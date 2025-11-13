تحسين تجربة المشجعين وتعزيز الإنتاجية
على مدار ما يقرب من 30 عامًا، كانت IBM شريك الابتكار الرقمي لبطولة Masters، حيث تعمل على تصميم وتطوير وتقديم التجربة الرقمية للبطولة للملايين من عشاق رياضة الجولف حول العالم. وفي كل عام، تعمل IBM Consulting وفريق Masters الرقمي معًا للابتكار والتطوير وتحسين تطبيق وموقع Masters الحائز على جوائز، مع إضافة ميزات جديدة يحبها المشجعون واللاعبون على حد سواء.
يقول Tony Finau، الفائز بستة بطولات في جولة PGA و65 مركزًا ضمن المراكز العشرة الأولى، منها ثلاثة في Masters: "إن تطبيق Masters مذهل. كل هذه المعلومات قيّمة للغاية. لا أستطيع الوصول إلى التطبيق بسرعة كافية بعد انتهائي من اللعب لأنني أريد الاستعداد لليوم التالي. وأعتقد أن معرفة هذه المعلومات بالنسبة لعشاق الجولف المتحمسين أمر مذهل أيضًا".
يشير Finau إلى ما هو أبعد من مجرد النتائج والإحصاءات. تطبيق Masters مليء بالميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفِّر سياقًا ورؤية شاملة للمنافسة، ما يمنح المتابعين الرقميين فهمًا أفضل لما يحدث على أرض الملعب. على سبيل المثال، تُتيح ميزة "My Group" للمستخدمين مشاهدة كل ضربة في كل حفرة لجميع لاعبيهم المفضلين. كما تستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي لتحديد اللحظات المهمة من أماكن أخرى في البطولة وإضافتها إلى موجز "My Group". هناك أيضًا نماذج ذكاء اصطناعي تعمل على إنشاء ملخصات "الجولة في 3 دقائق"، وهي مقاطع فيديو تبرز أهم اللقطات ويتم إنتاجها بعد دقائق من انتهاء كل لاعب من اللعب. وتستخدم ميزة "التعليقات بالذكاء الاصطناعي" نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك نماذج الأساس IBM® Granite، لإضافة التعليقات الصوتية والترجمة المصاحبة باللغتين الإنجليزية والإسبانية لأكثر من 20,000 مقطع فيديو للضربات طوال البطولة.
إحدى الميزات التي يجدها Finau مفيدة بشكل خاص هي Hole Insights. إليك كيف تعمل: بمجرد أن تتوقف الكرة، يتم تسجيل الإحداثيات الدقيقة لمكان هبوطها (x وy وz) ومقارنتها مع بيانات تاريخية تمتد لتسع سنوات. بعد ذلك، يعمل نموذج الذكاء الاصطناعي -الذي تم إنشاؤه وتدريبه وإدارته باستخدام حل IBM watsonx- على حساب احتمالات تسجيل إيجل أو بيردي أو بار أو بوغي أو أسوأ من تلك النقطة بالذات، ويولِّد رؤية استنادًا إلى هذا التحليل. على سبيل المثال، من هذا الموقع على رقائق الصنوبر في الحفرة رقم 13، يمتلك اللاعبون فرصة بنسبة 28% لتحقيق بيردي.
تضيف هذه الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مزيدًا من العمق إلى تطبيق Masters، حيث تحيط كل ضربة بمعلومات تقرِّب المستخدمين الرقميين من الملعب واللاعبين أكثر من أي وقت مضى. لكن الجزء الأفضل هو أنها تفعل ذلك دون إرهاق فريق Masters الرقمي. وهذه هي الفائدة من منصة Masters الرقمية، المدعومة ببنية تحتية سحابية هجينة ونماذج ذكاء اصطناعي تعزز الإنتاجية، والمزوَّدة بمصادر موثوق بها للبيانات.
أصبح متابعو Masters الرقميون يتمتعون الآن برؤى في الوقت الفعلي ومحتوى مخصص يضفي عمقًا جديدًا على كل ضربة وكل قصة.
يستفيد فريق Masters الرقمي من أدوات الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تبسِّط عملية التطوير وتقلل الجهد اليدوي.
بفضل البنية التحتية السحابية الهجينة والمراقبة التلقائية للتطبيقات، تعمل التطبيقات الحيوية بسلاسة عبر بيئات متعددة مع الحد الأدنى من فترات التعطل.
داخل مركز المحتوى العالمي لبطولة Masters في نادي أوجوستا الوطني للجولف، هناك غرفة لم يرَها سوى عدد قليل جدًا من الناس. تقع خلف جدار من الزجاج وتضم شاشة LED بانروامية بعرض 21 قدمًا وارتفاع 7 أقدام. تم تصميم هذه الشاشة الضخمة لعرض توأم رقمي تفاعلي واقعي بشكل مذهل من أشهر ملعب جولف في العالم. ويمكنها عرض بيانات تاريخية لأكثر من 180,000 ضربة تمت تأديتها في بطولة Masters خلال السنوات التسع الماضية، ما يكشف عن أنماط ورؤى فريدة تميِّز هذا التقليد الفريد من نوعه.
أنشأت شركة IBM Consulting هذا الجدار لعرض أحد أهم أصول بطولة Masters: بياناتها. لا توجد بطولة ترتبط فيها البيانات بتجربة اللاعبين والجماهير بقدر ارتباطها في بطولة Masters. تُعَد بطولة Masters البطولة الكبرى الوحيدة في الجولف التي تُقام على الملعب نفسه كل عام: نادي أوجوستا الوطني للجولف. على مدى ما يقرب من 90 عامًا، وفي مطلع شهر أبريل من كل عام، يتنافس أفضل لاعبي الجولف في العالم على بعضٍ من أشهر حفر اللعبة. تسديدة البداية التي تبدو سهلة لكنها صعبة في الحفرة رقم 12. ضربة الاقتراب الخطرة عند الحفرة رقم 11. ضربة البداية الضيقة المحاطة بالأشجار عند الحفرة رقم 18.
كل ضربة، من كل لاعب، في كل حفرة، تولِّد أكثر من 30 نقطة بيانات، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة. هناك نتائج وإحصاءات ومقاطع فيديو وصور ومقالات وسير ذاتية والمزيد. تُعَد هذه البيانات الأساس الذي تستند إليه تجربة Masters الرقمية. وتتمثل مهمة IBM في جمع هذه البيانات وتوجيهها ومعالجتها وتحليلها، لتحويل هذا الكم الهائل والمتنوع منها إلى رؤى ذات معنى على تطبيق Masters. وتنفيذ ذلك يتطلب منصة رقمية قوية.
تبدأ هذه المنصة بالأسس التي تتكون من بنية سحابة هجينة مفتوحة ومرنة. تستضيف IBM تطبيقات وأعباء عمل Masters على سُحب متعددة وفي مواقع مختلفة، مع اختيار أفضل سحابة لكل عبء عمل. لذلك، يكتب الفريق العديد من التطبيقات على منصة Red Hat OpenShift، ما يُتيح لهم تطويرها مرة واحدة وتشغيلها على أي سحابة.
تُتيح هذه البنية أيضًا لنماذج الذكاء الاصطناعي العمل على البيانات بغض النظر عن مكان وجودها. والعنصر الأساسي لإدارة تلك البيانات عبر سُحب متعددة هو مخزن البيانات IBM watsonx.data، وهو مستودع بحيرة بيانات من IBM. تُعَد بيانات Masters فريدة من نوعها، وهو ما يجعلها ذات قيمة عالية، ولكنها تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر والشركاء الموثوق بهم. تم تصميم watsonx.data لجمع كل هذه البيانات وتنظيمها وتحضيرها لاستخدامها في نماذج الذكاء الاصطناعي، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، تاريخية أم في الوقت الفعلي، في المواقع المحلية أم في السحابة أم على الحافة.
يقول Corey Shelton، مدير البرامج التقنية لشراكات الرياضة والترفيه في IBM: “يُعَد watsonx.data عنصرًا أساسيًا في العملية بأكملها. نحن نعلم أن التجربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تكون جيدة فقط بقدر البيانات التي تغذيها. ومع watsonx.data، نحصل على إمكانية الوصول إلى جميع مصادر البيانات الرئيسية، مع الثقة بأن تلك المدخلات جاهزة للمعالجة”.
بعد تجهيز البيانات، تتولى نماذج الذكاء الاصطناعي إنجاز الكثير من العمل الشاق. على سبيل المثال، يُنتج الذكاء الاصطناعي على الفور المئات من مقاطع الملخصات تحت عنوان “جولة في 3 دقائق” لكل لاعب بعد كل جولة. تساعد نماذج IBM Granite السريعة والفعَّالة على توليد التعليق الصوتي وتحليلات الحفر لأكثر من 20,000 ضربة. ويستخدم فريق IBM Consulting أداة IBM® watsonx Code Assistant لتسريع عملية التطوير، من خلال توليد التعليمات البرمجية اعتمادًا على مطالبات باللغة الطبيعية، وتحليل التعليمات البرمجية الحالية، وتعزيز التعاون بين المطورين.
للمساعدة على ضمان سير العملية بأكملها بسلاسة، تعمل IBM على أتمتة الجوانب الرئيسية من العمليات التقنية باستخدام IBM® Instana Observability. والذي يساعد على التحكم في التعقيد وخفض التكاليف وتقليل فترات التعطل، من خلال المراقبة المستمرة لأداء التطبيقات الحيوية عبر المنصة الرقمية لبطولة Masters. في اللحظة التي تنشأ فيها مشكلة ما، يتم تنبيه الفريق. وغالبًا ما يمكنه حل المشكلات تلقائيًا دون تدخل بشري. وفعل ذلك عبر بيئات معقدة، سواء أكانت متعددة السُحب أم محلية أم في أي مكان يتم فيه تشغيل التطبيقات.
تقول Kristi Kolski، مديرة برامج التسويق للشراكات في مجال الرياضة والترفيه في IBM: "نرى هذه المعادلة نفسها تتجسد لدى عملاء IBM حول العالم. لذا، إن أردت أن ترى قوة البيانات والذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، فاقضِ بعض الوقت مع تطبيق Masters".
من خلال الجمع بين البيانات القيِّمة والخاصة ونماذج الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لهذا الغرض، تُعيد بطولة Masters تعريف التجربة الرقمية للجولف. لكنها أكثر من مجرد قصة رياضية. إنها تُعَد مثالًا عمليًا على الذكاء الاصطناعي المؤسسي قيد التطبيق. تُظهر المنصة الرقمية لبطولة Masters كيف يمكن للمؤسسات في مختلف القطاعات الاستفادة من بياناتها الخاصة لتحقيق ابتكارات موجَّهة للعملاء، وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتسريع تحقيق القيمة. وهذا أفضل من تسديدة بيردي من مسافة 40 قدمًا.
منذ عام 1934، كانت بطولة Masters موطنًا لأعظم لحظات الجولف على الإطلاق. بين أزهار الأزاليا المتفتحة، وأشجار الصنوبر الشامخة، وأشجار القرانيا المزهرة، يستهل الأسبوع الأول الكامل من شهر أبريل مرحلة فريدة من نوعها في رياضة الجولف والرياضة. على مدى أربعة أيام و72 حفرة، يتنافس أصغر ملعب في بطولات الجولف الكبرى على فرصة الفوز بالسترة الخضراء وحجز مكان في تاريخ بطولة Masters. انطلق في جولة عبر Magnolia Lane أو تجوَّل في منطقة Amen Corner، واكتشِف تقاليد بطولة Masters العريقة ولحظاتها وتاريخها، كما لم تفعل من قبل - بين الماضي والحاضر.
