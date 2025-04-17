في غضون عام واحد، وفرت شركة Hyland Software أكثر من 15% من الإنفاق الحالي على تكاليف الحوسبة عبر AWS ومراكز البيانات الخاصة بها، مع الحفاظ على جودة الخدمة. كيف؟ لقد استعانت بمنصة IBM Turbonomic للتحكم في بيئة السحابة الهجينة المعقدة للغاية. وقد يكون هذا التوفير مجرد قطرة من بحر.

بصفتها مزودًا لحلول البرامج كخدمة والمنصة كخدمة الخاصة بإدارة المحتوى وأتمتة العمليات لأكثر من 14000 عميل حول العالم، فإن احتياجات شركة Hyland من الموارد والمعالجة هائلة. تنشر الشركة حلولها المستضافة في بيئة سحابية هجينة، باستخدام مراكز البيانات الخاصة بها بالإضافة إلى سحابة Amazon Web Services (AWS) العامة. علاوةً على ذلك، تدعم شركة Hyland أكثر من 2000 عميل يأتمنون الشركة على بيتابايت من البيانات من خلال جميع منتجاتها، ويمكن للجمهور العمل على نطاق واسع مع الآلاف من مثيلات Elastic Compute Cloud (EC2) ومجموعات Elastic Block Store (EBS).

هذا تحدٍ كبير يتمثل في تحسين جميع موارد الحوسبة هذه، والحد من الهدر مع ضمان أداء الخدمة المقدمة للعملاء. وهذه هي مهمة Joseph Quinto، مدير عمليات الأعمال السحابية في شركة Hyland وفريقه. يقول Quinto: "يتعين علينا إدارة الموارد عبر مجموعات مختلفة جدًا من المعايير". "لكل منتج احتياجاته الخاصة من الموارد، وضمن مجموعات المنتجات يوجد عملاء من مختلف المجالات لديهم احتياجات متنوعة بشكل كبير. توجد العديد من العوامل المتغيرة، وكل واحد منها يجعل من الاستفادة من مواردك تحديًا مختلفًا".

في الماضي، حاولت شركة Hyland إدارة التحدي من خلال تطوير فرقها. لكن الحصول على رؤية واضحة عبر هذا الكم الكبير من الموارد في مثل هذه البيئة الكبيرة والمعقدة - ناهيك عن تحقيق التوازن في استخدامها - كان يفوق قدرة البشر. لذا، لجأت شركة Hyland إلى منصة Turbonomic. يقول Quinto: "لا يزال لدينا الكثير من الأشياء دون المستوى الذي كنا نأمله". "لكنا وصلنا إلى نقطة لم نتمكن فيها، بمفردنا، من فعل أي شيء آخر. وهنا ظهرت إمكانات منصة Turbonomic من منظور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وقد نفعنا ذلك حقًا".