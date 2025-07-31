نشر سريع للخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل في سحابة معرَّفة بالبرمجيات.
النشر من سحابة خاصة معرَّفة بالبرمجيات تُعرَف باسم IBM Cloud VPC (السحابة الخاصة الافتراضية). إطلاق الخدمات عبر مناطق متعددة في غضون 10 دقائق أو أقل، وتوسيع قدرة التطبيقات الحديثة من خلال التوفير والإلغاء المرن للموارد. تشغيل حلول SAP وVMware بسرعة باستخدام ملفات تعريف معدّة مسبقًا بأحجام متنوعة لتناسب متطلباتك من حيث نسبة الأنوية إلى الذاكرة، وجميعها مزوّدة بمعالجات Intel Xeon من الجيل الثاني والرابع ونطاق ترددي شبكي ديناميكي من 10 إلى 200 جيجابت في الثانية. ادفع حسب الاستخدام مع التسعير حسب الطلب، أو احجز السعة مسبقًا من خلال عقود لمدة سنة أو ثلاث سنوات بأسعار مخفضة تصل إلى 55%.
بناء مساحة آمنة في السحابة العامة. يمكنك تسريع وتيرة أحمال تشغيل الإنتاجية العالية من خلال تسريع أداء الشبكة والنشر على مستوى العالم عبر مناطق متعددة.
نشر خوادم تعمل دون نظام تشغيل في مناطق متعددة واستخدام عناوين IP عائمة.
الحصول على ما يصل إلى 200 جيجابت في الثانية من النطاق الترددي الديناميكي للشبكة.
استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى REST التي تتماشى مع معايير الصناعات، من خلال سهولة الدمج في الأدوات الحالية.
توسيع عناوين IP إلى واجهة PCI وVLAN المخصصة. الحفاظ على تحكُّم دقيق في التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى مواردك.
حافظ على بيئتك المنظمة بفعالية من خلال دعم KYOK وBYOK وأعلى مستوى من شهادة FIPS.
تعزيز القدرة على تحمل الأخطاء والمساعدة في الحفاظ على عدم استخدام أحمال التشغيل الرئيسية المحددة بشكل أقل أو أكثر من اللازم.
دعم التطبيقات ذات المهام الحساسة من خلال مجموعة من الحلول المؤسسية. تُعَد IBM Cloud شريكًا موثوقًا به في الاستشارات والتقنية لكل من VMware وSAP وRed Hat.
اختَر التسعير بالساعة أو الشهري، أو احجز السعة مسبقًا من خلال عقود لمدة سنة أو ثلاث سنوات بأسعار مخفضة تصل إلى 55%.
استكشِف جميع تعليمات التوفير والبرامج التعليمية وآليات العمل والهياكل المرجعية.
تعرَّف على كيفية إنشاء IBM Cloud VPC مع شبكات فرعية متعددة لدعم شبكات vSphere وتوفير VMware vSphere.
تعرَّف على كيفية توصيل VMware ESXi بعد تشغيل الخادم الذي يعمل دون نظام تشغيل للحفاظ على شبكتك في بيئة سحابية آمنة.
تعرَّف على المزيد حول العقود لمدة سنة أو ثلاث سنوات للسعة المخصصة ضمن المنطقة التي تختارها.
اطَّلِع على كافة خيارات التوفير والأسعار. جرِّب الآن. استخدِم الرمز VPC1000 واحصل فورًا على رصيد مجاني بقيمة 1,000 دولار أمريكي.
اطَّلِع على أدلة البدء، والبرامج التعليمية، والمواصفات قبل تهيئة موارد IBM Cloud VPC الخاصة بك.