على عكس التطبيقات التقليدية التي تستخدم البيانات المنظَّمة، فإن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي تتطلب أداءً مكثفًا اليوم تستخدم بيانات غير منظّمة، مثل المستندات والصوت والصور ومقاطع الفيديو والكائنات الأخرى.

يوفر برنامج IBM Storage Scale خدمات استخلاص البيانات العالمية التي تتيح لك ربط مصادر بيانات متعددة عبر مواقع متعددة، بما في ذلك بيئات التخزين غير التابعة لشركة IBM. وهو يعتمد على نظام ملفات متوازٍ ضخم ويمكن نشره على منصات أجهزة متعددة بما في ذلك x86، وIBM Power، وأجهزة الكمبيوتر المركزية IBM zSystem وأجهزة POSIX العميلة المستندة إلى معالِجات ARM، والأجهزة الافتراضية، وKubernetes.

يُستخدَم برنامج Storage Scale على نطاق واسع للحوسبة عالية الأداء، والحوسبة التقنية كثيفة البيانات، والبيانات الكبيرة، والتحليلات، وقد تم استكمال هذه التطبيقات مؤخرًا بالعديد من أعباء عمل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الجديدة.

يضع برنامج Storage Scale أيضًا الأساس لمنصة IBM Fusion وجهاز IBM Fusion HCI الذي يمكّن المؤسسات من نشر تطبيقات OpenShift وIBM watsonx بسرعة ومرونة.

