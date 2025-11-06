انقل البنية التحتية الافتراضية لديك وحدثها بكل ثقة
أدَّى الاضطراب الأخير في الترخيص والتكلفة في سوق المحاكاة الافتراضية إلى لجوء العديد من المؤسسات إلى إعادة تقييم جدوى استثماراتها في هذا المجال على المدى الطويل. وتمثل هذه اللحظة، بالنسبة إلى الكثيرين، نقطة تحول استراتيجي للتحديث وتقليل الاعتماد على المجموعات الخاصة وتبني البِنى المفتوحة والقابلة للتوسع.
تكرس شركة IBM جهودها، بفضل مكانتها الفريدة، لمساعدة الشركات على تحويل هذا التحول إلى فرصة للتحديث من خلال مسارات متكاملة.
أساس تعاوني للابتكار
نقل التطبيقات بالحاويات مع التركيز على المستقبل
بنية تحتية مهيأة للذكاء الاصطناعي لتحقيق إنتاجية أعلى
القيمة المثالية من حيث التكلفة والوظائف
تجمع Red Hat® OpenShift®، المبنية على KVM وKubeVirt، بين الأجهزة الافتراضية والحاويات على منصة واحدة قابلة للتوسع عبر البيئات المحلية والسحابة والحافة. وتحافظ على الاستثمارات الحالية في المحاكاة الافتراضية مع تمكين التحديث التدريجي ومرونة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي المدمج وعمليات التطوير الموحدة—ما يبسّط العمليات ويسرع الانتقال إلى أحمال التشغيل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية.
يمكنك تسريع المحاكاة الافتراضية والتحديث باستخدام IBM Cloud VPC—وهي بنية تحتية آمنة وفائقة الأداء للخوادم الافتراضية (VSI) والخوادم التي تعمل من دون نظام تشغيل. يمكنك الانتقال بسلاسة من برنامج VMware، أو تحديث أحمال التشغيل باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization، أو تشغيل التطبيقات المهمة على أجهزة مخصصة، كل ذلك بكفاءة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وقابلية توسع غير محدودة ومرونة غير محدودة في السحابة الهجينة—من دون أي تنازل عن الجودة.
تواصل مع شركة IBM لتقييم بيئتك الحالية واحصل على توصيات بشأن منطقة استضافة عملك المستقبلية.
استمتع بدعم من الدرجة الأولى في أثناء الاختبار والتحقق، بدءًا من العرض التوضيحي حتى إثبات المفهوم.
استمتع بالنقل بكل ثقة بالاستعانة بشبكتنا من خبراء IBM أو Red Hat أو النظام البنائي الواسع لشركائنا.
تواصل مع IBM للتعرف على التسعير الخاص والعروض الترويجية وعروض التدريب أو الشهادات التي يمكن أن تساعدك على تشغيل بيئتك الجديدة بكل سهولة.