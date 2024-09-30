توفر IBM Cloud® Virtual Servers for VPC سعة حوسبة سريعة التوفير—والتي تُعرف أيضًا باسم Virtual Machines—مع أعلى سرعات للشبكة وموارد الشبكات المحددة بواسطة البرامج والأكثر أمانًا متاحة على IBM Cloud. تم بناؤها على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) وتحتوي على الجيل الرابع من معالجات ®Intel® Xeon القوية مع Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX®) الجديدة للمساعدة في حماية البيانات أثناء الاستخدام من خلال تقنية عزل التطبيق الفريدة من نوعها. بادِر باكتشاف بنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين تساعد في إتمام أحمال التشغيل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات تعريف المثيلات المعدة مسبقًا والنشر السريع والتحكم في الشبكة الخاصة في بيئة سحابة عامة مرنة. اختر مستأجرين متعددين أو مخصصين، وأضف وحدات معالجة الرسومات، وادفع حسب الاستخدام بالساعة أو احجز سعتك مسبقاً للحصول على تكاليف مخفضة.

متوفر الآن: الحوسبة السرية مع ®Intel® SGX

ساعد في زيادة أمن التطبيق وحماية الرمز البرمجي والبيانات المحددة من التعديل باستخدام Intel® Software Guard Extensions (®Intel ®SGX) على الخوادم الافتراضية القابلة للتوسع بدرجة هائلة داخل IBM Cloud VPC. من خلال حماية الرمز البرمجي والبيانات المحددة من التعديل، يمكنك تقسيم تطبيقاتك إلى جيوب محصنة أو وحدات تنفيذ موثوق بها للمساعدة في زيادة أمان التطبيق. يتم تشغيل جميع عمليات الحوسبة السرية في ®Intel® SGX على IBM Cloud على الجيل الرابع من معالجات ®Intel® Xeon وهو أحدث جيل من البنية المصغرة للحوسبة عالية الأداء مع محركات Intel® Accelerator Engines مضمّنة، وكفاءة محسّنة في الطاقة، وذاكرة DDR5، ودعم PCIe 5.

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