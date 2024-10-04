APIS IT هي وكالة تكنولوجيا المعلومات المركزية لحكومة كرواتيا. تقدم الوكالة خدمات تكنولوجيا المعلومات والدعم للهيئات الحكومية المهمة مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وجميع اللجان الانتخابية الكرواتية.
ولدعم جودة الخدمات الحكومية، سعت APIS IT إلى تعزيز أداء التطبيقات إلى أقصى حد مع تحسين موارد الحوسبة.
نجحت APIS IT في تشغيل معظم تطبيقاتها المهمة على VMware لسنوات عديدة، باستخدام برنامج إدارة خادم VMware vCenter ومراقب الأجهزة الافتراضية VMware ESXi. ولكن بعد الزيادة الأخيرة في تكاليف ترخيص VMware، بدأ مهندسو نظام تكنولوجيا المعلومات في APIS في استكشاف إستراتيجيات للحد من الأثر. حتى إنهم فكروا في عمليات ترحيل هائلة إلى المنصات البديلة.
لحسن الحظ، وجدوا حلاً في ®IBM Turbonomic.
لقد استخدمت الشركة سابقًا برنامج جدولة الموارد الموزعة VMware لموازنة أحمال التشغيل عبر البيئة، وهي تستخدم الآن Turbonomic لأتمتة المهام مثل موازنة موارد المجموعة، وإخلاء المضيف قبل الصيانة، وتحديد موضع أجهزة VM. وباستخدام هذه القدرات لتحسين الموارد لمجموعات VMware، تتأهل APIS IT للحصول على حزمة تراخيص VMware vSphere Standard، ما يسمح للشركة بخفض تكاليف الترخيص بشكل كبير.
تدمج APIS IT أيضًا حلول IBM Instana® Observability وTurbonomic للحصول على فهم كامل لحالة التطبيقات المهمة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أي وقت. تساعد إمكانية مراقبة التطبيقات، جنبًا إلى جنب مع التحسين المستمر للبنية التحتية، الوكالة على تحديد مشكلات التطبيقات وتجنب ازدحام الموارد قبل أن يتأثر المستخدمون النهائيون.
تستخدم APIS IT تطبيق Instana Observability للحصول على رؤية كاملة عبر مجموعة التطبيقات لديها. وتتيح ميزة التنبيهات الذكية المضمنة في الحل للشركة تحديد معايير أداء التطبيقات التي تُفعّل تنبيهات تلقائية عندما يكون الأداء عرضة للخطر، ما يدعم الاستجابة السريعة للحد من الأثر.
على صعيد البنية التحتية، تتبع المجموعة توصيات أتمتة الاستعانة بالموارد من Turbonomic لدعم الأداء مع الحد من الهدر عبر منصات VM ومنصات السحابة الأصلية.
وبفضل الجمع بين Instana وTurbonomic، يمكن لوكالة APIS IT مراقبة التطبيقات من أعلى إلى أسفل، مع وجود لوح تصوير زجاجي للتطبيقات والبنية التحتية. كلا الحلين مصممان ليكونا سحابيّين بطبيعتهما ومُعتمدين على سحابة خاصة من مجموعة Red Hat OpenShift، ما يسمح بمزيد من المرونة وقابلية التوسع لتلبية متطلبات التطبيقات المتغيرة باستمرار.
مع تطبيق حلول IBM Instana Observability و IBM Turbonomic، حققت APIS IT العديد من الفوائد، بما في ذلك:
ومن خلال تطبيق Turbonomic على بيئة VMware الخاصة بها، خفضت APIS IT تكاليف ترخيص VMware بنسبة 30٪ وحققت استخدامًا أفضل بنسبة 15٪ للبنية التحتية لبرنامج VMware ESXi Hypervisor.
APIS IT (الرابط موجود خارج ibm.com) هي شركة تكنولوجيا المعلومات الرائدة في كرواتيا وشريك رئيسي لتكنولوجيا المعلومات للحكومة الكرواتية. وهي تقدم خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات للشركات وتساعد في تحديث العمليات التجارية الحكومية.
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