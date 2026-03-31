Red Hat AI على IBM Cloud

تسريع استراتيجية الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لديك من خلال منصة آمنة وقابلة للتوسع ومفتوحة تم تطويرها بواسطة IBM وRed Hat. 

قابلة للتوسع. جاهزة للذكاء الاصطناعي. مفتوحة. مرنة.

حلول جاهزة للذكاء الاصطناعي من Red Hat وIBM Cloud

يوفر Red Hat AI on IBM Cloud طريقة متسقة وآمنة لبناء أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتدريبها وتخصيصها ونشرها عبر البيئات السحابية الهجينة. تجمع هذه المحفظة بين ابتكار المصادر المفتوحة وبنية تحتية سحابية بمستوى المؤسسات، ما يساعد فِرق تكنولوجيا المعلومات على تقليل التعقيد التشغيلي وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي. تم تصميم هذه المحفظة للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية موثوق بها للذكاء الاصطناعي ومسار أسرع للانتقال من النماذج الأولية إلى الإنتاج.
التخصيص

تخصيص النماذج باستخدام بيانات مؤسستك.
أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي

نشر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي على منصة سحابة هجينة متسقة.
محسَّنة لوحدات معالجة الرسومات (GPU)

توسيع نطاق التدريب والاستدلال باستخدام بنية تحتية محسَّنة لوحدات معالجة الرسومات (GPU).
الحوكمة

تطبيق الأمن والحوكمة والامتثال عبر مختلف البيئات.

حلول Red Hat AI المقدَّمة على IBM Cloud

منصة ذكاء اصطناعي واحدة مفتوحة وهجينة ومن فئة المؤسسات. ثلاثة حلول.

 تعمَّق أكثر في ملخص الحل Red Hat AI on IBM Cloud

بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها على نطاق واسع

يجمع OpenShift AI on IBM Cloud بين Red Hat OpenShift وأدوات عمليات التعلم الآلي (MLOps) والذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة. ويوفر لك منصة متسقة قائمة على Kubernetes لإدارة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة.

القدرات الرئيسية:

  • بنية تحتية محسَّنة لتدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي.

  • مسارات عمل مدمجة لإدارة دورة حياة النماذج بشكل شامل. 

  • خيارات حوسبة مدعومة بوحدات معالجة الرسومات (GPU) مع توسُّع تلقائي ذكي.

  • أمن وامتثال وقابلية مراقبة على مستوى المؤسسات.

  • دعم موحَّد يتم تقديمه بشكل مشترك من IBM وRed Hat.

يوفر OpenShift AI أساسًا موثوقًا به وآمنًا لعمليات الذكاء الاصطناعي ونشرها في بيئات الإنتاج.

نظام تشغيل آمن وعالي الأداء لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي

يوفر Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) بيئة مستقرة لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة وتخصيصها عبر السحابة ومراكز البيانات ومواقع الحافة. ويتضمن عائلة نماذج Granite مفتوحة المصدر وأدوات InstructLab، ما يمنح الفِرق بيئة جاهزة لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.

القدرات الرئيسية:

  • الأمن المؤسسي وإدارة دورة الحياة
  • دعم محسَّن لوحدات معالجة الرسومات (GPU) ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي
  • عمليات نشر قابلة للنقل عبر السحابة الهجينة
  • عمليات متسقة متوافقة مع عمليات RHEL القياسية 

يوفر RHEL AI أساسًا آمنًا ويمكن التنبؤ به لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.

تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر خدمة مُدارة

تُعَد Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud خدمة مُدارة بالكامل تُتيح لك تخصيص النماذج اللغوية الكبيرة دون الحاجة إلى إعادة تدريب كاملة. تعتمد على توليد تعليمات اصطناعية لإضافة سلوكيات ومهارات ومعرفة بمجالات محددة، ما يساعد على تقليل تكاليف وحدات معالجة الرسومات (GPU) وتسريع تطوير النماذج.

القدرات الرئيسية لـ InstructLab:

  • تخصيص النماذج باستخدام بيانات المؤسسة.
  • متطلبات بنية تحتية أقل مقارنةً بأساليب الضبط الدقيق التقليدية.
  • بيئة آمنة على IBM Cloud لحماية البيانات.
  • مهام سير عمل موحَّدة عبر الفِرق.

يوفر InstructLab طريقة أسرع لبناء نماذج ذكاء اصطناعي تتوافق مع احتياجات الأعمال ومتطلبات الحوكمة.

سبب اختيار Red Hat AI on IBM Cloud

يوفر Red Hat AI on IBM Cloud أساسًا آمنًا ومتسقًا وقابلًا للتوسع لنقل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من المرحلة التجريبية إلى الإنتاج عبر السحابة الهجينة.
تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي

أدوات مبسَّطة ومهام سير عمل مؤتمتة تساعد على تقليل الوقت للوصول إلى الإنتاج وتبسيط تخصيص النماذج.

 اتساق السحابة الهجينة

تجربة تشغيل موحَّدة عبر البيئات السحابية والمحلية تساعد الفِرق على نشر الذكاء الاصطناعي وإدارته بشكل أكثر موثوقية.

 أمن وامتثال من فئة المؤسسات

ضوابط مدمجة تدعم متطلبات حماية البيانات والحوكمة والامتثال التنظيمي لأعباء العمل الحساسة.

 بنية تحتية قابلة للتوسع للذكاء الاصطناعي

توفِّر الحوسبة والتخزين والشبكات المحسَّنة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) الأداء اللازم للتدريب والاستدلال على نطاق واسع.

 ذكاء اصطناعي موثوق به ودقيق

بيانات عالية الجودة، ونماذج تم التحقق منها وخيارات نشر قوية تساعد على تحسين دقة النظام واتخاذ القرارات.

 خفض التكاليف التشغيلية

بنية تحتية محسَّنة وطرق تخصيص نماذج بكفاءة أكبر تساعد على تقليل استخدام الموارد وخفض التكاليف الإجمالية.

 مصمم للحماية

تساعد ضوابط الأمن والخصوصية على تلبية المتطلبات التنظيمية.

 منصة ذكاء اصطناعي شاملة

من الخوادم والتخزين إلى التنسيق وإدارة دورة حياة النماذج، تساعد المنصة على تقليل التعقيدات ودعم العمليات المتسقة.

دراسات حالة

شركة Happiest Minds
منصات ذكاء اصطناعي رقمية تم تصميمها؛ لزيادة الإيرادات الرقمية بشكل كبير.
بطولة ويمبلدون
تعزيز تجربة رقمية عالمية المستوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
حساب IBM 360
تحويل أسلوب التعاون بين الفِرق التي تتعامل مع العملاء في IBM.
US Open
تقديم تجربة رقمية متميزة لبطولة US Open.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud
تقديم التطبيقات الحرجة للأعمال إلى السوق بسرعة أكبر باستخدام عرض Red Hat OpenShift الآمن والمُدار.
Red Hat on IBM Cloud
مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات مصممة لتسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي والتنسيق والمحاكاة الافتراضية عبر البيئات السحابية الهجينة.
وحدات معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي
المسرِّعات على IBM Cloud قوة الاختيار لنشر حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع watsonx
يمكن للمؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولًا تقليل التكاليف باستخدام نماذج صغيرة ومخصصة لتعزيز النمو.