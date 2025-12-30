كيف يمكِّن IBM Turbonomic هذا الفريق من توفير 16,000 بيئة عرض حية شهريًا.
كيف يتمكن فريق مكوَّن من تسعة مهندسين للبنية التحتية من تلبية احتياجات قوى العمل وشبكة شركاء عالمية - مع آلاف المستخدمين النهائيين الذين ينشرون 16,000 بيئة لأكثر من 4,000 عميل - كل شهر؟
يبدأ ذلك بترسيخ ثقافة تدعم النمو السريع والتحسين المستمر. يوضِّح Jason Erickson، مدير IBM Technology Zone الأول، قسم الأتمتة في IBM: "نرى أنفسنا كشركة ناشئة في مراحلها الأولى داخل IBM".
تُعَد IBM Technology Zone (TechZone) الوجهة الوحيدة لجميع فِرق التسويق التابعة لـ IBM ومنظومة شركاء الأعمال الخاصة بها لتوفير وتخصيص بيئات العرض التجريبية الحية. ببضع نقرات فقط، يمكن لأي شخص الوصول إلى مجموعة واسعة من البنى التحتية وحلول البرمجيات.
يقول Erickson: "سيقوم بائع تقني بتسجيل الدخول إلى TechZone لتشغيل نسخة من أحد المنتجات (مثل IBM Cloud Pak for Data) على السحابة العامة، وفي الوقت نفسه يقوم شريك أعمال بتسجيل الدخول لتشغيل نسخة من منتج آخر (مثل IBM Cloud Pak for Business Automation) على البنية التحتية المحلية. اضرب ذلك في 500. يوضِّح TechZone: "هذا ما يحدث في TechZone يوميًا". تسمح هذه البيئات التجريبية للمستخدمين بالحصول على تجربة مباشرة مع منتج جديد وفهم أفضل لكيفية تطبيقه في بيئتهم الخاصة وتأثيره على أعمالهم. وبما أنها مخصصة للتعليم والاستكشاف، فإن هذه البيئات مؤقتة. وهي تدوم في أي مكان من بضع ساعات إلى بضعة أيام.
يشير إريكسون: "خلال السنوات القليلة الماضية، استطعنا توسيع عملياتنا بشكل كبير واستقطبنا مستخدمين جُدُدًا عبر IBM وشبكة شركائنا. لقد تطلب هذا منا إنشاء بنية تحتية بسرعة وبأمان لدعم بيئاتهم". لهذا السبب لجأت TechZone إلى IBM Turbonomic.
تم تنفيذ أكثر من 175,000 إجراء تلقائي لتخصيص الموارد خلال 4 أشهر.
منذ تنفيذ Turbonomic، حقق الفريق أكثر من 619,000 دولار أمريكي في السحابة العامة
تُعَد بيئة تكنولوجيا المعلومات في TechZone معقدة للغاية، وهي في حالة تغير مستمر. يُدير الفريق في المتوسط 2,600 جهاز افتراضي (VM) على السحابة العامة، و14,000 جهاز افتراضي على البنية التحتية المحلية، و274,000 حاوية موزعة على 600 مجموعة، تشمل 178,000 بود.
يوضِّح Erickson: "نبدأ الأسبوع بتشغيل 12,000 جهاز افتراضي، وبحلول نهاية الأسبوع نصل إلى 16,000 جهاز افتراضي موزع عبر بيئة سحابة هجينة تشمل Azure وAWS وRed Hat OpenShift وKubernetes وVMware". نمر بهذا النمط من الطلب المتقلب كل أسبوع. قبل استخدام Turbonomic، لم يكن لدينا مصدر موثوق به وحيد يوضِّح لنا عدد الأجهزة الافتراضية (VMs) العاملة في بيئتنا. كان علينا تسجيل الدخول إلى ست أو سبع واجهات مختلفة وتجميع البيانات يدويًا. والآن أصبحت لدينا رؤية موحَّدة لكل بيئتنا (من طبقة التطبيقات ووصولًا إلى البنية التحتية) يتم تحديثها في الوقت الفعلي".
الرؤية الشاملة لكل الطبقات تمثِّل خطوة أولى حاسمة في رحلة TechZone لخفض التكاليف، لكنها مجرد البداية. لا يمكن لفريق من الأفراد ذوي الأداء العاجل مراجعة وتحديد التخصيص الأمثل للموارد يدويًا لبيئة بهذا الحجم. إنهم بحاجة إلى محرك للذكاء الاصطناعي والتحليلات يراجع بيئتهم بشكل مستمر لتحديد الفرص المتاحة لتحسين تخصيص الموارد واتخاذ الإجراءات اللازمة. يقول Erickson: "نحن لا ننشئ كل ما يتم نشره على TechZone. ونسمح لمجتمع IBM بإنشاء أنماط تعمل على بيئتنا. لا يستطيع فريقنا المكون من تسعة أفراد فحص كل واحد منها يدويًا. هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في Turbonomic للمساعدة".
بدأ فريق TechZone جهود التحسين بالتركيز على بيئات Amazon Web Services (AWS) وVMware، بالإضافة إلى Red Hat OpenShift. بدأوا بمراجعة توصيات Turbonomic لتخصيص الموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنفيذها يدويًا. يتذكر Erickson: "كان هناك العديد من الإجراءات غير المؤثِّرة في التشغيل التي يمكن تنفيذها فورًا في AWS على سبيل المثال. وقد اتخذنا العديد من الخطوات لتحسين أداء التخزين وخفض التكاليف في الوقت نفسه". راقَب الفريق عن كثب تأثير تغييرات تخصيص الموارد، وواصَل تحسينها مع مرور الوقت. ومع ازدياد الثقة في التوصيات، بدأ الفريق بتطبيق الأتمتة.
حاليًا، يعمل الفريق على أتمتة جميع إجراءات توسيع أحجام التخزين في AWS، وإجراءات نقل حجيرات الحاويات، إلى جانب عمليات زيادة أحجام الأجهزة الافتراضية عبر جميع البيئات، وتقليل أحجام الأجهزة الافتراضية في بيئة الاختبار. خلال الأشهر الأربعة الأولى من أتمتة الإجراءات الهادفة إلى تقليل المخاطر وضمان الأداء، نفَّذت Turbonomic أكثر من 175,000 إجراء مؤتمت لإدارة الموارد عبر بيئتهم المحلية، وأكثر من 19,000 إجراء مؤتمت لإدارة الموارد على AWS. خلال تلك الفترة، حقق فريق TechZone وفورات بلغت 619,000 دولار أمريكي عبر بيئة السحابة العامة الخاصة بهم.
رحلة تحسين بهذا الحجم لم تكن لتحدث دون الأتمتة الذكية. لا يمكن تحسين بيئة مثل TechZone ببساطة من خلال التدخل اليدوي وحده. بمجرد أن أنشأ الفريق رؤية شاملة لبيئتهم بأكملها وبدأ باستكشاف توصيات Turbonomic المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد، تمكَّن فريق TechZone من تحسين كفاءة البيئة بأمان، مع الاستمرار في تقديم تجربة مستخدم نهائي ممتازة.
مع المضي قدمًا، يخطط الفريق لتوسيع نطاق اعتمادهم على الأتمتة. يقول Erickson: "نحن نشهد نتائج واضحة من خلال حالات الاستخدام الأولية. وفيما يخص الخطوة التالية، سنستكشف الإجراءات التي يمكننا تنفيذها بشكل أكثر تلقائية في Turbonomic".
تقدِّم TechZone محتوًى تقنيًّا من نوع "أرني الكيفية" وبيئات العمل معًا في مكان واحد. يمكن لمستخدمي TechZone العثور على مجموعة واسعة من البيئات الحية عبر البنى التحتية والمنصات وحجزها ببضع نقرات فقط.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM.
