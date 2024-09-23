الصفحة الرئيسية التخزين Software Suite Scale Scale System
IBM Storage Scale System

بنية تحتية سريعة للذكاء الاصطناعي والتحليلات والحوسبة عالية الأداء

اقرأ صحيفة البيانات

يُعدّ نظام IBM Storage Scale نظامًا أساسيًا للأجهزة عالية الأداء يقوم بتشغيل برنامج IBM Storage Scale. وقد تم تصميمه خصوصًا لمساعدة المؤسسات على بناء منصة بيانات على مستوى عالمي تلبي احتياجاتها الأكثر تطلبًا في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتحليلات، وأعباء العمل في السحابة الهجينة.

على عكس التطبيقات التقليدية التي تعمل مع البيانات  المنظمة المخزنة في قواعد البيانات، تعمل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الشائعة اليوم والتحليلات كثيفة الأداء على كمية رهيبة من البيانات  غير المنظمة. ويشمل ذلك المستندات والصوت والصور ومقاطع الفيديو وأشياء أخرى.

تم تصميم نظام IBM Storage Scale System ليكون أسرع طريقة وأكثرها مرونة للمؤسسات لبناء منصة بيانات عالمية تحتوي على بيانات الملفات والكائنات الخاصة بها. فهو يستخدم قوة برنامج IBM Storage Scale الذي تم دمجه مع تقنية الذاكرة الوميضية NVMe لتقديم تخزين عالي الأداء لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وأعباء العمل الأخرى الصعبة.

يعتمد نظام Storage Scale System على نظام ملفات متوازي بشكل كبير ويمكن نشره على منصات ذات أجهزة متعددة. تتضمن هذه الأنظمة الأساسية x86 وIBM Power وIBM zSystem المركزية وعملاء POSIX المستندة إلى ARM والأجهزة الافتراضية وKubernetes. فهو يوفر أداءً استثنائيًا للبنية التحتية لوحدة معالجة الرسومات، بما في ذلك دعم NVIDIA GPUDirect Storage.

 تسريع الذكاء الاصطناعي مع NVIDIA DGX SuperPOD
استخدام نظام IBM Storage Scale System لتسريع الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

بناء منصة بيانات عالمية

أطلِق العنان لبياناتك أمام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
نظام IBM Storage Scale System 6000

تم تصميم نظام Storage Scale System 6000 لتحقيق مستوى فائق من الأداء. ويتميز بما يلي:

  • عقدة واحدة مكونة من 4 وحدات مزودة بوحدات تحكم نشطة وأجهزة زائدة عن الحاجة لزيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد؛
  • وما يصل إلى 310 جيجابايت في الثانية (GB/S) من الإنتاجية مع زمن انتقال قصير؛
  • وما يصل إلى 13 مليون عملية IOPS مع مستوى أداء Hyper-Store NVMeoF؛
  • وما يصل إلى 3.4 بيتابايت (من السعة الفعالة) ضمن وحدة رف قياسية مكونة من 4 وحدات.

تم تصميم نظام Storage Scale System 6000 ليشمل آلاف العقد والبيتابايت من السعة التخزينية. يتم فيه تشغيل ميزة الترميز بالتقسيم في IBM Storage Scale RAID، والتي توفر كفاءة البيانات والأداء العالي المتسق وتخفيف آثار فشل أجهزة التخزين والمراقبة الذكية والضبط الديناميكي لنظام IBM Storage Scale System وبيانات IBM Storage Scale. ويتم تقديم عمليات التثبيت والتحديثات من خلال برنامج موجود في حاويات يعمل على تسريع عملية الصيانة وتبسيطها.

لتسريع معالجة البيانات الموزَّعة عالميًا، يدعم نظام Storage Scale System 6000 بروتوكول NVIDIA GPUdirect Storage، الذي يتيح مسارًا مباشرًا للبيانات بين ذاكرة GPU والتخزين المحلي أو البعيد، مثل NVMe أو NVMe over Fabric (NVMe-oF).

يستخدم نظام Storage Scale System 6000 أسلوبًا بسيطًا في البناء مع أداء يتوسع خطيًا، أي أن المجموعة المكونة مثلًا من 10 أنظمة Storage Scale System 6000 ستكون قادرة على إنتاج أكثر من 3 تيرابايت في الثانية. ويدعم ما يصل إلى تسع حاويات توسعة لمحرك الأقراص الثابتة SAS.
نظام Storage Scale System 3500

يُعدّ نظام IBM Storage Scale System 3500 مخصصًا للعملاء الذين يحتاجون إلى نظام للمبتدئين أو المستوى المتوسط لبيئات المنتجات الأقل تطرفًا. ويتميز بالعديد من القدرات ذاتها التي يتميز بها نظام Storage Scale System 6000، مع اختلافات رئيسية في الحجم والسعة.

ورقة بيانات نظام Storage Scale System 3500
صنّفت Gartner شركة IBM كشركة رائدة في مجال تخزين الملفات والكائنات الموزَّعة لمدة 7 سنوات متتالية.
المزايا تسريع الذكاء الاصطناعي والتحليلات

نشر بنية تحتية عالية الأداء لتشغيل العديد من أعباء العمل المتزامنة.

 التوسع إلى آلاف العُقد

يمكنك بناء منصة بيانات عالمية للتطبيقات الأكثر كثافة في الأداء.

 يمكنك توصيل جميع بياناتك وتحسينها

ربط مصادر البيانات والمواقع المتنوعة بخدمات تجريد البيانات العالمية.
المزايا
تطبيقات الشاحن التوربيني

كما يمكنك تحسين البيانات من خلال الوصول المتوازي إلى الملفات الضخمة بسرعات تيرابايت/ثانية. استخدم ميزة Turbo Tier الجديدة للوصول بشكل أسرع إلى الملفات الصغيرة بمعدل سريع يصل إلى إجراء ملايين العمليات في الثانية الواحدة.
التشفير بالتقسيم من IBM

يمكنك استرداد البيانات في دقائق بدلًا من ساعات، باستخدام مساحة أقل مقارنة بتكرار البيانات. يُعدّ IBM Storage Scale Erasure Code Edition وحدة تخزين عالية الأداء وقابلة للتوسع للخوادم شائعة الاستخدام في السوق.  
بيانات قابلة للقفل ومسارات تدقيق

يمكنك الوصول إلى سجل تفصيلي لكل إجراء أو نشاط داخل النظام يتعلق بالبيانات أو التقارير.
الأمن الإلكتروني

كما يمكنك حماية بيانات الملف والاسترداد بسرعة من أي هجوم إلكتروني باستخدام النسخة المحمية من IBM Storage Scale.

 اقرأ وثائق المنتج
ترتيب وتقليل البيانات استنادًا إلى السياسة المتبعة

يمكنك نقل البيانات بين طبقات التخزين المختلفة وتحسين الأداء بتحرير مساحة تخزين أساسية.
المشاركة والتعاون على مستوى عالمي

يمكنك تمكين الوصول بإذن القراءة والكتابة بزمن انتقال قصير إلى البيانات من أي مكان في العالم باستخدام التوجيه الموزَّع AFM وتقنية التخزين المؤقت المتقدمة.
الاستدامة بفضل كفاءة استخدام الطاقة

يمكنك تحقيق أهداف الاستدامة باستخدام نظام IBM Storage Scale System، الذي يتبع التزام IBM بالريادة البيئية في جميع أنشطة أعمالها التجارية، بدءًا من العمليات وحتى التصميم واستخدام تقنياتها.

 اقرأ تقرير البصمة الكربونية للمنتج
دراسات الحالة 
الحفاظ على الطاقة في عالم قائم على البيانات

يتعاون المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية مع شركة IBM لاعتماد نظام تخزين أكثر حداثة واستدامة.
تعزيز الابتكار في مجال البحوث من خلال التحكم في البيانات

تعمل جامعة برمنجهام مع شركة IBM للامتثال لقواعد حماية البيانات بتكلفة منخفضة واستمرار الحفاظ على توفر البيانات.
تسريع مراقبة سلامة المركبات في شركة Continental Automotive AG

تستفيد شركة Continental Automotive AG من شركة IBM لتطوير حلول القيادة الذاتية مع تخزين بيانات أسرع وأكثر مرونة وإدارة مبسطة للذكاء الاصطناعي.
الموارد تأمين IBM Storage Scale باستخدام QRadar وIBM Cloud Pak for Security

تعرَّف كيف تمثل البنية التحتية IBM Unified Data Foundation دورًا مهمًا في تقديم التخزين الدائم للتطبيقات الموجودة في حاويات باستخدام IBM Storage Scale Container Native Storage Access.

 حلول وحالات استخدام لنظام IBM Storage Scale

استكشف خمس حالات استخدام أساسية لكل من IBM Storage Scale وIBM Storage Scale System.

 IBM Storage Scale

تعرف على المزيد حول مساحة تخزين البرامج التي تتيح منصة بيانات عالمية.
منتجات ذات صلة IBM Storage Scale

يمكنك الوصول إلى برامج تخزين عالية الأداء وقابلة للتوسع وخدمات بيانات على مستوى المؤسسة بسعة عالمية موحَّدة.

 حلول التخزين من NVIDIA

يمكنك الاستفادة من منصة بيانات عالمية مُحسّنة لأداء الذكاء الاصطناعي من NVIDIA.

 IBM Storage Ceph

زيادة قوة البيانات بفضل الكفاءة العالية للبرامج وقابلية التوسع السحابية.

 IBM Cloud Object Storage

يمكنك دمج وحدات تخزين البيانات الضخمة الأوّلية والثانوية من خلال الأسلوب الرائد في الصناعة لتخزين الكائنات محليًا.

 استكشف المزيد عن سعة التخزين للبيانات وحلول الذكاء الاصطناعي
الخطوات التالية

استكشف كيفية إزالة العقبات من خلال منصة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي وبيانات على مستوى المؤسسة باستخدام IBM Storage Scale System. حدد موعدًا لاجتماع مدته 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.

 اقرأ دليل المقدمة
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي المجتمع التعليم والتدريب شركاء الأعمال