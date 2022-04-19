حسّن الأداء. قلّل التكاليف. اتخذ خطوات استراتيجية. التجزئة تتبنى Carhartt استراتيجية السحابة أولًا وتُحقق مبيعات قياسية خلال فترة العطلات التقنية TechZone تعرّف على كيفية قيام Turbonomic بتمكين فريق مكون من تسعة مهندسين من مهندسي البنية التحتية من توفير 16000 بيئة عروض توضيحية مباشرة شهريًا. النقل J.B. Hunt اكتشف كيف تساهم إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل في ضمان تحسين أداء التطبيقات في السحابة الهجينة. التصنيع شركة Komatsu اكتشف كيف تقوم إحدى شركات التصنيع متعددة الجنسيات بتقليل تكاليف السحابة والمساعدة في تحسين أداء التطبيقات. الرعاية الصحية Providence اكتشف كيف تحافظ Providence على سلامة بيئتها السحابية والهجينة باستخدام IBM Turbonomic. خدمات العمليات التجارية Capita اكتشف كيف قامت Capita بتطبيق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوزيع أحمال التشغيل عبر السحابة الهجينة. الأعمال المصرفية Rabobank اكتشف كيف يستخدم Rabobank رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة بيئتها الهجينة.

في البداية، كانت أولويتنا القصوى تتمحور حول تحقيق الكفاءة في تكاليف السحابة العامة لدينا. لكن سرعان ما اكتشفنا أن Turbonomic يمكنه تقديم المزيد في مجال تخصيص الموارد. كما يمكنه مساعدتنا في تجنب مشكلات الأداء، ليس فقط في السحابة العامة ولكن أيضًا في السحابة الخاصة. وهذا ما ميز Turbonomic عن الأدوات الأخرى المتاحة في السوق. Dennys Ber مدير بقسم تكنولوجيا المعلومات Natura & Co قراءة قصة العميل

قم بتحويل عمليات تقنية المعلومات باستخدام IBM Turbonomic التقنية BlueIT اكتشف كيف تضمن BlueIT تحسين أداء التطبيقات وتقليل الانبعاثات الكربونية. الترفيه BBC Studios اكتشف كيف تقوم BBC Studios بتطبيق الأتمتة لإدارة أنظمة تقنية المعلومات لديها. الأعمال المصرفية Metzler Bank اكتشف كيف يُحسن Metzler Bank أداء التطبيقات ويحافظ على اتفاقيات مستوى الخدمة مع العملاء. البرمجيات والخدمات O.C. Tanner اكتشف كيف يحسّن O.C. Tanner الموارد ويُركز على الابتكار. التقنية IBM Hursley اكتشف كيف تُطبّق IBM Hursley الأتمتة في رحلتها نحو الحياد الكربوني. الحكومة دنفر، كولورادو اكتشف كيف تسد دنفر الفجوة بين مالكي التطبيقات وعمليات تقنية المعلومات. التقنية مؤسسة IBM CIO اكتشف كيف تقوم مؤسسة IBM CIO بتحسين عملية تخصيص الموارد باستخدام أتمتة Turbonomic. التأمين SulAmérica اكتشف كيف تستفيد SulAmérica من Turbonomic لتحسين أوقات استجابة التطبيقات مع تباين الطلبات الديناميكي.