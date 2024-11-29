تُعد شركة Cadence شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات الحاسوبية؛ حيث تساعد الشركات على تصميم الشرائح الدقيقة التي تُشغّل أهم التقنيات الحديثة في الوقت الحالي: أنواع جديدة من الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المركبات ذاتية القيادة، والتقنيات المتطورة لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.



عندما طورت شركة IBM أول عُقد شرائح دقيقة في العالم بمقياس نانومترين (nm)، كان ذلك أحدث إنجاز في السعي الدؤوب نحو تجميع المزيد من الدوائر الكهربائية في قطع سيليكون متناهية الصغر. تُبشّر العقدة مقاس 2 نانومتر بإحداث ثورة في مدى كفاءة الطاقة وحدوث تقدم هائل في مجال التكنولوجيا.



ولكن في مثل هذا النطاق الصغير، يتطلب تصميم الدوائر الكهربائية المختلفة في الشرائح - التي تنفذها أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) – إمكانات معالجة متطورة للغاية ودرجات غير مسبوقة من الدقة والحوسبة.



عمقت شركة IBM مؤخرًا شراكتها مع شركة Cadence للاستفادة من نواة أتمتة التصميم الإلكتروني لدى Cadence وأنظمتها، بما في ذلك البرمجيات الرقمية والتناظرية وبرمجيات التحقق وحلول تعبئة الدوائر المتكاملة ثلاثية الأبعاد وتحليل الأنظمة. ونتيجةً لذلك، يمكننا تحسين الحلول المبتكرة المقدمة للعملاء في مجالات الشرائح والتعبئة وتقنيات المنطق والتصميم والتمكين على السحابة.



قال فاندانا موخيرجي، المدير الأول للأبحاث، قسم السحابة هجينة وأشباه الموصلات في شركة IBM: "تتعاون كل من Cadence وIBM في تصميم الشرائح منذ عدة سنوات، وتعكس شراكتنا الوثيقة في تطوير السيليكون والعمل الأخير مع شركة Cadence على IBM Cloud مدى عمق الشراكة.



تنشر شركة IBM تقنية التنفيذ الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Cadence من أجل تصميم السيليكون المتميز المخصص للتخزين والتشفير. تُعد أدوات تصميم حزم الدوائر المتكاملة ثلاثية الأبعاد من Cadence عنصرًا أساسيًا في تصميم الأنظمة وتتيح تحليل كل من المشكلات الكهربائية والحرارية. وبالاستفادة من حلول Cadence الشاملة، يُطور فريق IBM منهجيات لتحليل وظائف وأداء النظام بشكل عام والتحقق من سلامتهم من أجل عمليات تصميم الأنظمة الذكية.



تمكين أحمال تشغيل أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) على السحابة



تُعد شركة Cadence أيضًا واحدة من الشركات الأولى التي تبنت حلول IBM، حيث نشرت ®IBM Cloud لأكثر من 3 سنوات للمساعدة على تطوير البرامج الداخلية وأحمال تشغيل أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA).



يقول تاراك راي، مدير تقنية المعلومات في شركة Cadence: "الحوسبة بمثابة الأكسجين بالنسبة إلينا". "لدينا حوالي 10000 مهندس و5 مراكز بيانات داخلية رئيسية تُنفذ فيها ملايين الوظائف شهريًا".





يأتي الضغط من أجل الحاجة إلى المزيد من القدرة الحاسوبية من كل مكان في آن واحد. يتزايد الطلب على الشرائح في السوق كل عام. تتطلب زيادة دمج الذكاء الاصطناعي في الإصدارات النهائية وزيادة الطلب على التخصيص تطورًا جديدًا في تصميم الدوائر الكهربائية. وغالبًا ما يدخل تصميم كل شريحة في منافسة شرسة من أجل الدخول إلى السوق. تدمج شركة Cadence الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) في عمليات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) لديها من أجل مساعدة المهندسين على العمل بشكل أسرع، ولكن هذه العمليات الروتينية تحتاج إلى المزيد من الإمكانات في وحدة المعالجة المركزية أيضًا.



فكيف تلبي شركة Cadence هذا الطلب؟



لا يُعد توسيع نطاق مراكز بيانات الشركة حلاً مثاليًا. فبالإضافة إلى حدود المساحة، يلاحظ راي أن هناك تحديات أخرى يجب أخذها بالحسبان. "علينا شراء الخوادم، لكن تثبيتها يحتاج إلى مهلة زمنية. شهر على أقل تقدير لتثبيت الخوادم. وبالنسبة إلى معدات الشبكة، قد تستغرق وقتًا أطول. وفي الوقت نفسه يحتاج مهندسونا إلى الحوسبة فورًا".



الحل الواضح لكل ذلك هو السحابة. ومع ذلك، في أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)، لن يكون الأمر بهذا البساطة. تحتاج سحابة أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) إلى مستوى جديد من السلاسة، ما يسمح لأحمال التشغيل الضخمة - التي تتضمن ملايين العمليات الحاسوبية وأحجام البيانات بالتيرابايت أو البيتابايت - بالانتقال بسلاسة بين السحابة والبيئات المحلية. كما تحتاج إلى أن تكون مرنة للغاية، ما يسمح بوجود اختلاف كبير من مشروع لآخر، لأن الطلب على الشرائح المخصصة يعني أن المشاريع المختلفة تحتاج إلى أنواع مختلفة من الخوادم والمنصات. ويجب أن تكون آمنة. كما يقول بول كانينغهام، نائب الرئيس الأول والمدير العام لإدارة الأنظمة والتحقق من السلامة في شركة Cadence: "تحتوي البيانات التي تعالجها أدواتنا على بعض أسرار المهنة الأكثر قيمة لعملائنا. الأمن أمر لا بُد منه".





كما يجب أن يوفر الحل قدرة حوسبة ممتازة تناسب التكلفة. ويوضح راي أنه منذ أربع سنوات مضت، كان مزودو خدمات أتمتة التصميم الإلكتروني يستخدمون موارد المعالجة الأساسية بشكل منخفض للغاية بسبب التعقيدات المتعلقة بتكوينات الخوادم وتوزيع أحمال التشغيل المتعددة على مستوى العالم. في أحجام وحدة المعالجة المركزية التي تحتاجها أتمتة التصميم الإلكتروني، تُزيد الموارد غير المستخدمة من التكلفة بشكل كبير. تهدف شركة Cadence إلى تعزيز الاستخدام بشكل ملحوظ.

