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رسم توضيحي يسلط الضوء على ميزات Apptio الرئيسية

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Forrester Wave للربع الثالث من عام 2024

اقرأ التقرير لتستكشف أسباب تصنيف Forrester لشركة IBM على أنها شركة رائدة وصاحبة "حل CCMO الأكثر اكتمالاً للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)."

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Apptio هي مجموعة من منتجات البرمجيات المتخصصة في تقنيات الإدارة المالية والإدارة المالية للسحابة والتخطيط الرشيق للمؤسسات، تمكنك من ربط استثماراتك التقنية بقيمة أعمال واضحة.

يُعد اتخاذ القرارات الاستثمارية التقنية الصحيحة اليوم أمرًا مهمًا للغاية من أجل بناء ميزة تنافسية، ودعم الابتكار، وتعزيز عائد الاستثمار. وفي المقابل قد تؤدي البيانات المتفرقة وغير الموثوقة والعمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً وتكون عرضة للأخطاء إلى تضخم الميزانيات والتخطيط غير الفعال وضياع الفرص. ولتفادي تلك المشكلات تحتاج المؤسسات إلى حلول مبسطة ومتكاملة ومؤتمتة للمساعدة على تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتحسين العمليات وتحقيق عوائد مالية أكبر.

هنا يأتي دور منتجات Apptio التي تنظم كميات هائلة من بيانات الإنفاق التقني والبيانات التشغيلية للمؤسسات بطريقة ذكية وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن لقادة الأعمال والشؤون المالية والتقنية استخدامها للتعاون بشكل أفضل. ويعمل Apptio على استيعاب وتجميع وتنظيم بيانات الإنفاق والتكلفة والاستهلاك والأداء والسمات من أنظمة متباينة، بما في ذلك موفرو التقنيات السحابية. حيث يتيح الفهم الكامل والمترابط لإنفاقك على التقنية والقيمة العائدة على عملك من كل دولار إمكانية تحديد أولويات العمل بثقة، وتبنّي استخدام التقنيات السحابية، وتحسين استثماراتك التقنية.
تقديم مجموعة حلول العمليات المالية: حل عمليات مالية واحد لكل الاحتياجات
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المزايا حقق ميزة تنافسية من التقنيات السحابية

تخصيص تكاليف التقنيات السحابية، وتمكين ملكية الفريق، وتقليل الهدر المتعلق بتلك التقنيات. خفض تكاليف تقنيات السحابة المتعددة وتخصيص 100% من إنفاق السحابة بدقة.

 تحقيق أقصى استفادة من قيمة الاستثمارات التقنية

خفض الإنفاق التقني غير الضروري وتسريع دورات التنبؤ والتكيف بسرعة في بيئة مليئة بالتحديات. تقليل التكلفة الإجمالية لامتلاك التطبيق بنسبة 25% وخفض دورات التخطيط بنسبة 75%.

 تسريع وتيرة رشاقة الأعمال في كل قطاعات العمل

إدارة العمل والموارد والمَحَافظ ديناميكيًا مع ضمان التوافق المستمر مع استراتيجية الأعمال. تحسين دقة التنبؤ بنسبة 90%.
منتجات Apptio
IBM Apptio يفتح IBM Apptio آفاق الموارد لتسريع استراتيجيات الأعمال من خلال تبسيط التطبيقات والعمليات وتوحيد البيانات المالية والتشغيلية في تصنيف معياري للصناعات لفئات التكلفة والتسلسلات الهرمية. استكشف IBM Apptio
 IBM Cloudability يستوعب IBM Cloudability بيانات الفواتير ويقلل التكرار وينظمها على مستوى جميع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين لتقديم رؤية واضحة وموحّدة للتكلفة. ويوفر المساءلة المالية لنموذج الإنفاق المتغير القائم على الاستهلاك الخاص بالسحابة العامة. استكشف IBM Cloudability تسعير Explore IBM Cloudability
IBM Targetprocess يتيح IBM Targetprocess للمؤسسات إمكانية توسيع نطاق الممارسات الرشيقة وتسريع وتيرة الأسلوب الرشيق للأعمال. ويتكامل مباشرة مع IBM Apptio، مما يمكّن المؤسسات من تتبع تكاليف برامجها الرشيقة وتحسين استثماراتها. استكشف IBM Targetprocess
المزايا Datalink

أتمتة عملية استيعاب البيانات من أكثر من 350 مصدرًا بسهولة باستخدام الموصلات الذكية. جدولة الموصلات لسحب البيانات بشكل منتظم وتلقي تنبيهات وإشعارات عند إكمال الموصلات لعملية تحميل.

 استكشف Datalink Apptio TBM Unified Model (ATUM)

يعتمد ATUM (النموذج الموحد من Apptio TBM)، وهو من أفضل الممارسات التي نوفرها لتنفيذ إدارة الأعمال التقنية (TBM)، على تصنيف إدارة الأعمال التقنية من أجل المزاوجة بين بيانات التكلفة التي يتم الحصول عليها من قسم الشؤون المالية وبين البيانات المتعلقة بالخدمات والمنتجات الخاصة بالأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

 استكشف ATUM Apptio BI

يحدد Apptio BI الفرص القيمة ويساعد على تحويلها إلى واقع من خلال التتبع المتكامل للأهداف. اتخذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع من خلال إنشاء التحليلات الأكثر أهمية لشركتك ومشاركتها.

 استكشف Apptio BI التعليقات والمساهمة

يمكنك السماح للأطراف المعنية من خلال التعليقات والإشارات والإشعارات بالمساهمة عبر التعليقات والتحليلات الفورية لبياناتك وتقاريرك، ومن ثمّ تسريع عملية اتخاذ القرار دون مغادرة المنصة.

 استكشف التعليقات والمساهمة
دراسات حالة الاستفادة من Cloudability للحصول على الشفافية بشأن التكلفة المفصلة للتقنيات السحابية وقابلية التوسّع الديناميكية

تعرف على الميزات التي قدمها IBM Cloudability لشركة TUI وكيف ساعدها على توضيح قيمة نفقاتها على التقنيات السحابية وجدوى الاستراتيجية التي اتبعتها مع الحفاظ على انخفاض تكاليف التقنيات السحابية ورشاقة العمليات.

 تعمل Flutter Entertainment على زيادة الأسلوب الرشيق من خلال المراهنة على الشفافية التي يوفرها Apptio

تعرف على المساعدة التي قدمها IBM Targetprocess لشركة UK&I من خلال توحيد علاماتها التجارية بالإضافة إلى مساعدتها على استيضاح القيمة العائدة على الأعمال فيما يتعلق بالبيانات الثاقبة.
الجوائز والتقييمات

تم تصنيف IBM Cloudability و IBM Target Process كرائدين في تقارير G2 Summer 2024، والتي تقوم بمقارنة المنتجات وتصنيفها وفهرستها وفقًا لرضا السوق ونتائج التواجد في السوق.

حازت IBM Cloudability و IBM Target Process و IBM Apptio على أعلى تصنيف على منصة TrustRadius، وهي منصة تقييمات وتصنيف موثوقة لمشتري تكنولوجيا الأعمال.

تقييمات TrustRadius
الموارد دليل CIO لتحسين تكلفة تكنولوجيا المعلومات

استخدم هذا الدليل واستكشف أربع طرق لتحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك باستخدام أسئلة توجيهية لجعل تحليلك واضحًا واستنتاجاتك قابلة للتنفيذ.

 تشغيل العمليات المالية باستخدام IBM Turbonomic

زيادة عائد الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات من خلال الأتمتة التي تساعد على التخلص من الإنفاق الزائد في بيئات السحابة الهجينة والمتعددة.

 العمليات المالية: نهج جديد للإدارة المالية السحابية

استخدم هذا الدليل لمعرفة ما يقدمه لك نموذج تشغيل العمليات المالية لتعظيم قيمة التقنيات السحابية وجمع فرق التقنية والأعمال والشؤون المالية معًا للتعاون بفعالية والإنفاق بذكاء.

اتخِذ الخطوة التالية

سواء كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من قيمة استثماراتك التقنية أو جعل التقنيات السحابية ميزتك التنافسية، فإن Apptio يساعدك على تحقيق نتائج أعمال أفضل بفضل الرؤى الموثوقة والقابلة للتنفيذ.

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