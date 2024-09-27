الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Bare Metal Servers IBM Cloud Bare Metal Servers
استخدام خوادم تعمل بدون نظام تشغيل ومخصصة بنسبة 100% لتحقيق أقصى قدر من الأداء، والأمان، والتحكم.
التزويد بـ IBM Cloud Bare Metal for classic التزويد بـ IBM Cloud Bare Metal for VPC
غرفة خادم كبيرة
أكثر من 10 سنوات من الريادة الصناعية في الخوادم المكرسة للعمل بدون نظام تشغيل – من مستوى شركة ناشئة إلى مؤسسة.

توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal أداءً مخصصًا وأمانًا وتحكمًا لمستأجر واحد بفضل أكثر من 10 سنوات من التميز في الصناعة من حيث توفر الوقت الفعلي، والموثوقية، وخدمة العملاء. انتقل سريعًا بأثقل أعباء عملك كي تدخل مرحلة الإنتاج بسهولة، بفضل أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD من الجيل الرابع من وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD ووسّع نطاق الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام وحدات معالجة الرسومات Nvidia وقلِّل من مخاطر مؤسستك باستخدام حلول   SAP وVMware. سواء أكنت تنتقل إلى السحابة أم تخطط لمسارك الحالي نحو المستقبل، توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal الكثير من خيارات التكوين، ومرونة الفوترة، وموارد الشركاء.

 
يعمل Bare Metal for VPC على توسيع ملفات التعريف والنطاق الترددي

تقنية معالج ®Intel® Xeon من الجيل الرابع الجديدة وميزات النطاق الترددي الديناميكي للشبكة.

كيف تساعد Intel وIBM المؤسسات على تسريع الابتكار
خيارات النشر

يمكنك تخصيص ونشر خوادم IBM Cloud Bare Metal على بنية IBM Cloud التحتية التي تختارها أنت. وكلتا عمليتَي النشر مخصصة لك، وتحت سيطرتك الكاملة.
البنية التحتية الكلاسيكية لـ IBM Cloud

يمكنك تخصيص الخادم الخاص بك الذي يعمل بدون نظام تشغيل من خلال أكثر من 11 مليون عملية مختلفة من عمليات التكوين، وأن تحصل على 20 تيرابايت من النطاق الترددي المجاني. ولك أن تختار أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel Xeon أو AMD EPYC. وهذ حل مثالي للعمليات الكبيرة والمستقرة التي يمكن التنبؤ بها.

اكتشف النشر الكلاسيكي البنية التحتية لـ IBM Cloud VPC

اختر ملف تعريف Bare Metal Server معدًّا مسبقًا وانشره في مناطق متعددة الأسطر خلال 10 دقائق أو أقل عبر الشبكات المعرّفة بالبرمجيات. يتميز بأحدث معالجات Intel Xeon. يُعَدّ مثاليًّا للتوفر العالي ومتطلبات المرونة القصوى.

استكشف نشر VPC

ألست متأكدًا من نوع نشر Bare Metal Server الملائم لمتطلبات أعباء عملك الفريدة؟ يشرح هذا الفيديو القصير الاختلافات بين بيئات IBM Cloud classic وبيئات VPC من حيث صلتها بخيارات التزويد بـ Bare Metal Server وموضع الشبكة.

تحقيق التخصيص باستخدام IBM Cloud Bare Metal Servers معتمَد من SAP وVMware

يمكنك التحديث باستخدام أسس VMware السحابية، وتبسيط عملية نشر SAP من البداية إلى النهاية.

 تتميز بأحدث قوة معالجة حاسوبية دومًا

اختر أحدث وحدات معالجة رسومات Nvidiaو وحدات المعالجة المركزية من Intel و AMD.

 النشر محليًّا وعلى نطاق واسع عالميًّا

اختر مكان وكيفية تشغيل بياناتك من خلال أكثر من 60 مركز بيانات في مناطق توافر قادرة على تحمل الأخطاء.

 شبكة الخوادم الأمثل

يمكنك تشغيل الخوادم الافتراضية وBare Metal في نفس البيئة عبر نفس شبكة VLAN الخاصة.

 التكامل الهجين الذي يستخدم سحابات متعددة من بائعين مختلفين في وقت واحد

اختر أدواتك ومورديك؛ وتكامل مع مقدمي الخدمات والشركاء الذين تختارهم، على راحتك.

 فوترة مرنة

اختر خيار الفوترة الذي يناسبك: كل ساعة، أو شهريًّا، أو حجز لمدة سنة وثلاث سنوات بأسعار مخفضة.

تكوينات Bare Metal Servers الشائعة لأحمال التشغيل التقليدية

راجع جميع خيارات تكوين العمل بدون نظام تشغيل الكلاسيكي أو VPC.

IBM Cloud VPC

خوادم بدون hypervisor، وذات مستأجر واحد، بخيارات VMware وSAP وRed Hat وUbuntu على سحابة معرَّفة بالبرامج يمكنك التحكم فيها.

 انظر الكتالوج Intel® Xeon® 8260$

الحساب: cx2-metal-96x192
96 vCPUs
192 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
100 جيجابت في الثانية من النطاق الترددي
1 x 960 جيجابايت من القرص المحلي

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار Intel® Xeon® 8260$

Balanced: bx2d-metal-96x384
96 vCPUs
384 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
100 جيجابت في الثانية من النطاق الترددي
1 x 960 GB, 8 x 3200 جيجابايت من القرص المحلي

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار
تأمين استضافة التطبيقات

احصل على استضافة خارجية مُدارة ثرية بالميزات الأمنية. دمج خدمات ®IBM Watson والمزيد.

 انظر الكتالوج Intel® Xeon® E-2174G

4 نواة، 3.80 جيجاهرتز
16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار Intel® Xeon® 4210

20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار
استضافة الألعاب ذات التوفر العالي

التوسع حسب متطلبات اللاعبين سريعًا. يمكنك تخصيص القواعد، وتثبيت التحديثات، وعزل اللاعبين، والحصول على زمن انتقال قصير.

 انظر الكتالوج Intel® Xeon® 4210

20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار Intel® Xeon® 6248

48 نواة، 2.40 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار
وحدات معالجة الرسومات NVIDIA على IBM Cloud

تعمل على حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع مع استهلاك طاقة أقل؛ ولذا تُعَدّ مثالية للتعلم الآلي وتحرير الفيديو والألعاب.

 انظر الكتالوج Intel® Xeon® 4210

20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
بطاقة رسومات NVIDIA T4 x 2

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار Intel® Xeon® 6248

40 نواة، 2.50 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
بطاقة رسومات NVIDIA Tesla 16 جيجابايت V100 x 2

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار
استضافة الويب في مجموعات

بت الملفات ومقاطع الفيديو الضخمة. يمكنك تحديد وتكرار خوادم استضافة الويب المجمّعة لتلبية المتطلبات.

 انظر الكتالوج Intel® Xeon® E-2174G

4 نواة، 3.80 جيجاهرتز
16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 TB SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار Intel® Xeon® 4210

20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 TB SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*

 التكوين، والتسعير، وعرض الأسعار
دراسات حالة
Straker Translations

تعتمد شركة Straker على IBM Cloud Bare Metal Servers لتقديم خدمات دون انقطاع.
Movius

يتيح حل Movius Multiline الموجود على IBM Cloud تمكين تشغيل عمليات الأعمال من أي مكان.
Grupo Lucas

بفضل استخدام IBM Cloud Bare Metal Servers، نجحت Grupo Lucas في تحقيق نمو في إنتاج الفواكه والخضراوات وكذلك في الإيرادات.

Exit Games

تعمل Exit Games على رفع مستوى الألعاب متعددة اللاعبين باستخدام تقنية البرنامج كخدمة (SaaS).
التقييمات والمراجعات
الموارد البدء باستخدام bare metal (classic)

استكشف خيارات الأمن، والتخزين، والبرامج. اطّلع على البرامج التعليمية والمزيد.

 البدء باستخدام bare metal (VPC)

استكشف الميزات، والفوائد الرئيسية، وأحمال التشغيل، والشبكات، والأمن، والمزيد.

 مزايا تشغيل التطبيقات عالية الإدخال والإخراج (IO)

اكتشف كيف يمكنك تحقيق تطورات مذهلة في مجال التخزين، بما في ذلك أداء SSD، باستخدام Bare Metal Server.

نحن نستخدم IBM Cloud Bare Metal Server لخوادم الإنتاج الرئيسية لدينا لأننا نحتاج إلى الأداء الأكثر تخصيصاً واستقراراً الذي يمكننا الحصول عليه. Andre Sencioles مسؤول النظام Drugs.com قراءة القصة
منتجات ذات صلة IBM Cloud Virtual Server for VPC

باعتبارها مساحتك المحمية في IBM Cloud، توفر IBM Cloud Virtual Servers for VPC الأمن المتقدم للسحابة الخاصة مع رشاقة وسهولة أداء السحابة العامة.

 IBM Cloud for VMware

السحابة مصممة لتلائم المؤسسات. يمكنك ترحيل أحمال تشغيل VMware المهمة لأعمالك إلى IBM Cloud بكل ثقة وتحديث تطبيقاتك بالسرعة التي تناسبك.

 وحدات معالجة الرسومات

يمكن للخوادم المزودة بوحدات معالجة الرسومات المتطورة التعامل مع أحمال التشغيل المعقدة كثيفة الاستخدام للحوسبة—بدءًا من التحليلات والرسومات، وحتى استكشاف الطاقة والتعلم الآلي.

 IBM Cloud for SAP

يمكنك تسريع تحديث SAP ERP بالخصائص الأمنية والأداء العالي واختيار عمليات النشر الخاصة بك على Bare Metal Servers.
اتخِذ الخطوة التالية

أمامك عدد من الخيارات. اختر البنية التي تناسبك للعمل بدون نظام تشغيل.

 النشر: البنية التحتية الكلاسيكية النشر: البنية التحتية لـ VPC
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