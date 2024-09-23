Apptio هي مجموعة من منتجات البرمجيات المتخصصة في تقنيات الإدارة المالية والإدارة المالية للسحابة والتخطيط الرشيق للمؤسسات، تمكنك من ربط استثماراتك التقنية بقيمة أعمال واضحة.
يُعد اتخاذ القرارات الاستثمارية التقنية الصحيحة اليوم أمرًا مهمًا للغاية من أجل بناء ميزة تنافسية، ودعم الابتكار، وتعزيز عائد الاستثمار. وفي المقابل قد تؤدي البيانات المتفرقة وغير الموثوقة والعمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً وتكون عرضة للأخطاء إلى تضخم الميزانيات والتخطيط غير الفعال وضياع الفرص. ولتفادي تلك المشكلات تحتاج المؤسسات إلى حلول مبسطة ومتكاملة ومؤتمتة للمساعدة على تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتحسين العمليات وتحقيق عوائد مالية أكبر.
هنا يأتي دور منتجات Apptio التي تنظم كميات هائلة من بيانات الإنفاق التقني والبيانات التشغيلية للمؤسسات بطريقة ذكية وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن لقادة الأعمال والشؤون المالية والتقنية استخدامها للتعاون بشكل أفضل. ويعمل Apptio على استيعاب وتجميع وتنظيم بيانات الإنفاق والتكلفة والاستهلاك والأداء والسمات من أنظمة متباينة، بما في ذلك موفرو التقنيات السحابية. حيث يتيح الفهم الكامل والمترابط لإنفاقك على التقنية والقيمة العائدة على عملك من كل دولار إمكانية تحديد أولويات العمل بثقة، وتبنّي استخدام التقنيات السحابية، وتحسين استثماراتك التقنية.
تحكم في عملياتك باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعرَّف على المزيد عن IBM Concert
تخصيص تكاليف التقنيات السحابية، وتمكين ملكية الفريق، وتقليل الهدر المتعلق بتلك التقنيات. خفض تكاليف تقنيات السحابة المتعددة وتخصيص 100% من إنفاق السحابة بدقة.
خفض الإنفاق التقني غير الضروري وتسريع دورات التنبؤ والتكيف بسرعة في بيئة مليئة بالتحديات. تقليل التكلفة الإجمالية لامتلاك التطبيق بنسبة 25% وخفض دورات التخطيط بنسبة 75%.
إدارة العمل والموارد والمَحَافظ ديناميكيًا مع ضمان التوافق المستمر مع استراتيجية الأعمال. تحسين دقة التنبؤ بنسبة 90%.
أتمتة عملية استيعاب البيانات من أكثر من 350 مصدرًا بسهولة باستخدام الموصلات الذكية. جدولة الموصلات لسحب البيانات بشكل منتظم وتلقي تنبيهات وإشعارات عند إكمال الموصلات لعملية تحميل.
يعتمد ATUM (النموذج الموحد من Apptio TBM)، وهو من أفضل الممارسات التي نوفرها لتنفيذ إدارة الأعمال التقنية (TBM)، على تصنيف إدارة الأعمال التقنية من أجل المزاوجة بين بيانات التكلفة التي يتم الحصول عليها من قسم الشؤون المالية وبين البيانات المتعلقة بالخدمات والمنتجات الخاصة بالأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
يحدد Apptio BI الفرص القيمة ويساعد على تحويلها إلى واقع من خلال التتبع المتكامل للأهداف. اتخذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع من خلال إنشاء التحليلات الأكثر أهمية لشركتك ومشاركتها.
يمكنك السماح للأطراف المعنية من خلال التعليقات والإشارات والإشعارات بالمساهمة عبر التعليقات والتحليلات الفورية لبياناتك وتقاريرك، ومن ثمّ تسريع عملية اتخاذ القرار دون مغادرة المنصة.
تعرف على الميزات التي قدمها IBM Cloudability لشركة TUI وكيف ساعدها على توضيح قيمة نفقاتها على التقنيات السحابية وجدوى الاستراتيجية التي اتبعتها مع الحفاظ على انخفاض تكاليف التقنيات السحابية ورشاقة العمليات.
تعرف على المساعدة التي قدمها IBM Targetprocess لشركة UK&I من خلال توحيد علاماتها التجارية بالإضافة إلى مساعدتها على استيضاح القيمة العائدة على الأعمال فيما يتعلق بالبيانات الثاقبة.
تم تصنيف IBM Cloudability و IBM Target Process كرائدين في تقارير G2 Summer 2024، والتي تقوم بمقارنة المنتجات وتصنيفها وفهرستها وفقًا لرضا السوق ونتائج التواجد في السوق.
حازت IBM Cloudability و IBM Target Process و IBM Apptio على أعلى تصنيف على منصة TrustRadius، وهي منصة تقييمات وتصنيف موثوقة لمشتري تكنولوجيا الأعمال.
تقييمات TrustRadius
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