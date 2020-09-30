تُعَد IBM Spectrum Conductor®‎ منصة مؤسسية متعددة المستأجرين لنشر وإدارة Apache Spark وAnaconda وDask وغيرها من أُطر العمل والخدمات على مجموعة مشتركة من الموارد. ويوفر القدرة على دعم نسخ متعددة ومختلفة من هذه التطبيقات بشكل متزامن، مع تخصيص الموارد ومشاركتها ديناميكيًا بين المستأجرين والتطبيقات.