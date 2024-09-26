تتناول الأبحاث الأسئلة الكبيرة، وتتعمق في منطقة مجهولة سعيًا وراء المعرفة التي يمكن أن تغير العالم. للقيام بعملهم بفعالية، يقوم العديد من الباحثين بتشغيل عمليات محاكاة حوسبة معقدة للغاية، والتي تنتج أو تستخدم كميات هائلة من البيانات. يجب تخزين هذه البيانات حيث يمكن الوصول إليها بسهولة، سواء من قِبل المستخدمين الذين يعملون في المشروع أو الأشخاص الذين يتطلعون إلى التحقق من النتائج والبناء عليها في المستقبل.

جامعة برمنغهام، وهي وجهة بحثية رئيسية في المملكة المتحدة، على دراية كبيرة بهذه التحديات. وتوفر المنظمة بيئة برمنجهام للأبحاث الأكاديمية (BEAR)، وهي مجموعة من موارد تكنولوجيا المعلومات المتاحة مجاناً لمجتمعها وللباحثين الخارجيين المؤهلين.

يوضح Simon Thompson، مهندس البنية التحتية للحوسبة البحثية في جامعة برمنغهام: "يجذب فريق المشاركة لدينا باستمرار مستخدمين جدد إلى منشآتنا، وهو أمر رائع للجامعة، ولكنه يعني أن فريقي يحتاج إلى اتخاذ قرارات البنية التحتية الصحيحة لضمان قدرتنا على تلبية الطلب."

أدرك فريق الحوسبة البحثية أنه يفتقر إلى توفير مركزي للبيانات، مما يمنع الجامعة من تسخيرها لأقصى إمكاناتها ويعرضها لمخاطر تتعلق بالامتثال.

يتذكر Thompson: "في السابق، كان من الشائع أن يقوم الأشخاص بتخزين البيانات على محركات الأقراص الثابتة الشخصية أو ذاكرة وميضية USB". ”بصفتها ملكيتهم وملكيتنا الفكرية، أردنا التأكد من أن البيانات متاحة للمستخدمين الآخرين بطريقة تتماشى مع إرشادات حماية البيانات. بدأنا في البحث عن نهج جديد لتخزين البيانات من شأنه أن يمكّننا من مواجهة هذه التحديات والعمل على الفرص الناشئة."