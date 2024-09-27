توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal أداءً مخصصًا وأمانًا وتحكمًا لمستأجر واحد بفضل أكثر من 10 سنوات من التميز في الصناعة من حيث توفر الوقت الفعلي، والموثوقية، وخدمة العملاء. انتقل سريعًا بأثقل أعباء عملك كي تدخل مرحلة الإنتاج بسهولة، بفضل أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD من الجيل الرابع من وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD ووسّع نطاق الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام وحدات معالجة الرسومات Nvidia وقلِّل من مخاطر مؤسستك باستخدام حلول SAP وVMware. سواء أكنت تنتقل إلى السحابة أم تخطط لمسارك الحالي نحو المستقبل، توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal الكثير من خيارات التكوين، ومرونة الفوترة، وموارد الشركاء.
تقنية معالج ®Intel® Xeon من الجيل الرابع الجديدة وميزات النطاق الترددي الديناميكي للشبكة.
كيف تساعد Intel وIBM المؤسسات على تسريع الابتكار
يمكنك تخصيص ونشر خوادم IBM Cloud Bare Metal على بنية IBM Cloud التحتية التي تختارها أنت. وكلتا عمليتَي النشر مخصصة لك، وتحت سيطرتك الكاملة.
يمكنك تخصيص الخادم الخاص بك الذي يعمل بدون نظام تشغيل من خلال أكثر من 11 مليون عملية مختلفة من عمليات التكوين، وأن تحصل على 20 تيرابايت من النطاق الترددي المجاني. ولك أن تختار أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel Xeon أو AMD EPYC. وهذ حل مثالي للعمليات الكبيرة والمستقرة التي يمكن التنبؤ بها.
اختر ملف تعريف Bare Metal Server معدًّا مسبقًا وانشره في مناطق متعددة الأسطر خلال 10 دقائق أو أقل عبر الشبكات المعرّفة بالبرمجيات. يتميز بأحدث معالجات Intel Xeon. يُعَدّ مثاليًّا للتوفر العالي ومتطلبات المرونة القصوى.
ألست متأكدًا من نوع نشر Bare Metal Server الملائم لمتطلبات أعباء عملك الفريدة؟ يشرح هذا الفيديو القصير الاختلافات بين بيئات IBM Cloud classic وبيئات VPC من حيث صلتها بخيارات التزويد بـ Bare Metal Server وموضع الشبكة.
يمكنك التحديث باستخدام أسس VMware السحابية، وتبسيط عملية نشر SAP من البداية إلى النهاية.
اختر أحدث وحدات معالجة رسومات Nvidiaو وحدات المعالجة المركزية من Intel و AMD.
اختر مكان وكيفية تشغيل بياناتك من خلال أكثر من 60 مركز بيانات في مناطق توافر قادرة على تحمل الأخطاء.
يمكنك تشغيل الخوادم الافتراضية وBare Metal في نفس البيئة عبر نفس شبكة VLAN الخاصة.
اختر أدواتك ومورديك؛ وتكامل مع مقدمي الخدمات والشركاء الذين تختارهم، على راحتك.
اختر خيار الفوترة الذي يناسبك: كل ساعة، أو شهريًّا، أو حجز لمدة سنة وثلاث سنوات بأسعار مخفضة.
خوادم بدون hypervisor، وذات مستأجر واحد، بخيارات VMware وSAP وRed Hat وUbuntu على سحابة معرَّفة بالبرامج يمكنك التحكم فيها.
الحساب: cx2-metal-96x192
96 vCPUs
192 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
100 جيجابت في الثانية من النطاق الترددي
1 x 960 جيجابايت من القرص المحلي
Balanced: bx2d-metal-96x384
96 vCPUs
384 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
100 جيجابت في الثانية من النطاق الترددي
1 x 960 GB, 8 x 3200 جيجابايت من القرص المحلي
احصل على استضافة خارجية مُدارة ثرية بالميزات الأمنية. دمج خدمات ®IBM Watson والمزيد.
4 نواة، 3.80 جيجاهرتز
16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*
20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*
التوسع حسب متطلبات اللاعبين سريعًا. يمكنك تخصيص القواعد، وتثبيت التحديثات، وعزل اللاعبين، والحصول على زمن انتقال قصير.
20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*
48 نواة، 2.40 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*
تعمل على حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع مع استهلاك طاقة أقل؛ ولذا تُعَدّ مثالية للتعلم الآلي وتحرير الفيديو والألعاب.
20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
بطاقة رسومات NVIDIA T4 x 2
40 نواة، 2.50 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 تيرابايت SATA x 1
بطاقة رسومات NVIDIA Tesla 16 جيجابايت V100 x 2
بت الملفات ومقاطع الفيديو الضخمة. يمكنك تحديد وتكرار خوادم استضافة الويب المجمّعة لتلبية المتطلبات.
4 نواة، 3.80 جيجاهرتز
16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 TB SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*
20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
1 TB SATA x 1
20 تيرابايت من النطاق الترددي*
تعتمد شركة Straker على IBM Cloud Bare Metal Servers لتقديم خدمات دون انقطاع.
يتيح حل Movius Multiline الموجود على IBM Cloud تمكين تشغيل عمليات الأعمال من أي مكان.
بفضل استخدام IBM Cloud Bare Metal Servers، نجحت Grupo Lucas في تحقيق نمو في إنتاج الفواكه والخضراوات وكذلك في الإيرادات.
تعمل Exit Games على رفع مستوى الألعاب متعددة اللاعبين باستخدام تقنية البرنامج كخدمة (SaaS).
استكشف خيارات الأمن، والتخزين، والبرامج. اطّلع على البرامج التعليمية والمزيد.
استكشف الميزات، والفوائد الرئيسية، وأحمال التشغيل، والشبكات، والأمن، والمزيد.
اكتشف كيف يمكنك تحقيق تطورات مذهلة في مجال التخزين، بما في ذلك أداء SSD، باستخدام Bare Metal Server.
باعتبارها مساحتك المحمية في IBM Cloud، توفر IBM Cloud Virtual Servers for VPC الأمن المتقدم للسحابة الخاصة مع رشاقة وسهولة أداء السحابة العامة.
السحابة مصممة لتلائم المؤسسات. يمكنك ترحيل أحمال تشغيل VMware المهمة لأعمالك إلى IBM Cloud بكل ثقة وتحديث تطبيقاتك بالسرعة التي تناسبك.
يمكن للخوادم المزودة بوحدات معالجة الرسومات المتطورة التعامل مع أحمال التشغيل المعقدة كثيفة الاستخدام للحوسبة—بدءًا من التحليلات والرسومات، وحتى استكشاف الطاقة والتعلم الآلي.
يمكنك تسريع تحديث SAP ERP بالخصائص الأمنية والأداء العالي واختيار عمليات النشر الخاصة بك على Bare Metal Servers.