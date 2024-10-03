تُعَدّ Red Hat OpenShift on IBM Cloud عرضًا مُدارًا لإنشاء مجموعة Red Hat OpenShift من مضيفي الحوسبة، وذلك لنشر وإدارة التطبيقات المُضمَّنة في حاويات في الخوادم الافتراضية التي تخص IBM Cloud، أو خوادم العمل المعدنية دون نظام تشغيل، أو على أجهزتك الخاصة أو سحابة خارجية باستخدام IBM Cloud Satellite.
ووتوفر Red Hat OpenShift on IBM Cloud للمطورين ميزات الجدولة الذكية، والتصحيح الذاتي، والتوسع الأفقي، واكتشاف الخدمة وموازنة الأعباء، وإدارة السرية والتكوين لتطبيقاتك، وعمليات الطرح والتراجع التلقائي. وإضافة إلى توفير تجربة مستخدم سهلة، والأمان والعزل المُدمَجين، والأدوات المتقدمة لتأمين وإدارة ومراقبة أعباء عمل مجموعتك، يُمكنك تقديم تطبيقات حاويات متوفرة وآمنة للغاية في السحابة العامة.
يُمكنك إعداد التطبيقات، وتحديثها، ونشرها على نطاق واسع باستخدام ميزات أمان IBM Cloud في نظام أساسي موحّد لإطلاق التطبيقات إلى السوق.
استمتع بميزات التوفير الآلي وتكوين البنية التحتية (الحوسبة، والشبكة، والتخزين)، وتثبيت وتكوين OpenShift.
النشر التلقائي متعدد المناطق، مثل التكامل مع CIS لتنفيذ توجيه الزيارات عبر المنطقة.
القياس التلقائي، والنسخ الاحتياطي، وحلّ مشكلة الأعطال لتكوينات OpenShift والعناصر وعقد العمال.
ترقيات تلقائية لجميع العناصر (نظام التشغيل، وعناصر OpenShift، وخدمات المجموعة) وضبط الأداء وتعزيز الأمان.
يعمل فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) العالمي على إجراء الصيانة لضمان سلامة البيئة على مدار الساعة؛ إذ يستفيد الفريق من خبرته في OpenShift وKubernetes للوصول إلى حل أسرع للمشكلات.
أمان مدمج، مثل توقيع الصور، وفرض نشر الصور، والثقة في الأجهزة، وإدارة تصحيح الأمان، والتوافق التلقائي (HIPAA، وPCI، وSOC2، وISO).
توسّع منصة IBM Cloud Satellite نطاق Red Hat OpenShift on IBM Cloud، وهو ما يؤدي إلى إنشاء طبقة إدارة بنية أساسية مشتركة عبر أي عدد من البيئات المحلية، وبيئة الحافة، والبيئات متعددة التقنيات السحابية.
لقد رُفِعت أصول وتطبيقات المؤسسة الحالية ونقلها في أثناء تفعيل التكامل مع بعض الأنظمة المحلية التي لن يتم ترحيلها.
ونجحنا في اختصار الوقت اللازم لنشر الحلول وتنفيذ عمليات التطوير والمراقبة القياسية لمعالجة الأخطاء التي أثرت في دقة إعداد التقارير.
استخدم IBM Cloud Satellite لإدارة وتوسيع نطاق OpenShift، وهو ما يؤدي إلى إنشاء طبقة إدارة بنية أساسية مشتركة عبر أي عدد من البيئات المحلية، وبيئة الحافة، والبيئات المتعددة.
صُمِّمت IBM Event Streams من أجل IBM Cloud، لمنصة الأحداث في الوقت المناسب، لتقديم المعلومات التي تتغير سريعًا من أنظمة المخزون إلى IBM Streaming Analytics.
ابدأ سريعًا في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام IBM Mobile Starter Kit وخدمات الأجهزة المحمولة الأخرى من IBM، مثل IBM Cloud App ID.
استخدم الحاويات والخدمات المصغرة لتقسيم التطبيقات القديمة إلى أعباء عمل متنقلة. إضافة إلى التخلص من المهام المملة والمتكررة المتعلقة بالأمان، والامتثال، والنشر، وإدارة دورة الحياة المستمرة إلى Red Hat OpenShift on IBM Cloud.
باستخدام IBM Cloud Satellite، يُمكنك زيادة أعباء العمل في البيئات المحلية، أو بيئات الحافة، أو البيئات متعددة التقنيات السحابية. وفي كل "موقع" للقمر الصناعي، تضمن مجموعات OpenShift المُدارة توفرًا عاليًا من خلال التكامل والنشر المستمرين، والبيانات في الوقت الفعلي خلال الأحداث.
الآن، يستطيع العملاء والموردون والمشغلون الوصول إلى تقارير الأعمال المحدثة؛ كما يستطيع المطورون إجراء تحديثات بمعدل 100 مرة يوميًّا للحفاظ على الموثوقية، مع إضافة الميزات الجديدة واختبارها.
عقدت شراكة مع IBM كرد فعل سريع لعرض الأعمال الفنية للطلاب رقميًّا في أثناء الوباء العالمي.
تستطيع البنية التحتية المعبأة في حاويات تحقيق عمليات أسرع وإنتاجية أكبر في الخدمات المصرفية، رُغم وجود اللوائح سريعة التغير
بفضل استضافة بيئات متطابقة محليًّا وفي التقنية السحابية، نجحت المؤسسة في خفض تكاليف الاستضافة وتكاليف التشغيل.
إن Red Hat Enterprise Linux وOpenShift مُغطاة في عروض IBM Cloud Catalog بموجب اتفاقية IBM Cloud وRed Hat Premium Support. ويستطيع عملاء IBM Cloud التواصل مع خدمة دعم العملاء المتقدمة لدى IBM Cloud للمساعدة في حل المشكلات المتعلقة بـ Red Hat Enterprise Linux أو OpenShift في IBM Cloud Offers. وستسهل خدمة العملاء المتقدمة لدى IBM Cloud الحل مع تقديم دعم Red Hat لأي مشكلات تتطلب التصعيد. ولن يتواصل عملاء IBM Cloud الذين يستخدمون RHEL أو OpenShift في عرض IBM Cloud مع Red Hat مباشرةً إلا إذا اشتروا RHEL أو OpenShift مباشرةً من خلال Red Hat وكانت لديهم اتفاقية دعم مباشر مع Red Hat.
يُمكنك استخدام المكون الإضافي لواجهة سطر أوامر Red Hat OpenShift on IBM Cloud لإنشاء البنية الأساسية لمجموعة OpenShift وإدارتها، مثل إنشاء مجموعات وعُقد عاملة. وبعد ذلك، يُمكنك استخدام واجهة سطر أوامر OpenShift لإدارة الموارد داخل مجموعة OpenShift، مثل المشروعات، والحجيرات، وعمليات النشر.
اعرض الخدمات الموجودة في مجموعة Red Hat OpenShift on IBM Cloud على عنوان IP الخارجي لجهاز التوجيه باستخدام مسار. ويُنشر جهاز توجيه OpenShift افتراضيًّا في مجموعتك، ويعمل كنقطة نهاية دخول لزيارات الشبكة الخارجية.
يُمكنك استخدام جهاز توجيه OpenShift لإنشاء مسارات لتطبيقاتك. ويُعيَّن اسم مضيف يمكن الوصول إليه بشكل عام أو خاص للمسارات من المجال الفرعي لجهاز التوجيه الذي يمكن للعملاء الخارجيين استخدامه لإرسال الطلبات إلى تطبيقك. ويُمكنك اختيار إنشاء مسارات غير آمنة أو آمنة باستخدام شهادة TLS الخاصة بجهاز التوجيه لتأمين اسم المضيف. وعندما يصل طلب خارجي إلى اسم المضيف، يُرسِل جهاز التوجيه طلبك ويعيد توجيهه إلى عنوان IP الخاص الذي يتعامل معه تطبيقك.
تتضمن مجموعات Red Hat OpenShift on IBM Cloud سجلًا داخليًّا لإنشاء صور الحاوية، ونشرها، وإدارتها محليًّا. للحصول على سجل خاص للإدارة والتحكم في الوصول إلى الصور عبر مؤسستك، يُمكنك أيضًا إعداد مجموعتك لاستخدام IBM Cloud Container Registry.
يُمكنك استخدام ميزات الأمان المضمنة في Red Hat OpenShift on IBM Cloud لتحليل المخاطر والحماية الأمنية. وتساعدك هذه الميزات في حماية البنية الأساسية لمجموعتك واتصالات الشبكة، وعزل موارد الحوسبة لديك، وضمان الامتثال الأمني عبر مكونات البنية الأساسية وعمليات نشر الحاويات.
اتّبع الإرشادات الواردة في هذا البرنامج التعليمي للحل لمعرفة كيفية تثبيت مشغل Red Hat OpenShift Service Mesh (إضافة إلى المشغلات الإضافية الأخرى)؛ يُمكنك تكوين بوابة دخول ISTIO لعرض خدمة خارج شبكة الخدمة؛ يُمكنك إجراء عملية إدارة الزيارات لإعداد المهام المهمة، مثل اختبار A/B وعمليات نشر Canary؛ يُمكنك تأمين اتصالات الخدمات المصغرة؛ واستخدام المقاييس، والتسجيل، والتتبع لمراقبة الخدمات.
يُمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها بطريقة متسقة عبر بيئات الحوسبة المحلية وحوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة، التي تُمَكّن من خلال الاتصالات الآمنة والقابلة للتدقيق مع IBM Cloud.
خزِّن البيانات المشفرة والمتفرقة عبر مواقع جغرافية متعددة على نطاق واسع. وقلِّل من إنفاقك التشغيلي لحماية هوامش أرباحك.
استكمل بنية Kubernetes الأساسية بمجموعة كاملة من الخدمات المُدارة للبيانات والتحليلات.
يؤدي استخدام استراتيجية إعداد السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويؤدي إلى الوصول إلى وقت مستغرق أقل للدخول إلى السوق، ويحفز زيادة الإيرادات من خلال منصات سحابة متعددة هجينة، ومفتوحة، وآمنة.
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