كيف تستطيع شركة مستحضرات التجميل متعددة الجنسيات تقليل تكاليف السحابة العامة دون التأثير في تجربة المستخدمين النهائيين؟
تأسست Natura &Co في عام 1969، وهي شركة مستحضرات تجميل تتخذ من البرازيل مقرًا لها وتقدِّم خدماتها للعملاء في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تُعَد Natura سادس أكبر شركة مبيعات مباشرة في العالم، وتشتهر بثقافتها الابتكارية ورسالتها في تقديم حلول الجمال والعناية الشخصية بشكل واعٍ ومسؤول، مع تنمية أعمالها مع المساهمة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.
تمتلك Natura بنية تحتية قوية، ونظامًا لوجستيًا متينًا، وقاعدة تكنولوجيا رقمية تدعم مجموعة من التطبيقات الحيوية للأعمال، مثل منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، التي يستخدمها مندوبي المبيعات حول العالم. بفضل الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة، حققت الشركة أعلى مستوى خدمة في تاريخها. "نُدير اليوم الآلاف من أعباء العمل عبر VMware وAWS وAzure وGCP وOCI وKubernetes". يقول Dennys Ber، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في Natura: "نحن نعمل على زيادة خدماتنا بشكل مستمر، لِذا يُعَد تقليل التكاليف دافعًا رئيسيًا عند البحث عن أداة جديدة".
على الرغم من أن نظام Natura القديم كان يعمل بشكل كامل، كان Ber يعلم أنه من أجل تحسين الأداء وإدارة التكاليف بفاعلية على المدى الطويل، سيحتاج الفريق إلى اتباع نهج أكثر استباقية في تخصيص الموارد. لقد حان الوقت للبحث عن منصة تمكِّن Natura من أتمتة إدارة الموارد وجَعْل بيئتها متعددة السحابات ذاتية الشفاء.
كان هدف Ber هو تقليل الوقت المخصص "لغرف العمليات" وإتاحة المجال للفريق للتركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تعزز أهداف الأعمال بدلًا من حل مشكلات تكنولوجيا المعلومات المؤقتة. كان يبحث أيضًا عن طرق لتحقيق توافق مستمر بين فريق متعدد الجنسيات من المهندسين ومسؤولي الأنظمة. يُشير Ber: "كان علينا إيجاد طريقة لتقليل العمل اليدوي للفريق وتنفيذ حل يمكن أن يجعل بيئتنا ذاتية الشفاء". هنا لجأ الفريق إلى ScaleUP Consultoria وحل IBM® Turbonomic.
بدأت رحلة Natura لتحسين تكاليف السحابة الهجينة عبر Turbonomic من خلال إنشاء رؤية موحَّدة لبيئة الشركة متعددة السحابات بأكملها. بمساعدة Turbonomic، تمكَّن الفريق من إنشاء رؤية شاملة لكل بيئاته خلال دقائق معدودة. وقد ساعدتهم هذه الرؤية على الاطِّلاع على كامل ممتلكاتهم في لوحة معلومات واحدة. كانت الخطوة التالية هي تمكين أتمتة IBM Turbonomic من مراقبة استخدام الموارد وإدارته بشكل ديناميكي.
يقول Ber: "في البداية، كانت أولويتنا القصوى تتمحور حول تحقيق الكفاءة في تكاليف السحابة العامة لدينا. لكن سرعان ما اكتشفنا أن Turbonomic يمكنه تقديم المزيد في مجال تخصيص الموارد. كما يمكنه مساعدتنا على تجنُّب مشكلات الأداء، ليس فقط في السحابة العامة ولكن أيضًا في السحابة الخاصة. وهذا ما يميز Turbonomic عن الأدوات الأخرى في السوق".
مع بداية رحلة Natura في السحابة، بدأ فريق تكنولوجيا المعلومات أيضًا في استكشاف طرق لتحسين بيئته المحلية. يقول: "قبل تطبيق Turbonomic، كانت لدينا مجموعة VMware تعمل على أجهزة Linux، وكنا نظن أننا سنحتاج إلى شراء أجهزة جديدة. لكن، بمساعدة Turbonomic، اكتشفنا أنه من خلال نقل أعباء العمل بين الخوادم، لن نتجنب فقط تكلفة شراء جهاز جديد، بل يمكننا أيضًا إيقاف تشغيل الأجهزة الحالية وتمديد عمرها الافتراضي. لقد أدى هذا بلا شك إلى جذب الكثير من اهتمام الفريق".
“لاحظنا أن Turbonomic أحدثت تأثيرًا سريعًا في أعمالنا. غطّت الأداة عادت تكلفتها خلال أول ثلاثة أو أربعة أشهر فقط. يقول Ber: “في البداية، كنا نبحث عن حل بسبب وفورات التكلفة في السحابة العامة، لكن مع مرور الوقت لاحظنا أيضًا تحسُّنًا في الأداء عبر بيئتنا السحابية العامة وبيئتنا المحلية. خلال فترة 90 يومًا، لاحظ الفريق أن الأداة نفَّذت أكثر من 5,800 إجراء مؤتمت، ما أدَّى إلى تحسين أداء التطبيقات وتحقيق وفورات مالية كبيرة. في الواقع، تمكَّنت شركة Natura من توفير أكثر من 260,000 دولار أمريكي من إنفاقها على السحابة العامة خلال أول اثني عشر شهرًا من تطبيق Turbonomic.
لقد كان لشركة ScaleUP Consultoria دور محوري في هذه الرحلة، وذلك من خلال مساعدة Natura على جعل عملياتها أكثر كفاءة مع الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في القطاع وتعزيز مكانة علامتها أمام عملائها ومستهلكيها.
تماشيًا مع استراتيجية الاستدامة لدى Natura، يهدف فريق تكنولوجيا المعلومات إلى خفض استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الرئيسية بنسبة 5% مقارنةً بالعام السابق. ومن خلال تحقيق انخفاض كبير في استخدام الموارد، يدعم IBM Turbonomic أيضًا هدف Ber وفريقه في الاستدامة. يوضِّح Ber قائلًا: عندما أدير مواردي بشكل أفضل باستخدام IBM Turbonomic وأرى أنني قادر على القيام بالمزيد باستخدام أقل، دون الحاجة إلى شراء أجهزة جديدة، أحقق كفاءة في استهلاك الطاقة تدعم بالتالي هدفنا في تقليل الانبعاثات الكربونية”.
تأسَّست شركة Natura في عام 1969، وتُعَد أكبر شركة برازيلية متعددة الجنسيات في مجال مستحضرات التجميل والعطور. وكواحدة من أكبر مؤسسات قطاع التجميل في أمريكا اللاتينية، تم تصنيفها كسادس أكبر شركة مبيعات مباشرة في العالم، وتعمل أيضًا في أوروبا وآسيا عبر قنوات أخرى.
