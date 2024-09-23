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التحديث من خلال البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي
استكشف حل تخزين البيانات
بناء بيئة سحابية هجينة عن قصد
قم بدفع رحلتك في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى الأمام. ابدأ بتقييم استثمارات تكنولوجيا المعلومات، وتصميم أساس متكامل، ومفتوح، يمكن الوصول إليه بسرعة وبشكل متسق عبر البيئات الرقمية.
اعقد شراكة مع IBM للاستفادة من:
الاستفادة من خبرة IBM وتصميم بيئة سحابية متعددة هجينة متعددة تحقق نتائج أعمال الذكاء الاصطناعي وتعظم عائد الاستثمار.
تعرّف على نهج التصميم الهجين الخاص بـ IBM وما يعنيه بالنسبة لهندسة التكنولوجيا والتغيرات السريعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي.
HFS: لا تزال قيمة الأعمال الملموسة الناتجة عن التحول إلى البيئة السحابية بعيدة المنال
Forrester: حدّث بيئات تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك
يناقش Claus Jensen، القائم بمنصب CTO في شركة CVS Health لماذا يعتبر تكامل البيئة السحابية الهجينة هو الخطوة الأولى في تحقيق رؤية تحول الأعمال.
باستخدام IBM Turbonomic®، أصبح لدى فريق Capita عرض واحد لجميع منصات الاستضافة الخاصة بهم بغض النظر عما إذا كانت محلية أو على بيئة سحابية.
تتيح هندسة المنصة في البيئة السحابية الهجينة من CIO النمو والتعافي من الكوارث، كما توفر قيمة محفزة لإعادة الاستثمار.
استكشف منتجات البيئة السحابية الهجينة التي تلبي احتياجات أعمالك.
حسّن الأساس وافتح آفاق الموارد الموروثة وبناء قدرات رقمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكنك تسريع تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي بتكلفة أقل وبمخاطر أقل من البدائل الحالية.
عزز رحلتك نحو تحديث التطبيقات باستخدام OpenShift المُدار، مع التركيز على الأمان والامتثال وأساسيات قابلية الملاحظة.
التعافي خلال ساعات، وليس أيام. هناك المزيد في المتجر مما يناسب شركتك—المرونة الإلكترونية، والأداء، وتوفير الطاقة.
مصمم لحماية بياناتك الأكثر حساسية وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مع أمان مدمج، وعناصر تحكم مطّلعة من الصناعة.
المزيد من مرونة البيانات في التخزين. يمكنك المراقبة والحماية والكشف واسترداد البيانات عبر التخزين الأساسي والثانوي.
استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لاستراتيجية البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها مؤسستك.
اكتشف عملية إنشاء دليل Ansible من خلال توصيات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكنك تطوير التحول الرقمي، وبناء بُنى سحابة هجينة مفتوحة وآمنة وإيجاد حلول برمجية باستخدام IBM Consulting®.
يتيح الذكاء الاصطناعي ضمن إطار عمل السحابة الهجينة للشركات إمكانية تحقيق نتائج تحويلية، وتحسين العمليات، والحفاظ على ميزة تنافسية في عالم رقمي متزايد.
بدءًا من أنظمة الحوسبة عالية الأداء وحتى المراقبة والتحسين المستمرين، ستعمل هذه الاستراتيجيات السبع الأساسية على تمكين مؤسستك من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.
تعمل منصات الحوسبة الجديدة في البيئة السحابية على زيادة التفاعل المباشر والرقمي مع الشركات بطرق لم يتم تصميم أجهزة الكمبيوتر المركزية التقليدية للتعامل معها.
تعد بنية تكنولوجيا المعلومات السلسة والمتصلة أمرًا أساسيًا لتحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار والأمان وسرعة الوصول إلى السوق—وترك إرث يمكن لمؤسستك البناء عليه بثقة.
وفقًا لمؤسسة IDC، يوافق 78% من منظمات تكنولوجيا المعلومات على أن عروض XaaS تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتهم المستقبلية. تستعد شركة IBM، من خلال تركيزها على XaaS ومنصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الشاملة، لتكون رائدة في هذا العصر التحويلي.
سيكون أحد جوانب التركيز الرئيسية للشركات الاستمرار في إدراج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الأعمال. تسلط هذه الورقة التي أعدتها IDC الضوء على التحولات التنظيمية والعملية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
تعد منصة السحابة الهجينة المفتوحة من IBM وRed Hat حافزًا للابتكار وقيمة الأعمال. قم بربط ودمج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها وإتاحة الوصول إلى البيانات بواسطة الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.
يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن كل يوم حالة من عدم اليقين والمخاطر. فهم يحتاجون إلى التعامل مع مشهد تنظيمي متغير باستمرار، كما يحتاجون في الوقت ذاته إلى تجنب التعرض لاختراق أمني يمكن أن يعطل وظائف الأعمال الأساسية لأسابيع أو أشهر.
قامت HFS Research، بالشراكة مع IBM ، باستطلاع رأي كبار المديرين التنفيذيين للتعرف على موقعهم في رحلة التحول والتعلم من تجاربهم وتحدياتهم.
هل بنيتك التقنية جاهزة لسير العمل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ باستخدام نهج نطلق عليه التصميم الهجين، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
نهج مراكز التكلفة يمثل عبئًا ماليًا على تكنولوجيا المعلومات. تعرف كيف يمكن للتصميم الهجين أن يحسن عائد الاستثمار ويربط تكنولوجيا المعلومات بنتائج الأعمال التي تمت مناقشتها في مجالس الإدارة.
اكتشف موعد توفر أحدث إصدارات The Great Tech Reset، بالإضافة إلى المزيد من المعارف من معهد IBM لقيمة الأعمال.