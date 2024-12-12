IBM Cloud Bare Metal Servers على البنية التحتية الكلاسيكية مخصص Bare Metal Servers مع سعة تصل إلى 20 تيرابايت من النطاق الترددي مجانًا. وهي متاحة كجزء لا يتجزأ من ® IBM Cloud.
بالنسبة إلى الشركات التي تبحث عن الأمان والأداء مخصص الأجهزة إلى جانب المزيد من الشبكات التقليدية، IBM Bare Metal Servers البنية التحتية الكلاسيكية مناسبة تمامًا. تتوافر الخوادم عبر أكثر من 50 خادماً عبر IBM Cloud Data Centers في 9 مناطق و27 منطقة توافر.
- أكثر من 11 مليون تركيبة تهيئة مثالية لعمليات التشغيل الكبيرة والثابتة والمتوقعة التي تعتمد على شبكات السحابة التقليدية
- ادفع حسب الاستخدام مع الفوترة بالساعة أو الشهرية أو التعاقدية
- اختر وحدة المعالجة المركزية التقنية من Intel Xeon أو AMD EPYC وأضف وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Tesla
- خفّضنا الأسعار بنسبة 17% وأضفنا 20 تيرابايت من النطاق الترددي* مجاناً
ابدأ اليوم مع أحدث أجهزة Intel Xeon التقنية على IBM Cloud Bare Metal Servers.
تقنية Intel® Xeon® Xeon التقنية الجديدة على IBM Cloud
مع توفير العزل والتحكم والأمان الكاملين، تُعد تكنولوجيا المعلومات مثالية لحراسة حساسة وبث مقاطع الفيديو وغيرها.
التدرج إلى متطلبات اللاعبين بسرعة. قم بتخصيص القواعد وتثبيت التحديثات وعزل اللاعبين والحصول على زمن انتقال قصير.
تعمل على حل المشاكل المعقدة بشكل أسرع مع استهلاك طاقة ®أقل، فهي مثالية لتعلم الآلي (ML) وتحرير الفيديو والألعاب.
دفق الملفات ومقاطع الفيديو الكبيرة. تحديد المواصفات وتكرار خوادم استضافة الويب المجمعة لتتناسب مع المتطلبات.
ضع بياناتك بالقرب من المستخدمين، أينما كانوا.
كفاءة ومرونة محسَّنة مع سرعات منافذ 25 جيجابت إيثرنت المحسَّنة
النطاق الترددي الداخلي للشبكة الخاصة غير المحدود وغير المشحون
تحسين مدة التشغيل وتقليل زمن الانتقال مع IBM Cloud Direct Link
منفذ شبكة رئيسي وثانوي لتجاوز فشل الشبكة
وحدات معالجة الرسومات NVIDIA وIntel Xeon وAMD EPYC للأداء والميزانية
معالجات أحادية وثنائية ورباعية وعلى معالجات: ما يصل إلى 224 نواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 تيرابايت
مجموعة كبيرة من أنظمة التشغيل والصور للاختيار من بينها أو تحميل نظام التشغيل الخاص بك
خيار تأمين منخفض السعر لمدة سنة واحدة أو 3 سنوات بموجب عقد لمدة سنة واحدة أو 3 سنوات
حلول NetApp: كتلة، وملف و Object Storage من IBM Cloud
قرص Intel Optane SSD DC P4800X متاح لبعض Bare Metal Servers
محركات أقراص الحالة الصلبة ذات الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe) ذات الأداء العالي وزمن انتقال قصير
خوادم مخصص كل ساعة على خوادمنا الإلكترونية الكلاسيكية جاهزة خلال 30 دقيقة. اشتر النطاق الترددي بالغيغابايت.
خوادم مخصص الشهرية على خوادم البنية التحتية الكلاسيكية لدينا جاهزة خلال 4 ساعات. عرض النطاق الترددي الصادر 20 تيرابايت متضمنًا.
احجز ووفر على البنية التحتية الكلاسيكية في مركز البيانات العالمي الذي تختاره. حوّل عقدك الشهري المؤهل Bare Metal Servers إلى عقد لمدة سنة أو 3 سنوات.
استكشف خيارات الأمان والتخزين والبرامج. اطلع على البرامج التعليمية والمزيد.
اتبع نهجًا استباقيًا لمتطلبات الأداء الخاصة بحوسبة الأداء العالي الأداء لديك.
تعرّف على كيفية التقاط صورة لـ Bare Metal Server لتكرار تكوين المعلومات التكنولوجية بأقل قدر من التغييرات في عملية الطلب، وذلك لسهولة حركة أحمال التشغيل وتوسيع نطاقها.
يمكن لمسؤولي VMware® تحقيق خصائص السحابة الفعالة من حيث التكلفة بسرعة من خلال نشر السحابة العالمية على مستوى المؤسسة IBM Cloud.
قم بتحويل SAP أحمال التشغيل على منصة سحابية جاهزة للمؤسسات. وظف مستوى عالٍ من الأداء العالي Bare Metal Servers الذي يعزز من تكنولوجيا المعلومات أفقي.
* عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت مشمول في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي مركز البيانات؛ وعرض النطاق الترددي 5 تيرابايت مشمول في جميع مراكز البيانات الأخرى. لا يجوز دمج الأسعار والعروض الجديدة مع أي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.