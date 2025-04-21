المحاكاة الافتراضية والحاويات معًا: Red Hat OpenShift Virtualization متاح الآن على IBM Cloud

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

21 أبريل 2025

مؤلف

Chris Rosen

Director, Product Management, Cloud Native PaaS & Satellite

IBM Blog

في ظل سعي المؤسسات نحو تحقيق مرونة الحوسبة السحابية الأصلية، تواجه العديد منها تحديات، أبرزها إدارة بيئات متفرقة تجمع بين الأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات.  

اليوم، يسر IBM Cloud أن تعلن عن التوفر العام لحل Red Hat OpenShift Virtualization on Red Hat OpenShift on IBM Cloud، وهو حل افتراضي يعتمد على مشغِّل Kubernetes (KubeVirt) في Red Hat OpenShift. تم بناء هذا المشغِّل لتمكينك من تشغيل ونشر كل من أعباء العمل الخاصة بالأجهزة الافتراضية (VM) الجديدة والقديمة على منصة مدارة واحدة على IBM Cloud. يهدف هذا الحل إلى تسهيل عملية نقل الأجهزة الافتراضية، وتبسيط العمليات، وتسريع وقت تحقيق القيمة، وإضافة المرونة وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).

وبفضل هذا العرض، سيكون لدى المؤسسات مجموعة واسعة من الحلول لتحسين بيئة المحاكاة الافتراضية في السحابة بناءً على ما يناسب تطبيقاتها وأعباء عملها بشكل أفضل:

  • IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (خيارات إدارة العميل وإدارة السحابة كخدمة)
  • Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud Bare Metal Servers
  • Red Hat OpenShift on IBM Cloud
  • بيئات VPC المعتمدة على السحابة.

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بالنسبة إلى المؤسسات، خاصةً تلك التي تستخدم الحاويات بالفعل في Red Hat OpenShift ولديها المهارات ذات الصلة داخل مؤسستها، يوفر Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud مسارًا لتحسين بيئاتها.

أمثلة على سيناريوهات واقعية

تتوقع الشركات تنفيذ خدمات التكنولوجيا بسرعة -مثل توسيع التجارة الإلكترونية في يوم الجمعة البيضاء أو إطلاق تطبيقات الرعاية الصحية عن بُعد بين عشية وضحاها- وهو ما قد تواجه الأنظمة القديمة صعوبة في دعمه. وبينما يُعتبر التحديث أمرًا ضروريًا لهذه الشركات للمساعدة على تعزيز المرونة، إلا أنها لا يمكنها التخلي عن أعباء العمل الافتراضية.

السيناريو 1: بنك إقليمي يتوسَّع في OpenShift باستخدام المحاكاة الافتراضية

  • بنك إقليمي يستخدم Red Hat OpenShift لتشغيل الخدمات الصغيرة المُعتمدة على الحاويات، مثل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأنظمة الكشف عن الغش، ولكنه لا يزال يشغل التطبيقات الحساسة على بنية تحتية افتراضية منفصلة، مثل نظامه المصرفي الأساسي.
  • وهم يريدون أيضًا الدمج مع OpenShift ولكنهم لا يستطيعون وضع النظام التقليدي في حاوية بعد بسبب تعقيداته والمتطلبات التنظيمية. وفي الوقت نفسه، فإن دمج التحليلات القائمة على الأجهزة الافتراضية مع الكشف عن الغش في حاويات يُعَد بطيئًا، ما يؤخر الرؤى القابلة للتنفيذ.

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السيناريو الثاني: سلسلة بيع بالتجزئة متوسطة الحجم تعمل على توسيع نطاق التجارة الإلكترونية

  • تدير شركة إقليمية للبيع بالتجزئة تضم 50 متجرًا أنظمة المخزون ونقاط البيع على إعداد قديم للأجهزة الافتراضية. تتقلب تكاليف الترخيص، وتحتاج منصتهم الجديدة للتجارة الإلكترونية، المبنية على الحاويات، إلى التوسع السريع لتلبية الطلب الموسمي.
  • وجود فرق منفصلة لإدارة الأجهزة الافتراضية والحاويات يؤدي إلى حدوث تأخيرات، كما أن الميزانية تعاني من ضغوط.

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السيناريو 3: مقدِّم خدمات الرعاية الصحية يعزِّز OpenShift باستخدام المحاكاة الافتراضية.

  • شبكة مستشفيات متوسطة المستوى تستخدم بالفعل Red Hat OpenShift لتشغيل التطبيقات القائمة على الحاويات، مثل منصة التطبيب عن بُعد وخدمات المواعيد الطبية المصغرة، بينما تحتفظ بنظام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وأعباء عمل التصوير الطبي على منصة افتراضية تقليدية.
  • يتميز نظام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وتطبيقات التصوير بتصميم أحادي وبمتطلبات تنظيمية صارمة (مثل معايير HIPAA)، ولا يمكن إعادة تصميم نظام EHR ليعمل عبر الحاويات بسهولة بسبب التعقيد والقيود المرتبطة بالامتثال.

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6 نقاط ضعف تدفع الحاجة إلى Red Hat OpenShift Virtualization على IBM Cloud

في جميع السيناريوهات الثلاثة النموذجية، التي تهدف إلى تقديم منظور أوسع، تظهر أنماط رئيسية من نقاط المعاناة، بما في ذلك:

  1. مخاطر الترحيل ومخاوف فترات التعطل: قد يكون نقل الأجهزة الافتراضية إلى منصة بديلة تحديًا، خاصةً عندما تكون مدة التشغيل غير قابلة للتفاوض.
  2. عائق في مسار التحديث: تجد المؤسسات صعوبة في التوفيق بين الإبقاء على الأجهزة الافتراضية ومواءمتها مع استراتيجيات OpenShift دون المخاطرة بعملية تحول كبيرة.
  3. التكامل: يؤدي عدم وجود منصة موحدة إلى إبطاء مشاركة البيانات بين الأنظمة القديمة والتطبيقات المحفوظة في حاويات، ما يؤثر في صناعة القرار في الوقت الفعلي.
  4. عبء استخدام منصتَين: تتطلب إدارة الحاويات والأجهزة الافتراضية تكرار الجهود والأدوات والتدريب، ما يزيد من التكاليف التشغيلية.
  5. تضخم التكاليف: ارتفاع رسوم التراخيص يستهلك الميزانية، ما يَحُد من الاستثمار في الخدمات الرقمية الجديدة.
  6. تأخيرات في تكامل البيانات: التباطؤ في نقل البيانات بين أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية المعتمدة على الأجهزة الافتراضية والتحليلات المبنية على الحاويات يعوق الحصول على رؤى فورية مثل تحديد توجهات الرعاية أو تحسين تخصيص الموارد.

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7 مزايا لحل of Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

متوفر الآن على IBM Cloud، وهي منصة سحابية مؤسسية مصممة لتعزيز الأمان وإدارة التطبيقات ذات المهام الحساسة حتى في القطاعات الخاضعة للضوابط التنظيمية، حيث يقدم Red Hat OpenShift Virtualization الفوائد التالية:

  1. تبسيط العمليات عبر منصة موحدة: منصة مُدارة واحدة على IBM Cloud لإدارة الأجهزة الافتراضية والحاويات وأعباء العمل دون خوادم تُتيح توحيد نشر البنية التحتية وإدارة أعباء العمل باستخدام مجموعة موحدة من الأدوات المؤسسية المعتمدة على منصة Red Hat OpenShift Container.
  2. تحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO): نقل أعباء العمل الافتراضية إلى الأعباء السحابية الأصلية دون تعطيل البنية التحتية الخاصة بك. ولتقليل التكلفة الإجمالية للملكية أثناء ترحيل الأجهزة الافتراضية (VM)، ركِّز على تحسين استخدام الموارد، وأتمتة المهام، والاستفادة من الحلول السحابية.
  3. الترحيل المبسط: اختيار أدوات ترحيل فعَّالة يؤدي إلى تبسيط العمليات وتقليل النفقات. ويُعَد هذا النهج الاقتصادي عاملًا رئيسيًا في استراتيجية التحديث.
  4. مصمم لتسريع تحقيق القيمة: استمتع بسرعة وبساطة المنصات السحابية الأصلية، مع الحفاظ على استثماراتك في البنية الافتراضية. كخدمة مُدارة، يوفر IBM Cloud الدعم خلال فترة التحديث عبر IBM Technology Expert Labs ‏(TEL)، حيث يقدم TEL دعمًا عمليًا أثناء عملية الترحيل بالإضافة إلى استشارات إرشادية تشمل تقييم ترحيل البيئة الافتراضية.
  5. المرونة المعززة: تُتيح لك العمليات المُدارة عبر IBM Cloud إدارة بيئتك السحابية بالطريقة التي تناسبك، مع إمكانية الوصول إلى OpenShift Virtualization.
  6. قابلية التوسع المحسَّنة: من الحافة إلى السحابة المتعددة، يمكنك تكييف الحل مع احتياجاتك المتزايدة والموسمية.
  7. تمكين المحاذاة الاستراتيجية: في قطاع البنوك، يعمل على ربط الأجهزة الافتراضية التقليدية باستراتيجية مصرفية قائمة على الحاويات، ما يُتيح التحديث التدريجي دون التأثير في الخدمات الحيوية..

طريقة البدء

تخلَّص من التعقيدات التي تعوق الابتكار. انضم إلى العديد من المؤسسات التي تستخدم Red Hat OpenShift on IBM Cloud وحسِّن بنيتك التحتية من خلال دمج الأجهزة الافتراضية معها.

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