تأسست Natura &Co في عام 1969، وهي شركة مستحضرات تجميل تتخذ من البرازيل مقرًا لها وتقدِّم خدماتها للعملاء في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تُعَد Natura سادس أكبر شركة مبيعات مباشرة في العالم، وتشتهر بثقافتها الابتكارية ورسالتها في تقديم حلول الجمال والعناية الشخصية بشكل واعٍ ومسؤول، مع تنمية أعمالها مع المساهمة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

تمتلك Natura بنية تحتية قوية، ونظامًا لوجستيًا متينًا، وقاعدة تكنولوجيا رقمية تدعم مجموعة من التطبيقات الحيوية للأعمال، مثل منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، التي يستخدمها مندوبي المبيعات حول العالم. بفضل الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة، حققت الشركة أعلى مستوى خدمة في تاريخها. "نُدير اليوم الآلاف من أعباء العمل عبر VMware وAWS وAzure وGCP وOCI وKubernetes". يقول Dennys Ber، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في Natura: "نحن نعمل على زيادة خدماتنا بشكل مستمر، لِذا يُعَد تقليل التكاليف دافعًا رئيسيًا عند البحث عن أداة جديدة".

على الرغم من أن نظام Natura القديم كان يعمل بشكل كامل، كان Ber يعلم أنه من أجل تحسين الأداء وإدارة التكاليف بفاعلية على المدى الطويل، سيحتاج الفريق إلى اتباع نهج أكثر استباقية في تخصيص الموارد. لقد حان الوقت للبحث عن منصة تمكِّن Natura من أتمتة إدارة الموارد وجَعْل بيئتها متعددة السحابات ذاتية الشفاء.

كان هدف Ber هو تقليل الوقت المخصص "لغرف العمليات" وإتاحة المجال للفريق للتركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تعزز أهداف الأعمال بدلًا من حل مشكلات تكنولوجيا المعلومات المؤقتة. كان يبحث أيضًا عن طرق لتحقيق توافق مستمر بين فريق متعدد الجنسيات من المهندسين ومسؤولي الأنظمة. يُشير Ber: "كان علينا إيجاد طريقة لتقليل العمل اليدوي للفريق وتنفيذ حل يمكن أن يجعل بيئتنا ذاتية الشفاء". هنا لجأ الفريق إلى ScaleUP Consultoria وحل IBM® Turbonomic.