على عكس التطبيقات التقليدية التي تعمل مع البيانات المنظمة المخزنة في قواعد البيانات، تعمل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الشائعة اليوم والتحليلات كثيفة الأداء على كمية رهيبة من البيانات غير المنظمة. ويشمل ذلك المستندات والصوت والصور ومقاطع الفيديو وأشياء أخرى.

تم تصميم نظام IBM Storage Scale System ليكون أسرع طريقة وأكثرها مرونة للمؤسسات لبناء منصة بيانات عالمية تحتوي على بيانات الملفات والكائنات الخاصة بها. فهو يستخدم قوة برنامج IBM Storage Scale الذي تم دمجه مع تقنية الذاكرة الوميضية NVMe لتقديم تخزين عالي الأداء لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وأعباء العمل الأخرى الصعبة.

يعتمد نظام Storage Scale System على نظام ملفات متوازي بشكل كبير ويمكن نشره على منصات ذات أجهزة متعددة. تتضمن هذه الأنظمة الأساسية x86 وIBM Power وIBM zSystem المركزية وعملاء POSIX المستندة إلى ARM والأجهزة الافتراضية وKubernetes. فهو يوفر أداءً استثنائيًا للبنية التحتية لوحدة معالجة الرسومات، بما في ذلك دعم NVIDIA GPUDirect Storage.