تحسين مركز البيانات الذكي والمؤتمت

تضمن الأتمتة المستمرة الحفاظ على الأداء والكفاءة في مختلف بيئات مراكز البيانات الهجينة والافتراضية.

23 سبتمبر 2025

تحسين أداء ®VMware وRed Hat® OpenShift وغيرهما باستخدام Turbonomic

 

اكتشِف كيف يمكنك تحليل الطلب بشكل مستمر في الوقت الفعلي، وزيادة استخدام الموارد، وتحسين أعباء العمل في مختلف الأجهزة الافتراضية والحاويات والبنية التحتية المحلية.

تحسين أعباء العمل الافتراضية في مختلف مراكز البيانات لديك

توفر منصة IBM® Turbonomic أتمتة موثوقًا بها ورؤية شاملة للبنية التحتية في مركز بياناتك. فمن خلال تحليل الطلب في الوقت الفعلي بشكل مستمر، تضمن المنصة حصول التطبيقات على الموارد التي تحتاجها لتعمل بكفاءة وموثوقية. حيث يمكنك تقليل الهدر وتحسين الكفاءة وتوفير التكاليف والعمل بثقة في مختلف البيئات الهجينة والافتراضية.
الفوائد
ضمان أداء التطبيقات على نطاق واسع

مواءمة الموارد مع الطلب في الوقت الفعلي لضمان تشغيل التطبيقات بشكل موثوق به عبر أعباء العمل والمجموعات في مركز بياناتك.
تحسين كفاءة مركز البيانات

أتمتة توزيع أعباء العمل وتوسيعها لتقليل الجهد اليدوي مع الحفاظ على الكفاءة في البيئات المعقدة.
تخطيط سعة مركز البيانات

تنفيذ سيناريوهات لاختبار نمو أعباء العمل، وتحديث الأجهزة، أو خطط الترحيل، وتوجيه عملية التحديث بكل ثقة.
تمديد دورة حياة البنية التحتية

تحسين استخدام المضيفين والمجموعة لتأجيل دورات تحديث الأجهزة ودعم مبادرات التحديث الهجينة.
تقليل الهدر في مركز البيانات

ضبط حجم أعباء العمل لإعادة استخدام السعة غير المستخدمة والانتفاع بها، وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة الموارد في مركز بياناتك.
ضمان الحوكمة والامتثال

تطبيق إجراءات التحسين من خلال مهام سير عمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) لتتوافق مع سياسات الحوكمة وإدارة التغيير.

عرض حصري: DigiTEL

تسريع عائد الاستثمار

احصل على الدعم الكامل من IBM Technology Expert Labs، واستفِد من الإمكانات الكاملة لمنصة Turbonomic بأسعار حصرية للخدمات. 

باستخدام DigiTel، يمكنك الحصول على ما يلي:

  • جلسات عملية لتسريع التحول الرقمي باستخدام Turbonomic.
  • التعاون مع الخبراء للتكوين والتنفيذ والإعداد.
  • مسار واضح لتحسين الأداء مع تحسين التكاليف.
  • كل هذا بأسعار لم يسبق لها مثيل!

تعزيز الاستفادة من الموارد الحالية

لقطة شاشة للوحة المعلومات الرئيسية في Turbonomic Optimize Cloud Compute.
تحسين الموارد في الوقت الفعلي

بالتكامل مع برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) ومنصات الحاويات، تعمل منصة Turbonomic على أتمتة توزيع الأجهزة الافتراضية، وإخلاء المضيفين، وإدارة موارد الحاويات في الوقت الفعلي. حيث تقلِّل هذه الطريقة من التدخل اليدوي وتضمن تشغيل أعباء العمل بكفاءة عبر مختلف المجموعات.
لقطة شاشة من لوحة معلومات Turbonomic Optimize Cloud Storage Action Center
التوزيع المؤتمت وتوسيع النطاق

تعمل منصة Turbonomic على تحديد التوزيع الأمثل الأوَّلي لأعباء العمل الجديدة، وتعيينها إلى المضيف أو مخزن البيانات أو المجموعة المناسبة بناءً على الطلب وحسب السياسات. ثم تحلِّل مقاييس الأداء في الوقت الفعلي بشكل مستمر لتوسيع أعباء العمل أو تقليلها تلقائيًا. وهذه القدرة تضمن حصول التطبيقات دومًا على الموارد المناسبة لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة، دون إفراط في التخصيص وزيادة كفاءة مركز بياناتك.
لقطة شاشة للوحة معلومات Turbonomic Optimize Databases Plan Summary
تخطيط السعة والتنبؤ بالطلب

باستخدام بيانات الاستخدام المحفوظة مسبقًا ونمذجة السيناريوهات، تعمل منصة Turbonomic على محاكاة نمو أعباء العمل وتحديث الأجهزة وتنفيذ الترحيل. وبالتالي يمكن لفرق عمل تكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطط "ماذا لو" لتقييم تأثير الأداء وتوجيه تحديث مركز البيانات.
لقطة شاشة للوحة معلومات Turbonomic Optimize Kubernetes
التحسين عبر منصات متعددة

تتصل منصة Turbonomic بكلٍّ من VMware vCenter وNutanix AHV وMicrosoft Hyper-V وKubernetes وOpenShift. ومن خلال توحيد التحسين عبر برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية والحاويات، تضمن أداءً متسقًا في بيئات مراكز البيانات غير المتجانسة.
لقطة شاشة للوحة معلومات Turbonomic Optimize Cloud Compute
التكامل القائم على السياسات للامتثال

يمكن دمج إجراءات التحسين في سير عمل ITSM ومسارات إدارة التغيير. تطبِّق Turbonomic قواعد الأعمال أثناء أتمتة التنفيذ، لضمان توافق كفاءة مركز البيانات مع متطلبات الحوكمة.
قصص نجاح العملاء 260 ألف دولار أمريكي

تم توفيره في الإنفاق السحابي خلال 12 شهرًا، كما نجح تنفيذ 5800 إجراء مؤتمت لإدارة الموارد خلال 90 يومًا. اكتشِف كيف تمكَّنت شركة Natura من تحسين الكفاءة والأداء باستخدام الأتمتة.

 اقرأ قصة Natura 228 جيجابايت

تم استردادها من الذاكرة في شهر واحد فقط، مع ضمان  أداء 1000 جهاز افتراضي. اكتشِف كيف استخدمت شركة BBC Studios الأتمتة لإدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها.

 اقرأ قصة BBC Studios %30

انخفاض في تكاليف تراخيص VMware وتسريع اتخاذ قرارات تخصيص الموارد بنسبة 70%. اقرأ كيف تمكَّنت شركة APIS IT من تعزيز أداء الخدمات الحكومية الحيوية. 

 اطلع على قصة APIS IT 175 ألف

إجراء مؤتمت تم تنفيذه لتخصيص الموارد، ما أدى إلى توفير 619 ألف دولار أمريكي. استكشِف كيف تمكَّنت IBM TechZone من توفير مجموعات تقنية مخصصة للمستخدمين حول العالم.

 اقرأ قصة IBM TechZone 2000

عملية تحجيم مناسب تم تنفيذها خلال 12 شهرًا، كما  تم توفير 650 ساعة خلال عام واحد. اكتشِف كيف حافظت شركة J.B. Hunt على أداء التطبيقات في البيئة السحابية الهجينة بمساعدة IBM Turbonomic. 

 اقرأ قصة J.B. Hunt %10

نمو الأجهزة الافتراضية دون حاجة إلى أجهزة إضافية، مع دعم قرارات الموارد المؤتمتة. استكشِف كيف نجح  بنك Metzler في ضمان أداء التطبيقات وحافظ على اتفاقيات مستوى الخدمة مع العملاء.

 اقرأ قصة Metzler

الموارد

إستراتيجية VMware

تقليل الحاجة إلى أجهزة VMware وتكاليف التراخيص، مع تجنُّب 75% من تكاليف التحديث في السنة الأولى.
عائد استثمار 247% في 3 سنوات

يشير هذا التقرير إلى تحقيق وفورات في التقنيات السحابية بنسبة 35%، وانخفاض في تذاكر طلب دعم الأداء بنسبة 75%، وتحقيق عائد استثمار بنسبة 247% خلال ثلاث سنوات.
لمحة عن منصة Turbonomic

تعمل منصة Turbonomic على أتمتة عمليات مركز البيانات، وتحسين الإنفاق السحابي، وزيادة كفاءة Kubernetes.
تقييمات المنتجات على G2

حصلت منصة Turbonomic على أوسمة من G2 لأعلى عائد على الاستثمار، والقيادة في الشبكة، واعتماد المستخدمين. اطَّلِع على تقييمات المستخدمين الفعلية في تقارير موقع G2 عن فصل الشتاء.
إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات

تُسهم الإدارة المؤتمتة لموارد التطبيقات في تحسين أكثر ذكاءً لتكاليف السحابة.

تألقت منصة Turbonomic في برنامج "Inside the Blueprint" الذي يُعرض على Bloomberg و FOX Business.
الالتزام بأهداف مستوى الخدمة للتطبيقات

تساعد منصة Turbonomic مهندسي المنصات وعمليات التطوير على تحسين سرعة الوصول إلى السوق وأداء التطبيقات.
التقييمات على TrustRadius

اطَّلِع على آراء العملاء الراضين عن IBM Turbonomic على منصة TrustRadius.
استكشِف حلول إدارة مراكز البيانات من خلال عرض توضيحي مباشر لتحقيق نتائج قابلة للقياس.
تقدم منصة IBM Turbonomic إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا. لا يلزم بطاقة ائتمان. ابدأ تجربتك المجانية الآن.
جرِّب عرضًا توضيحيًا تفاعليًا لمشاهدة أداء التطبيقات في الوقت الفعلي وتحسين استخدام الموارد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

نعم. تدعم منصة Turbonomic التحسين عبر العديد من برامج مراقبة أجهزة افتراضية مثل VMware وNutanix وMicrosoft Hyper-V؛ ومنصات حاويات مثل OpenShift Virtualization وKubernetes؛ وأشهر السحابات العامة بما في ذلك AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud. حيث تضمن هذه القدرة أداءً ثابتًا للتطبيقات واستخدامًا فعَّالًا للموارد في مختلف بيئات مراكز البيانات الهجينة ومتعددة السحابات والمتنوعة.

تعرَّف على المزيد حول تحسين kubernetes تعرَّف على المزيد حول تحسين السحابة

نعم. تتكامل منصة Turbonomic مع أدوات المراقبة، وتنسيق العمليات المعقدة، وITSM مثل ServiceNow وvCenter وKubernetes والسحابات العامة. وتعمل عبر واجهات قياسية بما في ذلك واجهات REST API وWebhooks والبرامج النصية، وتقدِّم دعمًا أصليًا لنظام Kubernetes. حيث تعمل عمليات التكامل على تحسين الرؤية وتُتيح تنفيذ إجراءات مؤتمتة تتوافق مع مهام سير العمل الحالية لديك.

عرض جميع عمليات التكامل

من خلال التحجيم المناسب لأعباء العمل باستمرار وإزالة الموارد غير المستخدمة، لا شك في أن تحسين مراكز البيانات سيسهم في ضبط التخصيص دون إفراط أو تفريط. يؤدي هذا النهج إلى خفض تكاليف التشغيل والطاقة مع تأجيل الإنفاق غير الضروري على البنية التحتية.

تعمل منصة Turbonomic على تحليل الطلب على أعباء العمل بشكل مستمر وأتمتة الإجراءات مثل توسيع النطاق والتوزيع والتحجيم المناسب لأعباء العمل لضمان أداء موثوق به وكفاءة عالية في مركز البيانات. على عكس الأدوات التقليدية التي تكتفي بإصدار التنبيهات عند حدوث المشكلات، تقدِّم منصة Turbonomic أيضًا توصيات قابلة للتنفيذ يمكن للمستخدمين تطبيقها يدويًا أو تلقائيًا.

نجحت المؤسسات التي تستخدم منصة Turbonomic في تقليل هدر الموارد وخفض تكاليف الترخيص بما يصل إلى 30% وضمان أداء التطبيقات. فقد استخدمتها الشركات في مختلَف الصناعات لتأجيل دورات تحديث البنية التحتية، وخفض تكاليف السحابة، وتحسين موثوقية الخدمات.

عرض جميع دراسات الحالة تعرف على المزيد عن Turbonomic

اتخِذ الخطوة التالية

تواصل مع فريقنا للحصول على دعم احترافي وحلول مخصصة، أو حدد موعداً لاجتماع لاستكشاف كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهداف عملك.

