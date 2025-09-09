وفي طليعة أبحاث الذكاء الاصطناعي المسؤول، كان Calmon Lab في كلية Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences يعالج أحد أبرز التحديات في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث كانوا يسعون إلى مواءمة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مع القيم والمعايير الإنسانية للسلامة. ركز عمل الفريق على تحسين أداء الاستدلال بأسلوب سلسلة التفكير (Chain-of-Thought – CoT) في النماذج الشائعة الاستخدام، مثل DeepSeek-R1 وLlama، من خلال تطبيق أساليب مواءمة وقت الاستدلال.

ومع ذلك، واجه الفريق صعوبات بسبب قيود البنية التحتية. فقد كانت مجموعة الحوسبة في جامعة Harvard مثقلة بالطلبات، وكان تشغيل النماذج المتقدمة يتطلب الوصول إلى عدة وحدات معالجة رسومية (GPUs) من طراز NVIDIA H100. وقد أدت هذه التأخيرات إلى الحد بشكل كبير من قدرتهم على إجراء تجارب فعّالة على النماذج الكبيرة، مما أعاق وتيرة أبحاثهم بشكل عام.