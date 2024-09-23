تعظيم إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام بيئة سحابية هجينة يتيح الذكاء الاصطناعي ضمن إطار عمل السحابة الهجينة للشركات إمكانية تحقيق نتائج تحويلية، وتحسين العمليات، والحفاظ على ميزة تنافسية في عالم رقمي متزايد.

الذكاء الاصطناعي (AI) يعيد تشكيل الصناعات من خلال قدراته التحويلية بدءًا من أنظمة الحوسبة عالية الأداء وحتى المراقبة والتحسين المستمرين، ستعمل هذه الاستراتيجيات السبع الأساسية على تمكين مؤسستك من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.

Forrester: حدّث بيئات تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك تعمل منصات الحوسبة الجديدة في البيئة السحابية على زيادة التفاعل المباشر والرقمي مع الشركات بطرق لم يتم تصميم أجهزة الكمبيوتر المركزية التقليدية للتعامل معها.

بيئة سحابية هجينة متصلة: السبيل إلى الابتكار المستمر تعد بنية تكنولوجيا المعلومات السلسة والمتصلة أمرًا أساسيًا لتحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار والأمان وسرعة الوصول إلى السوق—وترك إرث يمكن لمؤسستك البناء عليه بثقة.

تحويل نهج البيئة السحابية الهجينة الذي تستخدمه وفقًا لمؤسسة IDC، يوافق 78% من منظمات تكنولوجيا المعلومات على أن عروض XaaS تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتهم المستقبلية. تستعد شركة IBM، من خلال تركيزها على XaaS ومنصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الشاملة، لتكون رائدة في هذا العصر التحويلي.

إدراج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الأعمال سيكون أحد جوانب التركيز الرئيسية للشركات الاستمرار في إدراج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الأعمال. تسلط هذه الورقة التي أعدتها IDC الضوء على التحولات التنظيمية والعملية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

إدراك القيمة الكاملة للبيئة السحابية الهجينة تعد منصة السحابة الهجينة المفتوحة من IBM وRed Hat حافزًا للابتكار وقيمة الأعمال. قم بربط ودمج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها وإتاحة الوصول إلى البيانات بواسطة الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

قم ببناء أعمال مرنة باستخدام البيئة السحابية الهجينة يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن كل يوم حالة من عدم اليقين والمخاطر. فهم يحتاجون إلى التعامل مع مشهد تنظيمي متغير باستمرار، كما يحتاجون في الوقت ذاته إلى تجنب التعرض لاختراق أمني يمكن أن يعطل وظائف الأعمال الأساسية لأسابيع أو أشهر.