اكتسبت Assaí رؤية شاملة وتحكم فعلي في السحابة لدعم سرعة ونطاق مبيعات التجزئة الحديثة.
تُعَد Assaí أكبر بائع تجزئة للمواد الغذائية في البرازيل، حيث تقدم خدماتها للعائلات، بالإضافة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الشراء بالجملة أو بالتجزئة، والأسعار التنافسية، وتوافر المنتجات المتنوعة. إن العمل بهذا النطاق يضع متطلبات هائلة على الأنظمة لدعم سلاسل التوريد، والتسعير، وعمليات الإمداد، وإدارة المتاجر— وهو تحدٍ يتضاعف مع التوسع السريع للشركة، مما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات تكنولوجية مرنة، وفعالة، وقابلة للتوسع.
مع توسع Assaí في بنية الخدمات المصغرة، وإضافة أعباء عمل سحابية جديدة، وتنوع البيئات التقنية عبر حسابات متعددة، تعقدت المشهد التكنولوجي بشكل طبيعي. يعكس هذا تحدياً أوسع نطاقاً يواجه قطاع التجزئة في البرازيل، حيث يؤدي الاعتماد المتسارع للحوسبة السحابية إلى زيادة الحاجة لحوكمة الاستخدام، ومراعاة مسببات التكلفة، وضمان الأداء المتوقع.
كانت Assaí بحاجة إلى رؤية أكثر وضوحاً لاستهلاك السحابة، وذلك للحفاظ على الأداء والقدرة على التنبؤ بالتكاليف مع توسع بصمتها الرقمية.
عقدت Assaí شراكة مع IBM و Nava لتحديث حوكمة السحابة الخاصة بها، وذلك من خلال رحلة متدرجة في مجال العمليات المالية. بدأت المرحلة الأولى مع IBM® Turbonomic، والذي وقع الاختيار عليه بعد إثبات مفهوم (PoC) على نطاق الإنتاج استمر لستة أشهر، حيث أظهر رؤية متعمقة وشاملة لأعباء العمل عبر السحابة والأنظمة المحلية على حد سواء، وهو أمر بالغ الأهمية لشركة تجزئة هجينة تمتلك أكثر من 90 نظاماً وآلاف الخدمات المصغرة .
عملت Turbonomic باستمرار على تحليل متطلبات التطبيقات، حيث حددت قواعد البيانات ذات الحجم الزائد، والمجموعات غير المستغلة، والخدمات المصغرة غير الفعالة، وحتى أعباء العمل الضعيفة التي تتطلب استثماراً—وليس مجرد خفض للتكاليف. من خلال التكامل مع ServiceNow، قامت Assaí بأتمتة إجراءات عالية الثقة مثل التحجيم المناسب والتوسع. انتقلن عملية التحسين من التحقيق اليدوي إلى الأتمتة المستمرة القائمة على السياسات.
في المرحلة التالية، وفّر IBM® Cloudability رؤية موحدة للتكاليف عبر حسابات سحابية متعددة. قامت شركة Assaí بإنشاء مراكز التكلفة، وتصنيف أعباء العمل، ووضع تدفقات عمل للتنبؤ والميزانية، مع اكتساب رؤى حول الموسمية، وتخطيط الحجوزات، والاستهلاك غير الطبيعي. أصبح Cloudability المرجع المركزي للإدارة التنفيذية، وفرق الهندسة، والتمويل.
بتضافر جهود كل من IBM و Nava و Turbonomic و Cloudability، تمكنت Assaí من الانتقال من إدارة سحابية مجزأة إلى ممارسة عمليات مالية منسقة ومتطورة.
من خلال استخدام حلول IBM Turbonomic و IBM Cloudability—التي تم تنفيذها بالتعاون مع Nava—تمكنت Assaí من بناء نموذج تشغيلي للعمليات المالية يتميز بالقابلية للتوسع والأتمتة. وقد حقق Turbonomic وفورات في السحابة بنسبة تقارب 30%، وعجلت بالوصول إلى نقطة التعادل في أقل من سبعة أشهر، كما قللت من استكشاف أخطاء الأداء وإصلاحها عبر التحديد المبكر لاحتياجات ضبط الحجم ومتطلبات الاستثمار. أدى التنفيذ الآلي للتغييرات عبر ServiceNow إلى خفض العمل اليدوي في البنية التحتية بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
أضافت Cloudability خاصية الحوكمة المالية، مما أتاح تخصيصاً دقيقاً للتكاليف، وتحسيناً يتوافق مع التقلبات الموسمية، بالإضافة إلى تخطيط الحجوزات، والموازنة، وتنبيهات الأنشطة غير الطبيعية. بات المديرين التنفيذيين وفرق التطوير يتشاركون الآن رؤية موحدة لاستهلاك السحابة ومحركات التكلفة.
ارتفع مستوى نضج العمليات المالية (FinOps) في Assaí من الصفر إلى المستوى الخامس (على مقياس من 10 درجات) في أقل من عامين، مع استهداف الوصول إلى المستوى الثامن أو أعلى في عام 2026—وذلك بدعم من ممارسات مؤسسة FinOps Foundation والشراكة المستمرة مع شركتي IBM و Nava.
تُعد شركة Assaí، التي يقع مقرها الرئيسي في ساو باولو وتأسست عام 1974، أكبر بائع تجزئة للمواد الغذائية في البرازيل. ومن خلال تشغيل أكثر من 300 متجر في جميع أنحاء البلاد، تخدم الشركة العائلات والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تستقبل أكثر من 40 مليون عميل شهرياً.
Nava هي شركة خدمات تكنولوجية تتخذ من البرازيل مقراً لها، وتصب تركيزها على السحابة، والبيانات، وقابلية الملاحظة، والأمن السيبراني. بصفتها عضواً في IBM Partner Plus، تدعم Nava برامج الأتمتة، والعمليات المالية والتحديث لعملاء المؤسسات في مختلف القطاعات.
