كيف يمكن للشركة ضمان أن يتم التحكم في إنفاقها على السحابة ومواءمته مع قيمة الأعمال؟

Samsung SDS America (SDSA) تواجه هذا التحدي وتحقق النجاح.

تقدم Samsung SDSA، وهي فرع إقليمي لشركة Samsung SDS الرائدة عالميًا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، التحول الرقمي والتحول السحابي وخدمات التنقل للمؤسسات لشركات Samsung Group والعملاء الخارجيين في أمريكا الشمالية.

مع زيادة عمليات نشر السحابة العامة للشركة على AWS، أصبحت إدارة التكلفة تمثل تحدياً. استخدمت Samsung SDSA حلاً تابعًا لجهة خارجية لتحديد المجالات المحتملة لتحقيق وفورات في التكاليف. ومع ذلك، لا يزال إنشاء تقارير الاسترداد واسترداد التكاليف للحسابات المدينة يتطلب جهدًا يدويًا يستغرق وقتًا طويلاً. وغالباً ما لم يكن أمام فريق السحابة سوى أيام قليلة قبل نهاية دورة الفوترة لإجراء التغييرات.

كانت Samsung SDSA على يقين من وجود فرص توفير أكبر. في عام 2023، سعت الشركة إلى الحصول على رؤية أعمق فيما يتعلق بإنفاقها على السحابة لتحديد طرق أكثر كفاءة لتقليل هدر السحابة وتحسين البيئة.