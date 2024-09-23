بنية تحتية سريعة للذكاء الاصطناعي والتحليلات والحوسبة عالية الأداء
يُعدّ نظام IBM Storage Scale نظامًا أساسيًا للأجهزة عالية الأداء يقوم بتشغيل برنامج IBM Storage Scale. وقد تم تصميمه خصوصًا لمساعدة المؤسسات على بناء منصة بيانات على مستوى عالمي تلبي احتياجاتها الأكثر تطلبًا في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتحليلات، وأعباء العمل في السحابة الهجينة.
على عكس التطبيقات التقليدية التي تعمل مع البيانات المنظمة المخزنة في قواعد البيانات، تعمل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الشائعة اليوم والتحليلات كثيفة الأداء على كمية رهيبة من البيانات غير المنظمة. ويشمل ذلك المستندات والصوت والصور ومقاطع الفيديو وأشياء أخرى.
تم تصميم نظام IBM Storage Scale System ليكون أسرع طريقة وأكثرها مرونة للمؤسسات لبناء منصة بيانات عالمية تحتوي على بيانات الملفات والكائنات الخاصة بها. فهو يستخدم قوة برنامج IBM Storage Scale الذي تم دمجه مع تقنية الذاكرة الوميضية NVMe لتقديم تخزين عالي الأداء لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وأعباء العمل الأخرى الصعبة.
يعتمد نظام Storage Scale System على نظام ملفات متوازي بشكل كبير ويمكن نشره على منصات ذات أجهزة متعددة. تتضمن هذه الأنظمة الأساسية x86 وIBM Power وIBM zSystem المركزية وعملاء POSIX المستندة إلى ARM والأجهزة الافتراضية وKubernetes. فهو يوفر أداءً استثنائيًا للبنية التحتية لوحدة معالجة الرسومات، بما في ذلك دعم NVIDIA GPUDirect Storage.
بناء منصة بيانات عالمية
أطلِق العنان لبياناتك أمام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
تم تصميم نظام Storage Scale System 6000 لتحقيق مستوى فائق من الأداء. ويتميز بما يلي:
تم تصميم نظام Storage Scale System 6000 ليشمل آلاف العقد والبيتابايت من السعة التخزينية. يتم فيه تشغيل ميزة الترميز بالتقسيم في IBM Storage Scale RAID، والتي توفر كفاءة البيانات والأداء العالي المتسق وتخفيف آثار فشل أجهزة التخزين والمراقبة الذكية والضبط الديناميكي لنظام IBM Storage Scale System وبيانات IBM Storage Scale. ويتم تقديم عمليات التثبيت والتحديثات من خلال برنامج موجود في حاويات يعمل على تسريع عملية الصيانة وتبسيطها.
لتسريع معالجة البيانات الموزَّعة عالميًا، يدعم نظام Storage Scale System 6000 بروتوكول NVIDIA GPUdirect Storage، الذي يتيح مسارًا مباشرًا للبيانات بين ذاكرة GPU والتخزين المحلي أو البعيد، مثل NVMe أو NVMe over Fabric (NVMe-oF).
يستخدم نظام Storage Scale System 6000 أسلوبًا بسيطًا في البناء مع أداء يتوسع خطيًا، أي أن المجموعة المكونة مثلًا من 10 أنظمة Storage Scale System 6000 ستكون قادرة على إنتاج أكثر من 3 تيرابايت في الثانية. ويدعم ما يصل إلى تسع حاويات توسعة لمحرك الأقراص الثابتة SAS.
يُعدّ نظام IBM Storage Scale System 3500 مخصصًا للعملاء الذين يحتاجون إلى نظام للمبتدئين أو المستوى المتوسط لبيئات المنتجات الأقل تطرفًا. ويتميز بالعديد من القدرات ذاتها التي يتميز بها نظام Storage Scale System 6000، مع اختلافات رئيسية في الحجم والسعة.
ورقة بيانات نظام Storage Scale System 3500
نشر بنية تحتية عالية الأداء لتشغيل العديد من أعباء العمل المتزامنة.
يمكنك بناء منصة بيانات عالمية للتطبيقات الأكثر كثافة في الأداء.
ربط مصادر البيانات والمواقع المتنوعة بخدمات تجريد البيانات العالمية.
كما يمكنك تحسين البيانات من خلال الوصول المتوازي إلى الملفات الضخمة بسرعات تيرابايت/ثانية. استخدم ميزة Turbo Tier الجديدة للوصول بشكل أسرع إلى الملفات الصغيرة بمعدل سريع يصل إلى إجراء ملايين العمليات في الثانية الواحدة.
يمكنك استرداد البيانات في دقائق بدلًا من ساعات، باستخدام مساحة أقل مقارنة بتكرار البيانات. يُعدّ IBM Storage Scale Erasure Code Edition وحدة تخزين عالية الأداء وقابلة للتوسع للخوادم شائعة الاستخدام في السوق.
يمكنك الوصول إلى سجل تفصيلي لكل إجراء أو نشاط داخل النظام يتعلق بالبيانات أو التقارير.
كما يمكنك حماية بيانات الملف والاسترداد بسرعة من أي هجوم إلكتروني باستخدام النسخة المحمية من IBM Storage Scale.
يمكنك نقل البيانات بين طبقات التخزين المختلفة وتحسين الأداء بتحرير مساحة تخزين أساسية.
يمكنك تمكين الوصول بإذن القراءة والكتابة بزمن انتقال قصير إلى البيانات من أي مكان في العالم باستخدام التوجيه الموزَّع AFM وتقنية التخزين المؤقت المتقدمة.
يمكنك تحقيق أهداف الاستدامة باستخدام نظام IBM Storage Scale System، الذي يتبع التزام IBM بالريادة البيئية في جميع أنشطة أعمالها التجارية، بدءًا من العمليات وحتى التصميم واستخدام تقنياتها.
يتعاون المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية مع شركة IBM لاعتماد نظام تخزين أكثر حداثة واستدامة.
تعمل جامعة برمنجهام مع شركة IBM للامتثال لقواعد حماية البيانات بتكلفة منخفضة واستمرار الحفاظ على توفر البيانات.
تستفيد شركة Continental Automotive AG من شركة IBM لتطوير حلول القيادة الذاتية مع تخزين بيانات أسرع وأكثر مرونة وإدارة مبسطة للذكاء الاصطناعي.
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