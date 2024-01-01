يُعدُّ تحسين التكلفة بشكل دائم مع الحفاظ على استقرار التطبيقات والخدمات التي تدعم الأعمال، من المهام الحساسة التي ينبغي أن يضطلع بها مهندسو السحابة وفرق العمليات التي تعمل في مجال العمليات المالية المتقدمة. ويمكن لهذه الفرق إدارة تكلفة السحابة مع الحفاظ على الأداء من خلال توزيع الموارد بشكل مدروس يضمن توافق موارد السحابة مع متطلبات أحمال التشغيل المناسبة، وتجنب الموارد المهدرة من خلال توفير ما هو ضروري فقط.
كما أن IBM® Turbonomic® يقدم نهجًا فريدًا في مرحلة التحسين والتشغيل ضمن العمليات المالية، إذ يركز على تحقيق الإنفاق الأمثل من خلال إجراءات تحسين تضع الأداء بعين الاعتبار ويمكن أتمتتها بأمان في الوقت الحقيقي.
باستخدام IBM Turbonomic، يمكن لمهندسي السحابة وفرق العمليات:
تحقيق الأداء الأمثل للتطبيقات بأقل تكلفة على AWS و Azure و Google Cloud و Kubernetes والسحابة الخاصة، بفضل الأتمتة الذكية.
فهم التبعيات المتبادلة بين التطبيقات والبنية التحتية وتحديد المشكلات المحتملة بشكل استباقي وتمكين المهندسين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.
تحديد الإجراءات وأتمتتها بناءً على الطلب في الوقت الفعلي ومتطلبات أعباء العمل، ما يُتيح للفرق التركيز على المهام الحساسة.
استخدام الأتمتة لإدارة توزيع الموارد بشكل ديناميكي، ما يضمن أن التطبيقات والبنية التحتية التي تديرها تظل تلتزم بمستويات الخدمة المتفق عليها (SLOs) التي تؤثر في نجاح الأعمال.
كيفية إدارة انتشار تقنية السحابة المتعددة وتكاليفها المتزايدة عبر الأتمتة
4 طرق لخفض تكاليف التقنية
يضمن التحليل القائم على التطبيقات والطلب أتمتة الإجراءات بأمان من خلال مزودي السحابة و Kubernetes و VMware وعلى الخوادم المحلية.
تفعيل الأتمتة بأمان ودمجها مع سير العمل وخطوط التكامل التنظيمية. تحقيق نتائج فعالة فورًا وباستمرار.
بناء الثقة مع مطوري التطبيقات والأطراف المعنية الأخرى من خلال إظهار تأثير توزيع الموارد الديناميكي بدقة على أداء التطبيقات المهمة الحساسة.
تحسين تكلفة السحابة
برنامج Turbonomic يضع بيانات توزيع موارد السحابة في إطارها الصحيح وينشئ إجراءات توزيع معتمدة عبر الحوسبة والتخزين وخدمات قواعد البيانات كخدمة (DBaaS)، والتي يمكنك أتمتتها لتحسين استخدام السحابة بشكل مستمر وتقليل تكلفة السحابة. برنامج Turbonomic يقدم أيضًا إجراءات التوسع بناءً على مقاييس الاستخدام السابقة، ما يتيح لك الاستفادة الكاملة من مخزونك الحالي من المثيلات المحجوزة والخصومات الملتزم بها، وزيادة الاستفادة من الحجوزات إلى الآلات الافتراضية (VM).
يدعم برنامج Turbonomic خدمات AWS و Azure و سحابة Google.
تحسين Kubernetes
التحسين المستمر للتطبيقات والمنصة والبنية التحتية، يتيح إلغاء قفل السحابة الأصلية بسلاسة عبر كل طبقة من طبقات المجموعة. باستخدام Turbonomic، يمكنك تقليل الجهد والتكاليف المتعلقة بـ Kubernetes وزيادة عائدك الاستثماري.
يدعم برنامج Turbonomic جميع الإصدارات السابقة من Kubernetes بما في ذلك EKS و GKE و AKS و Red Hat® OpenShift®.
تحسين مركز البيانات
أتمتة توزيع موارد البنية التحتية الافتراضية وسحابتك الخاصة بأمان لتعزيز الأداء بأقل تكلفة. تتضمن إجراءات توفير الموارد الرئيسية الحوسبة المستمرة ووضع التخزين، وضبط حجم الآلة الافتراضية، وإدارة السعة، وتحسين المجموعة الفائقة والمزيد.
تحسين تخطيط الترحيل إلى السحابة
تسمح عملية تحسين مركز البيانات على منصة Turbonomic باستخدام أكثر فعالية للأصول الحالية. تساعد قدرات التخطيط المستندة إلى التطبيقات على تحديد الأحمال التشغيلية الأنسب للسحابة، ما يضمن استهلاكًا فعالاً مباشرةً بعد الترحيل.
تحسين المنصة كخدمة (PaaS)
تساعد في زيادة القيمة التجارية للمنصة كخدمة (PaaS) من خلال التوسع الديناميكي لخطط Microsoft Azure App Service وقواعد بيانات Azure SQL، وموارد قواعد بيانات Amazon RDS. تساعد في التأكد من حصول التطبيقات على الموارد التي تحتاجها بالضبط مع القضاء على السعة الزائدة في قواعد البيانات وخدمات التطبيقات الفارغة.
تعرّف على المزيد حول كيفية قيام IBM Cloudability بزيادة القيمة التجارية من استثماراتك في السحابة من خلال تقديم رؤية وشفافية مالية لنموذج الإنفاق المتغير القائم على الاستهلاك في السحابة العامة.
استخدم أتمتة منصة Turbonomic المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول تحسين تكاليف السحابة، ولوحات التحكم السهلة لضمان أداء التطبيقات (سواء التقليدية أو السحابية الأصلية) بشكل مستمر وتحسين التكاليف.
تقدم منصة Turbonomic تخطيطًا سهل الاستخدام لترحيل السحابة، ما يتيح لك تحسين استهلاك خدمات السحابة من البداية وتبسيط عملية الترحيل إلى السحابة.