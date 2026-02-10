Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

ترحيل الأجهزة الافتراضية وتحديثها باستخدام
Red Hat OpenShift Virtualization على IBM Cloud
يوفر Red Hat OpenShift Virtualization على IBM® Cloud للمؤسسات مسارًا واضحًا وآمنًا للغاية لتحديث أعباء العمل الافتراضية. بدلًا من تشغيل منصات منفصلة للأجهزة الافتراضية والحاويات، يمكن للفِرق ترحيل وتشغيل التطبيقات القائمة على الأجهزة الافتراضية مباشرةً داخل Red Hat OpenShift باستخدام KubeVirt وKVM. تحظى هذه التكنولوجيا بثقة الصناعة لما تتمتع به من نضج وأداء وأمن.
عند تقديمها على IBM Cloud، وهي منصة مصممة لأعباء العمل الحرجة والمنظمة، توفِّر Red Hat OpenShift Virtualization الأدوات المتسقة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والأتمتة ومرونة السحابة الهجينة اللازمة لتوحيد العمليات القديمة والسحابية الأصلية. سواء أكان هدفك هو توحيد البنية التحتية القديمة، أم الانتقال نحو التحديث المبني على الحاويات، أم إدخال الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الحالية، توفِّر Red Hat OpenShift Virtualization على IBM Cloud أساسًا آمنًا وقابلًا للتوسع للتحول دون الحاجة إلى إعادة كتابة التطبيقات بشكل جذري.
إلغاء الحاجة إلى الحفاظ على بيئة منفصلة للأجهزة الافتراضية وأخرى للحاويات. تجمع Red Hat OpenShift Virtualization بينهما في نموذج تشغيلي واحد، مع أدوات موحَّدة ومسارات متسقة للتكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD) وقابلية الملاحظة والضوابط الأمنية عبر السحابة الهجينة والحافة.
نقل الأجهزة الافتراضية التقليدية إلى Red Hat OpenShift باستخدام Migration Toolkit for Virtualization المدمجة. بدعم من IBM Technology Expert Labs، يمكن للمؤسسات تبسيط عمليات الترحيل على نطاق واسع باستخدام الأتمتة والتقييمات والإرشاد العملي من الخبراء - ما يؤدي إلى تقليل مخاطر التعطل وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
تجنُّب ارتفاع رسوم الترخيص والعبء التشغيلي الناتج عن منصات المحاكاة الافتراضية القديمة. من خلال تجميع أعباء العمل على Red Hat OpenShift، يمكنك الاستفادة من حقوق استخدام Red Hat Enterprise Linux المضمَّنة، وتحسين استهلاك الموارد وتقليل انتشار الأدوات.
تشغيل الأجهزة الافتراضية كما هي مع اعتماد ممارسات الحوسبة السحابية الأصلية -الحاويات والأنظمة دون خادم وGitOps والذكاء الاصطناعي- عندما يكون العمل جاهزًا لذلك. مع إدارة متسقة عبر البيئات المحلية والسحابية العامة وبيئات الحافة، يمكنك تطوير مجموعة تطبيقاتك تدريجيًا دون التأثير في الأنظمة الحيوية.
يمكن للمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على التطبيقات القائمة على الأجهزة الافتراضية -مثل أنظمة البنوك الأساسية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومنصات الفوترة- الترحيل إلى Red Hat OpenShift Virtualization لتحقيق استقرار التكاليف، وتحسين التكامل مع الخدمات الحديثة، والاستعداد للتحول طويل الأمد.
يمكن للشركات التي تبحث عن بدائل للمنصات الافتراضية التقليدية إعادة استضافة أعباء العمل على Red Hat OpenShift للحصول على نموذج تشغيلي ونموذج ترخيص أكثر قابلية للتنبؤ، مع الحفاظ على الموثوقية والأداء.
يمكن للأنظمة القائمة على الأجهزة الافتراضية مثل محركات التحليلات، أو أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية، أو أعباء عمل معالجة الصور أن تعمل جنبًا إلى جنب مع الخدمات المصغرة المحوَّلة إلى حاويات، ما يؤدي إلى تحسين تدفق البيانات في الوقت الفعلي ويُتيح الحصول على رؤى أسرع دون الحاجة إلى إعادة تصميم البنية.
يمكن للمؤسسات في قطاع البيع بالتجزئة والاتصالات والصناعة استخدام Red Hat OpenShift Virtualization لتشغيل الأجهزة الافتراضية في أي مكان يحتاجونه -مراكز البيانات أو السحابة العامة أو مواقع الحافة- مع إدارة دورة حياة موحَّدة وضوابط سياسات متكاملة.
لقد أدى نشر مجموعة IBM CIO لمنصة Red Hat OpenShift على IBM Cloud إلى تمكين IBM من استبدال بيئات الأجهزة الافتراضية المكلفة والبطيئة بمنصة حاويات موحَّدة قللت تكاليف الاستضافة بنسبة 90%. كما ساعدت أيضًا على تقليل الأعمال التشغيلية بنسبة 55% ومكَّنت التحديثات السريعة والآمنة للتطبيقات بشكل افتراضي.
اكتشِف كيف يمكنك ترحيل الأجهزة الافتراضية وتحديثها باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization على IBM Cloud.