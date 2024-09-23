يُعد اتخاذ القرارات الاستثمارية التقنية الصحيحة اليوم أمرًا مهمًا للغاية من أجل بناء ميزة تنافسية، ودعم الابتكار، وتعزيز عائد الاستثمار. وفي المقابل قد تؤدي البيانات المتفرقة وغير الموثوقة والعمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً وتكون عرضة للأخطاء إلى تضخم الميزانيات والتخطيط غير الفعال وضياع الفرص. ولتفادي تلك المشكلات تحتاج المؤسسات إلى حلول مبسطة ومتكاملة ومؤتمتة للمساعدة على تحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتحسين العمليات وتحقيق عوائد مالية أكبر.

هنا يأتي دور منتجات Apptio التي تنظم كميات هائلة من بيانات الإنفاق التقني والبيانات التشغيلية للمؤسسات بطريقة ذكية وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن لقادة الأعمال والشؤون المالية والتقنية استخدامها للتعاون بشكل أفضل. ويعمل Apptio على استيعاب وتجميع وتنظيم بيانات الإنفاق والتكلفة والاستهلاك والأداء والسمات من أنظمة متباينة، بما في ذلك موفرو التقنيات السحابية. حيث يتيح الفهم الكامل والمترابط لإنفاقك على التقنية والقيمة العائدة على عملك من كل دولار إمكانية تحديد أولويات العمل بثقة، وتبنّي استخدام التقنيات السحابية، وتحسين استثماراتك التقنية.