توسّع منصة IBM Cloud Satellite نطاق Red Hat OpenShift on IBM Cloud، وهو ما يؤدي إلى إنشاء طبقة إدارة بنية أساسية مشتركة عبر أي عدد من البيئات المحلية، وبيئة الحافة، والبيئات متعددة التقنيات السحابية.

لقد رُفِعت أصول وتطبيقات المؤسسة الحالية ونقلها في أثناء تفعيل التكامل مع بعض الأنظمة المحلية التي لن يتم ترحيلها.



ونجحنا في اختصار الوقت اللازم لنشر الحلول وتنفيذ عمليات التطوير والمراقبة القياسية لمعالجة الأخطاء التي أثرت في دقة إعداد التقارير.