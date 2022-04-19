تعرّف على كيفية قيام Turbonomic بتمكين فريق مكون من تسعة مهندسين من مهندسي البنية التحتية من توفير 16000 بيئة عروض توضيحية مباشرة شهريًا.
اكتشف كيف تساهم إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل في ضمان تحسين أداء التطبيقات في السحابة الهجينة.
اكتشف كيف تقوم إحدى شركات التصنيع متعددة الجنسيات بتقليل تكاليف السحابة والمساعدة في تحسين أداء التطبيقات.
اكتشف كيف تحافظ Providence على سلامة بيئتها السحابية والهجينة باستخدام IBM Turbonomic.
اكتشف كيف قامت Capita بتطبيق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوزيع أحمال التشغيل عبر السحابة الهجينة.
اكتشف كيف يستخدم Rabobank رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة بيئتها الهجينة.
اكتشف كيف تضمن BlueIT تحسين أداء التطبيقات وتقليل الانبعاثات الكربونية.
اكتشف كيف تقوم BBC Studios بتطبيق الأتمتة لإدارة أنظمة تقنية المعلومات لديها.
اكتشف كيف يُحسن Metzler Bank أداء التطبيقات ويحافظ على اتفاقيات مستوى الخدمة مع العملاء.
اكتشف كيف يحسّن O.C. Tanner الموارد ويُركز على الابتكار.
اكتشف كيف تُطبّق IBM Hursley الأتمتة في رحلتها نحو الحياد الكربوني.
اكتشف كيف تسد دنفر الفجوة بين مالكي التطبيقات وعمليات تقنية المعلومات.
اكتشف كيف تقوم مؤسسة IBM CIO بتحسين عملية تخصيص الموارد باستخدام أتمتة Turbonomic.
اكتشف كيف تستفيد SulAmérica من Turbonomic لتحسين أوقات استجابة التطبيقات مع تباين الطلبات الديناميكي.