IBM Spectrum LSF Suites

يُتيح دعم الحوسبة عالية الأداء السحابية الهجينة إمكانية توجيه أعباء العمل إلى عدة سُحب، وترحيل البيانات تلقائيًا إلى السحابة أو منها. يمكن زيادة الموارد التي يتم استهلاكها على السحابة بشكل تلقائي بناءً على أعباء العمل والسياسات الجدولة.