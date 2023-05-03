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حلول الحوسبة عالية الأداء

الاستجابة للتحديات واسعة النطاق وتحديات الحوسبة المكثفة وتسريع زمن الحصول على المعارف باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) باستخدام حلول السحابة الهجينة

استكشف حلول الحوسبة عالية الأداء للسحابة الهجينة من IBM لتلبية احتياجات العمل اليوم بكل كفاءة. تقدم IBM محفظة كاملة من حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الهجينة المدمجة، بما في ذلك الجيل الرابع الجديد من معالجات Intel® Xeon® Scalable، التي تمنحك المرونة في إدارة عمليات المحاكاة والنمذجة والحوسبة المكثفة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي محليًا و/أو في السحابة. يمكننا أيضًا مساعدتك على التحول من خلال الخدمات الاحترافية التي تحصل عليها من مختبرات خبرائنا والاستشارات.

ندوة إنترنت IBM: سحابة هجينة للذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال التشغيل كثيفة الأداء اكتشف فن الموازنة بين التحول والأمن والامتثال. عمود فقري قوي يعزز قدرات المنظمات لتسخير الحوسبة عالية الأداء بثقة، وتحقيق نتائج أسرع وتخفيف تعقيدات إدارة الامتثال.

أخبار مميزة

اقرأ أحدث المستندات الفنية الصادرة عن شركة IDC حول خدمات الشبكة والحوسبة عالية الأداء في قطاع الخدمات المالية

المستندات الفنية من IDC: يجب على البنوك توسيع طاقتها الاستيعابية لشبكتها بسرعة وبسلاسة أو عليها تحمل العواقب.

 انضم إلى مجتمع الحوسبة عالية الأداء: تواصل، تعاون، وابتكار

انخرط في مناقشات الحوسبة عالية الأداء وشارك الخبرات وتعلم من قادة الصناعات – كل ذلك في مكان واحد.

 اقرأ أحدث المستندات الفنية من Hyperion Research عن تطور الحوسبة عالية الأداء

المستندات الفنية من Hyperion Research: تطور الحوسبة عالية الأداء (HPC) يتضمن استخدامًا قويًا للسحابة الهجينة.
مزايا الحوسبة عالية الأداء في IBM Cloud تحسين وقت الوصول إلى السوق

اختر من بين حلول برمجيات البنية التحتية كخدمة (IaaS) والحوسبة عالية الأداء لتكوين ونشر وانطلاق أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء من خلال الأتمتة الكاملة وتجربة مستخدم متكاملة.

 أداء مرتفع

استخدم أحدث مسرّعات الحوسبة ووحدات معالجة الرسومات لتشغيل الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مع نظامنا الذي يعتمد على العمل بدون نظام تشغيل والخوادم الافتراضية، إلى جانب مزج ومطابقة البنية التحتية المناسبة.

 تحكم أفضل في التكاليف

ادفع فقط مقابل قوة الحوسبة المستخدمة في مثيلات العمل بدون نظام تشغيل وخادم افتراضي، من خلال نموذج سحابة يقضي على السعة المحلية الخاملة ويحسن الاستخدام.

الحلول

IBM Spectrum LSF Suites

تعزيز أداء الحوسبة على سحابة المؤسسة.

 تعرف على المزيد IBM Spectrum Symphony

تشغيل خدمات تطبيقات موزعة باستخدام مدير شبكة من فئة المؤسسات.

 تعرف على المزيد Slurm on IBM Cloud

بادر بالاستفادة من مدير أحمال التشغيل وجدولة المهام القابل للتوسع بدرجة كبيرة هذا.

 تعرف على المزيد
IBM Cloud® Bare Metal Servers

دمج وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA—مع إمكانية التوسع بسهولة عند الطلب.

 تعرف على المزيد IBM Cloud® Virtual Server for VPC

نشر أحمال تشغيل التطبيق داخل مساحتك الخاصة.

 تعرف على المزيد IBM POWER Virtual Servers

IBM® Power® Virtual Servers هي خوادم افتراضية قابلة للتكوين أحادية أو متعددة المستأجرين بتقنية IBM Power وتعمل على IBM Cloud®.

 تعرف على المزيد وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA

استخدمها لمعالجة أحمال التشغيل الأكثر تعقيدًا ذات الحوسبة المكثفة.

 تعرف على المزيد IBM Cloud Object Storage

احصل على خدمة تخزين بيانات قوية ومرنة وغنية بالأمان.

 تعرف على المزيد IBM Storage Scale

اكتشف التخزين عالي الدقة لأحمال التشغيل ذات عرض النطاق الحساس ومتطلبات إنتاجية الإدخال/الإخراج.

 تعرف على المزيد
IBM Cloud® HPC Expert Labs

لمساعدة العملاء في عملية الترحيل أوالتأهيل، يمكن لفريقنا من الخبراء أن يساعدك على بدء عملية النشر لضمان سير كل شيء كما هو متوقع لكسب الوقت الثمين والثقة.

 تعرف على المزيد IBM Cloud® HPC Managed Service

IBM Consulting يمكنها تقديم خدمة مُدارة بالكامل على بيئة الحوسبة عالية الأداء للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) التي نوفرها من خلال العمليات المستمرة وتحسين أداء التطبيقات من خلال خبرة عميقة، وتسعير شهري يمكن التنبؤ به واستمرارية الأعمال، والتي يتم ضمانها من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.

 تعرف على المزيد
IBM Cloud Code Engine

تشغيل التطبيقات أو المهام أو الحاويات على منصة بدون خادم.

 تعرف على المزيد IBM Aspera

نقل البيانات بسرعة من وإلى IBM Cloud Object Storage.

 تعرف على المزيد IBM Security Guardium

رؤية واسعة وامتثال وحماية طوال دورة حياة أمن البيانات.

 تعرف على المزيد IBM Security and Compliance Center

استهداف تحقيق رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر واكتساب المعارف عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة وأحمال التشغيل الحساسة.

 تعرف على المزيد
حالات استخدام العملاء المميزين
Cadence تستفيد من IBM Cloud HPC لتسريع تطوير برامج تصميم الرقائق الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية
University of Birmingham - تعزيز الأبحاث المبتكرة من خلال التحكم في البيانات
شراكة بين Memorial University وIBM لبناء CAIR، إحدى أسرع بيئات الحوسبة في كندا
الموارد IBM Cloud® HPC

احصل على التزويد المؤتمت والإدارة السلسة لبيئة الحوسبة عالية الأداء على السحابة لديك، بما في ذلك البنية التحتية المتكاملة للحوسبة والأدوات وأدوات جدولة أحمال التشغيل والتخزين عالي المستوى. تلبية ارتفاع الطلب على الحوسبة في أوقات الذروة من خلال زيادة السعة حسب الحاجة، والدفع مقابل ما تستخدمه فقط.

 الاستفادة من IBM Cloud في أحمال تشغيل أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)

اكتشف كيف تعمل شركات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) باستمرار على تنمية بيئات الحوسبة عالية الأداء لديها على نطاق واسع لتلبية احتياجات أحمال تشغيل عمليات المحاكاة عالية الدقة والنمذجة.

كيف تساعد الحوسبة عالية الأداء الخدمات المالية في تحليل المخاطر

تعرف على كيفية مساعدة الحوسبة عالية الأداء للمؤسسات المالية على إجراء تحليل المخاطر الحساسة لتلبية المتطلبات التنظيمية.

 كيف تستفيد صناعات أشباه الموصلات من الحوسبة عالية الأداء في تعزيز الابتكار

نهج سحابة هجينة يوفر السرعة والمرونة والأمن المطلوبين لتلبية هذه المتطلبات.

تعرّف على VELA، أول حاسوب خارق مُحسّن بواسطة الذكاء الاصطناعي يعمل على السحابة الأصلية من إنتاج شركة IBM

البيئة التي يتوجه إليها باحثو IBM الذين ينشئون قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا على الإطلاق، بما في ذلك عملنا على نماذج الأساس. VELA هو المكان الذي نتعاون فيه مع الشركاء لتدريب نماذج بأنواع عديدة.

 IBM Quantum يتصدر العالم في حوسبة Quantum

من المتوقع على نطاق واسع أن تحل هذه التقنية الوليدة مشاكل قيّمة لا تستطيع أقوى الحواسيب الخارقة الكلاسيكية اليوم حلها ولن تستطيع حلها أبداً.
الخطوات التالية

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