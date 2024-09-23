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حلول البيئة السحابية الهجينة

تقنية أفضل من أجل الذكاء الاصطناعي، وباستخدامه

منظر جوي من أعلى لطريق دوار بانكوك ليلاً، تايلاند
تعظيم قيمة البيئة السحابية الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرّف على الطريقة من خلال هذا الكتاب الإلكتروني
بناء التطبيقات ونشرها باستخدام منصة مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني

التحديث من خلال البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي
الاستفادة من البيانات بسلاسة وأمان حيثما كانت

استكشف حل تخزين البيانات
تعزيز الأداء وفعالية التكلفة، باستخدام البيئة السحابية الهجينة عن قصد

بناء بيئة سحابية هجينة عن قصد
تصميم بيئة سحابية هجينة للذكاء الاصطناعي

قم بدفع رحلتك في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى الأمام. ابدأ بتقييم استثمارات تكنولوجيا المعلومات، وتصميم أساس متكامل، ومفتوح، يمكن الوصول إليه بسرعة وبشكل متسق عبر البيئات الرقمية.

اعقد شراكة مع IBM للاستفادة من:

  • النظام البنائي للشركاء
  • خبرة لا مثيل لها في تقنية السحابة الهجينة
  • حلول بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي، مدعومة بمنصة السحابة الهجينة المفتوحة من Red Hat

الاستفادة من خبرة IBM وتصميم بيئة سحابية متعددة هجينة متعددة تحقق نتائج أعمال الذكاء الاصطناعي وتعظم عائد الاستثمار.
معهد IBM لقيمة الأعمال

تعرّف على نهج التصميم الهجين الخاص بـ IBM وما يعنيه بالنسبة لهندسة التكنولوجيا والتغيرات السريعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي.
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HFS: لا تزال قيمة الأعمال الملموسة الناتجة عن التحول إلى البيئة السحابية بعيدة المنال

 إعداد التقارير

Forrester: حدّث بيئات تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك

دراسات حالة

ترقية تجارب الطيران. مدعومة بالبيئة السحابية الهجينة.
نهج حديث تجاه تكامل البيئة السحابية الهجينة يساعد على تحويل الرؤية إلى عمل

يناقش Claus Jensen، القائم بمنصب CTO في شركة CVS Health لماذا يعتبر تكامل البيئة السحابية الهجينة هو الخطوة الأولى في تحقيق رؤية تحول الأعمال.
أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوزيع أحمال التشغيل عبر البيئة السحابية الهجينة

باستخدام IBM Turbonomic®، أصبح لدى فريق Capita عرض واحد لجميع منصات الاستضافة الخاصة بهم بغض النظر عما إذا كانت محلية أو على بيئة سحابية.
IBM تضيف قيمة لإعادة الاستثمار وتدير عمليات الامتثال

تتيح هندسة المنصة في البيئة السحابية الهجينة من CIO النمو والتعافي من الكوارث، كما توفر قيمة محفزة لإعادة الاستثمار.

حلول مميزة

استكشف منتجات البيئة السحابية الهجينة التي تلبي احتياجات أعمالك.

IBM Consulting

حسّن الأساس وافتح آفاق الموارد الموروثة وبناء قدرات رقمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 استكشف خدمات تحديث التطبيقات IBM watsonx Code Assistant

يمكنك تسريع تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي بتكلفة أقل وبمخاطر أقل من البدائل الحالية.

 استكشف IBM watsonx Code Assistant for Z Red Hat OpenShift on IBM Cloud

عزز رحلتك نحو تحديث التطبيقات باستخدام OpenShift المُدار، مع التركيز على الأمان والامتثال وأساسيات قابلية الملاحظة.

 استكشف Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Storage FlashSystem

التعافي خلال ساعات، وليس أيام. هناك المزيد في المتجر مما يناسب شركتك—المرونة الإلكترونية، والأداء، وتوفير الطاقة.

 استكشف IBM Storage FlashSystem IBM Cloud for Financial Services

مصمم لحماية بياناتك الأكثر حساسية وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مع أمان مدمج، وعناصر تحكم مطّلعة من الصناعة.

 استكشف IBM Cloud for Financial Services IBM Storage Defender

المزيد من مرونة البيانات في التخزين. يمكنك المراقبة والحماية والكشف واسترداد البيانات عبر التخزين الأساسي والثانوي.

 استكشف IBM Storage Defender
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لاستراتيجية البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها مؤسستك.

 استكشف حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات IBM watsonx Code Assistant

اكتشف عملية إنشاء دليل Ansible من خلال توصيات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

 استكشف watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed IBM Consulting وRedhat

يمكنك تطوير التحول الرقمي، وبناء بُنى سحابة هجينة مفتوحة وآمنة وإيجاد حلول برمجية باستخدام IBM Consulting®.

 استكشف IBM Consulting
المعارف المميزة
تعظيم إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام بيئة سحابية هجينة

يتيح الذكاء الاصطناعي ضمن إطار عمل السحابة الهجينة للشركات إمكانية تحقيق نتائج تحويلية، وتحسين العمليات، والحفاظ على ميزة تنافسية في عالم رقمي متزايد.
الذكاء الاصطناعي (AI) يعيد تشكيل الصناعات من خلال قدراته التحويلية

بدءًا من أنظمة الحوسبة عالية الأداء وحتى المراقبة والتحسين المستمرين، ستعمل هذه الاستراتيجيات السبع الأساسية على تمكين مؤسستك من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.
Forrester: حدّث بيئات تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك

تعمل منصات الحوسبة الجديدة في البيئة السحابية على زيادة التفاعل المباشر والرقمي مع الشركات بطرق لم يتم تصميم أجهزة الكمبيوتر المركزية التقليدية للتعامل معها.
بيئة سحابية هجينة متصلة: السبيل إلى الابتكار المستمر

تعد بنية تكنولوجيا المعلومات السلسة والمتصلة أمرًا أساسيًا لتحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار والأمان وسرعة الوصول إلى السوق—وترك إرث يمكن لمؤسستك البناء عليه بثقة.
تحويل نهج البيئة السحابية الهجينة الذي تستخدمه

وفقًا لمؤسسة IDC، يوافق 78% من منظمات تكنولوجيا المعلومات على أن عروض XaaS تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتهم المستقبلية. تستعد شركة IBM، من خلال تركيزها على XaaS ومنصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الشاملة، لتكون رائدة في هذا العصر التحويلي.
إدراج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الأعمال

سيكون أحد جوانب التركيز الرئيسية للشركات الاستمرار في إدراج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الأعمال. تسلط هذه الورقة التي أعدتها IDC الضوء على التحولات التنظيمية والعملية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
إدراك القيمة الكاملة للبيئة السحابية الهجينة

تعد منصة السحابة الهجينة المفتوحة من IBM وRed Hat حافزًا للابتكار وقيمة الأعمال. قم بربط ودمج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها وإتاحة الوصول إلى البيانات بواسطة الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.
قم ببناء أعمال مرنة باستخدام البيئة السحابية الهجينة

يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن كل يوم حالة من عدم اليقين والمخاطر. فهم يحتاجون إلى التعامل مع مشهد تنظيمي متغير باستمرار، كما يحتاجون في الوقت ذاته إلى تجنب التعرض لاختراق أمني يمكن أن يعطل وظائف الأعمال الأساسية لأسابيع أو أشهر.
HFS: لا تزال قيمة الأعمال الملموسة الناتجة عن التحول إلى البيئة السحابية بعيدة المنال

قامت HFS Research، بالشراكة مع IBM ، باستطلاع رأي كبار المديرين التنفيذيين للتعرف على موقعهم في رحلة التحول والتعلم من تجاربهم وتحدياتهم.
بيئة سحابية هجينة + الذكاء الاصطناعي: إعادة الضبط الرائعة للتكنولوجيا
من الفوضى إلى النقد: كيف يخلق التصميم الهجين قيمة للأعمال

هل بنيتك التقنية جاهزة لسير العمل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ باستخدام نهج نطلق عليه التصميم الهجين، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
معالجة عائد الاستثمار: كيف يمكن للتصميم الهجين أن يحسن عائدات الاستثمارات التقنية

نهج مراكز التكلفة يمثل عبئًا ماليًا على تكنولوجيا المعلومات. تعرف كيف يمكن للتصميم الهجين أن يحسن عائد الاستثمار ويربط تكنولوجيا المعلومات بنتائج الأعمال التي تمت مناقشتها في مجالس الإدارة.
قريبًا... التصميم الهجين: البنية

اكتشف موعد توفر أحدث إصدارات The Great Tech Reset، بالإضافة إلى المزيد من المعارف من معهد IBM لقيمة الأعمال.

الخطوات التالية

يمكنك الدردشة مع أحد خبراء IBM في جلسة مدتها 30 دقيقة دون أي تكلفة. اكتشف القيمة الكاملة لإمكانات البيئة السحابية الهجينة التي تستخدمها من خلال استشارة أحد خبراء IBM.

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