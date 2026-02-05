ساعدت عملية تحويل عمليات السحابة وتنفيذ IBM Turbonomic شركة Maximus على تحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وتوفير التكاليف. تمكَّنت الشركة من إلغاء الإفراط في تخصيص الموارد، وتبسيط توزيعها، وتحسين أداء التطبيقات - ما أدى إلى تعزيز تقديم الخدمات لعملائها من الجهات الحكومية. مع توفُّر القدرات الجديدة، يركِّز المهندسون الآن على المهام ذات القيمة الأعلى، بينما تضمن Turbonomic حصول أعباء العمل على الموارد التي تحتاجها. يواصل Chris Ray قائلًا: "يمتلك هذا التحسين القدرة على تحقيق وفورات مستمرة وملموسة. إذا تمكَّنت من خفض تكلفة الحوسبة والتخزين ببضعة سنتات فقط في الساعة، عبر آلاف الموارد التي تعمل 24 ساعة في اليوم و365 يومًا في السنة، فإن ذلك يتحول إلى مدخرات مالية حقيقية". تقول Marie Russell، نائب الرئيس لتسريع الشركاء الاستراتيجيين العالميين: "لقد أثبتت IBM أنها مستشار وشريك موثوق به. تُعَد Turbonomic المحرك الذي كانت مؤسستنا بحاجة إليه - فهو يعمل على أتمتة ضبط الحجم الأمثل على نطاق واسع وتحسين العمليات وتعزيز الأداء، ما يُتيح لمهندسينا التركيز على تحقيق النتائج المهمة للمواطنين الذين نقدِّم خدماتنا لهم".

إلى جانب الأثر المالي، عززت Maximus قدرتها على تقديم وصول سلس وعادل إلى الخدمات الحيوية عبر الجهات الحكومية. بالنظر إلى المستقبل، تخطِّط Maximus لتوسيع اعتماد Turbonomic عالميًا وتطبيق نسختها المعتمدة من FedRAMP، المتاحة في FedRAMP Marketplace، لدعم العملاء الفيدراليين. يوضِّح Chris Ray: "لا تُعَد Turbonomic أداة فحسب، بل محفزًا للتغيير الثقافي والتشغيلي. تمكِّن هذه الأداة مهندسينا من تقييم وتصحيح أعباء العمل غير الملائمة بشكل أسرع، ما يؤدي إلى تقليل المشاكل المحتملة في الإنتاج وخفض التكاليف، وأحيانًا إلى تحقيق كِلا الهدفين في الوقت نفسه".