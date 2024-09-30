الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Virtual Server for VPC IBM Cloud Virtual Server for VPC
أجهزة افتراضية قابلة للتوسع بشكل كبير، وأحادية المستأجر ومتعددة المستأجرين يمكنك تشغيلها بسرعة لتحقيق أقصى قدر من العزل والتحكم في الشبكة. تساعد معالجات Intel Xeon على جعلها بسيطة وقوية وآمنة.
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عزل منطقي. توفير سريع. أداء عالٍ للشبكة.

توفر IBM Cloud® Virtual Servers for VPC سعة حوسبة سريعة التوفير—والتي تُعرف أيضًا باسم Virtual Machines—مع أعلى سرعات للشبكة وموارد الشبكات المحددة بواسطة البرامج والأكثر أمانًا متاحة على IBM Cloud. تم بناؤها على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) وتحتوي على الجيل الرابع من معالجات ®Intel®  Xeon القوية مع Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX®) الجديدة للمساعدة في حماية البيانات أثناء الاستخدام من خلال تقنية عزل التطبيق الفريدة من نوعها. بادِر باكتشاف بنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين تساعد في إتمام أحمال التشغيل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات تعريف المثيلات المعدة مسبقًا والنشر السريع والتحكم في الشبكة الخاصة في بيئة سحابة عامة مرنة. اختر مستأجرين متعددين أو مخصصين، وأضف وحدات معالجة الرسومات، وادفع حسب الاستخدام بالساعة أو احجز سعتك مسبقاً للحصول على تكاليف مخفضة.

متوفر الآن: الحوسبة السرية مع ®Intel® SGX

ساعد في زيادة أمن التطبيق وحماية الرمز البرمجي والبيانات المحددة من التعديل باستخدام Intel® Software Guard Extensions (®Intel ®SGX)  على الخوادم الافتراضية القابلة للتوسع بدرجة هائلة داخل IBM Cloud VPC. من خلال حماية الرمز البرمجي والبيانات المحددة من التعديل، يمكنك تقسيم تطبيقاتك إلى جيوب محصنة أو وحدات تنفيذ موثوق بها للمساعدة في زيادة أمان التطبيق. يتم تشغيل جميع عمليات الحوسبة السرية في ®Intel® SGX  على IBM Cloud على الجيل الرابع من معالجات ®Intel® Xeon وهو أحدث جيل من البنية المصغرة للحوسبة عالية الأداء مع محركات Intel® Accelerator Engines مضمّنة، وكفاءة محسّنة في الطاقة، وذاكرة DDR5، ودعم PCIe 5.

استكشف توفير ®Intel SGX على الخوادم الافتراضية

 
وفّر ما يصل إلى 60% مع حجوزات IBM Cloud

يمكنك تخفيض إنفاقك بنسبة تصل إلى 60% من خلال حجز السعة مقدمًا لمدة سنة واحدة أو 3 سنوات على IBM Cloud Virtual Server for VPC. حجوزات IBM Cloud عبارة عن سعة مضمونة وتُدار في دقائق في IBM Cloud Data Center الذي تختاره.

تعرف على كل الميزات في IBM Cloud Virtual Server for VPC
متوفر الآن: الجيل الرابع من معالجات Intel Xeon القابلة للتوسع على IBM Cloud VPC

توفير الجيل الرابع من معالجات ®Intel® Xeon القابلة للتوسع والتي تعمل على شبكة VPC الرائدة من IBM. اختر من بين أوضاع الخوادم الافتراضية المختلفة تبعًا لوظائفها، Compute أو Memory أو Balanced، مع ما يصل إلى 11 جيجابايت من الذاكرة لكل وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة. مثالية لأحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.
آلية تحديد الوصول إلى IBM Cloud VPC

تعرف على آلية تحديد الوصول الجديدة إلى IBM Cloud VPC، وكيف يمكنك اختبار تطبيقاتك على معالجات Intel Xeon.
التوفير أو السعر أو حفظ عرض أسعار
خيارات النشر النشر العام متعدد المستأجرين

اختر من بين 6 عائلات من الأوضاع: Balanced وCompute وMemory وVery High Memory وUltra High Memory وGPU. يوفر كل وضع أحجاماً فريدة ومحددة مسبقاً من الخوادم الافتراضية للاختيار من بينها، مع قدرات مختلفة بما يتناسب مع متطلبات أحمال التشغيل الخاصة بك. اختر الفوترة الشهرية بالدفع حسب الاستخدام، أو احجز سعتك مسبقاً للحصول على تكاليف مخفضة. 

 تعرف على المزيد نشر مخصص لمستأجر واحد فقط

يمكنك اقتطاع سعة حوسبة لمستأجر واحد مع عُقد ومجموعات مضيف مخصصة على IBM Cloud VPC داخل وحدة التحكم، أو CLI أو API. يمكن للمستخدمين الموجودين داخل حسابك فقط والذين لديهم الأذونات المطلوبة إنشاء مثيلات خوادم افتراضية على المضيف.

 تعرف على المزيد
احصل على أرصدة بقيمة 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في أي من موارد VPC الجديدة—بما في ذلك جميع عناصر الحوسبة، والشبكة، والتخزين.

كيفية الاستخدام

تطبيقات الويب ثلاثية الطبقات صُمم خصيصاً لمتطلبات خوادم التخزين المؤقت الكثيفة وذات حركة الزيارات العالية. وزع على مستوى العالم في سيناريوهات عامة أو مخصصة مع خيارات مختلفة لموازنة الحمولة. عرض جميع البنى المرجعية
الخدمات المصغرة القائمة بذاتها يُعد اتساع نطاق التطبيق وتوافره أمران أساسيان. يمكنك بناء مجموعات مثيلات خوادم افتراضية وإضافتها أو إزالتها بطريقة ديناميكية من خلال قوالب اتساع النطاق التلقائي والتحكم في مساحة الخادم. شارك في البرنامج التعليمي
أحمال تشغيل SAP توفر أوضاع الخادم الافتراضي Ultra High Memory أعلى نسب وحدة المعالجة المركزية الافتراضية إلى الذاكرة، مع وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة إلى 28 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي لخدمة قواعد بيانات OLTP في الذاكرة، مثل SAP. اقرأ منشور المدونة الخاص بكيفية العمل عرض كل ملفات التعريف
أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء قم بتسريع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاستدلال باستخدام عائلة NVIDIA GPU من ملفات تعريف الخوادم الافتراضية. اقرأ منشور المدونة الخاص بكيفية العمل
الحوسبة السرية ساعد في حماية بياناتك وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك من خلال أمن الخادم المستند إلى الأجهزة وIntel® SGX® مع ذاكرة معزولة. يتم تشفير بياناتك الحساسة أثناء استخدامها من خلال السماح بتشغيل التطبيقات في مساحة الذاكرة الخاصة. تعرف على المزيد

اختلاف IBM Cloud VPC

بناء مساحة آمنة في السحابة العامة. يمكنك تسريع وتيرة أحمال تشغيل الإنتاجية العالية من خلال تسريع أداء الشبكة والنشر على مستوى العالم عبر مناطق متعددة.

التوفير على نطاق واسع جدًا

يمكنك توفير ونشر 1000 مثيل خادم افتراضي في 4 دقائق أو أقل، بشكل متسق.

 أفضل أداء للشبكة في فئتها

احصل على ما يصل إلى 80 جيجابت في الثانية عبر ملفات تعريف الخوادم الافتراضية المخصصة للأغراض العامة.

 صديقة للمطورين

استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى REST التي تتماشى مع معايير الصناعات، من خلال سهولة الدمج في الأدوات الحالية.

 معزولة منطقيًا

حافظ على التحكم الدقيق في عناوين IP والتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى مواردك.

 بيئة غنية بالميزات الأمنية

حافظ على بيئتك المنظمة بفعالية من خلال دعم KYOK وBYOK وأعلى مستوى من شهادة FIPS. يمكنك حماية البيانات قيد الاستخدام للتطبيقات المهمة باستخدام الحوسبة السرية من Intel® SGX®.

التوفر العالي منخفض التكلفة

تعزيز القدرة على تحمل الأخطاء والمساعدة في الحفاظ على عدم استخدام أحمال التشغيل الرئيسية المحددة بشكل أقل أو أكثر من اللازم.
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الأسئلة الشائعة

شرح IBM Cloud VPC

يمكن أن تساعدك VPC في التحكم في حجم شبكتك الافتراضية ونشر موارد السحابة كلما احتاجت أعمالك إليها. وهي مدعومة بموارد زائدة عن الحاجة وبنى مناطق توافر عالية التوفر وقدرة على تحمل الأخطاء. ولأن VPC عبارة عن شبكة معزولة منطقيًا، فإن بياناتك وتطبيقاتك لن تتشارك المساحة أو تختلط مع المساحات الخاصة بعملاء مزود السحابة الآخرين. وأخيرًا، تساعدك VPC على الاستفادة من التوفير في تكاليف الأجهزة ووقت العمل.

توفر لك VPC المرونة في نمو أعمالك بالتزامن مع تكيفك مع التغيرات في احتياجات عملك. في العالم الرقمي، يتوقع العملاء أن تصل نسبة التشغيل إلى ما يقرب من 100%. التوافر العالي لبيئات VPC يدعم هذا الهدف. تتمتع وحدات VPC بمستويات عالية من الأمن على مستوى المثيل أو على مستوى الشبكة الفرعية أو كليهما، مما يقلل من المخاطر عبر دورة حياة البيانات بأكملها. ومع انخفاض التكاليف وتقليل الطلبات على فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي لديك، يمكنك تركيز جهودك على الابتكار في الأعمال.

باستخدام IBM Cloud Virtual Server for VPC، يمكنك استخدام واجهة المستخدم (UI) أو CLI أو واجهة برمجة التطبيقات (API) لتوفير سعة حوسبة افتراضية بسرعة، والمعروفة أيضًا باسم مثيلات الخوادم الافتراضية أو الأجهزة الافتراضية. البنية التحتية الخاصة بك هي IBM Cloud VPC، والتي تحتوي على عدد من موارد التخزين والشبكات والأمن. كل هذا يعمل بمثابة سحابة خاصة افتراضية خاصة بك داخل التوافر وقابلية التوسع التي تتمتع بها سحابة IBM العامة.

يتيح لك IBM Cloud Virtual Server for VPC توفير الخوادم الافتراضية عبر بنية تحتية تجمع بين أمن السحابة الخاصة وسرعة ورشاقة السحابة العامة. يتم عزل أحمال التشغيل والتطبيقات الخاصة بك بشكل منطقي عن الشبكات الأخرى، ويمكنك توفير الموارد بسرعة بأقصى قدر من اتساع النطاق والمرونة.

IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC عبارة عن سحابة خاصة معرَّفة برمجيًا، حيث يمكن للمستخدمين النشر في مناطق متعددة في 10 دقائق أو أقل.

يعمل IBM Cloud Virtual Server على البنية التحتية الكلاسيكية الخاصة بنا على شبكة فرعية أصلية وشبكة محلية افتراضية (VLAN) للتواصل داخل مركز بيانات وحجيرة واحدة. IBM Cloud Virtual Server for VPC يعمل بطبقة تنظيم شبكة إضافية تلغي حدود الحجيرات، مما يؤدي إلى زيادة السعة لتوسيع نطاق المثيلات.

تحقق وحدات VPC مستويات عالية من الأمان من خلال إنشاء نسخ متماثلة افتراضية من ميزات الأمان التي تتحكم في الوصول إلى الموارد الموجودة في مراكز البيانات التقليدية. يمكنك تحديد شبكات افتراضية في أجزاء معزولة منطقياً من سحابة عامة. يمكنك التحكم في أيٍ من عناوين IP لديه حق الوصول إلى أيٍ من الموارد.

قوائم التحكم بالوصول (ACLs) هي قوائم من القواعد التي تحد من الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى شبكة فرعية معينة في VPC. تحدد ACL مجموعة عناوين IP أو التطبيقات التي يتم منحها حق الوصول إلى الشبكة الفرعية.

Intel® Software Guard Extensions (SGX) تحمي بياناتك من خلال أمن الخادم المستند إلى الأجهزة باستخدام مناطق ذاكرة معزولة تُعرف باسم الجيوب المشفرة. تساعد هذه الحوسبة القائمة على الأجهزة على حماية بياناتك من الكشف أو التعديل. مما يعني أنه يتم تشفير بياناتك الحساسة أثناء وجودها في ذاكرة مثيل الخادم الافتراضي من خلال السماح بتشغيل التطبيقات في مساحة الذاكرة الخاصة. لاستخدام SGX، يجب تثبيت برامج تشغيل SGX وبرنامج المنصة على عقد عاملة تدعم SGX. وبعد ذلك، صمم تطبيقك للتشغيل في بيئة SGX.
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