توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal أداءً مخصصًا وأمانًا وتحكمًا لمستأجر واحد بفضل أكثر من 10 سنوات من التميز في الصناعة من حيث توفر الوقت الفعلي، والموثوقية، وخدمة العملاء. انتقل سريعًا بأثقل أعباء عملك كي تدخل مرحلة الإنتاج بسهولة، بفضل أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD من الجيل الرابع من وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD ووسّع نطاق الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام وحدات معالجة الرسومات Nvidia وقلِّل من مخاطر مؤسستك باستخدام حلول SAP وVMware. سواء أكنت تنتقل إلى السحابة أم تخطط لمسارك الحالي نحو المستقبل، توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal الكثير من خيارات التكوين، ومرونة الفوترة، وموارد الشركاء.