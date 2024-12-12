بالنسبة إلى الشركات التي تبحث عن الأمان والأداء مخصص الأجهزة إلى جانب المزيد من الشبكات التقليدية، IBM Bare Metal Servers البنية التحتية الكلاسيكية مناسبة تمامًا. تتوافر الخوادم عبر أكثر من 50 خادماً عبر IBM Cloud Data Centers في 9 مناطق و27 منطقة توافر.

- أكثر من 11 مليون تركيبة تهيئة مثالية لعمليات التشغيل الكبيرة والثابتة والمتوقعة التي تعتمد على شبكات السحابة التقليدية

- ادفع حسب الاستخدام مع الفوترة بالساعة أو الشهرية أو التعاقدية

- اختر وحدة المعالجة المركزية التقنية من Intel Xeon أو AMD EPYC وأضف وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Tesla

- خفّضنا الأسعار بنسبة 17% وأضفنا 20 تيرابايت من النطاق الترددي* مجاناً