يمكّن تغييرات أخرى.
حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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