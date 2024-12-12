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خوادم الكمبيوتر المتصلة وأسلاكها المعقدة

IBM Cloud Bare Metal Servers على البنية التحتية الكلاسيكية مخصص Bare Metal Servers مع سعة تصل إلى 20 تيرابايت من النطاق الترددي مجانًا. وهي متاحة كجزء لا يتجزأ من ® IBM Cloud.

 

بالنسبة إلى الشركات التي تبحث عن الأمان والأداء مخصص الأجهزة إلى جانب المزيد من الشبكات التقليدية، IBM Bare Metal Servers البنية التحتية الكلاسيكية مناسبة تمامًا. تتوافر الخوادم عبر أكثر من 50 خادماً عبر IBM Cloud Data Centers في 9 مناطق و27 منطقة توافر.

- أكثر من 11 مليون تركيبة تهيئة مثالية لعمليات التشغيل الكبيرة والثابتة والمتوقعة التي تعتمد على شبكات السحابة التقليدية
- ادفع حسب الاستخدام مع الفوترة بالساعة أو الشهرية أو التعاقدية
- اختر وحدة المعالجة المركزية التقنية من Intel Xeon أو AMD EPYC وأضف وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Tesla
- خفّضنا الأسعار بنسبة 17% وأضفنا 20 تيرابايت من النطاق الترددي* مجاناً
الجيل الرابع الجديد من معالجات Intel® Xeon® للتوسع في المعالجات

ابدأ اليوم مع أحدث أجهزة Intel Xeon التقنية على IBM Cloud Bare Metal Servers.

تقنية Intel® Xeon® Xeon التقنية الجديدة على IBM Cloud

التكوينات الشائعة

استكشف الأمثلة وخصصها. أدخل كتالوج السحابة.

استضافة التطبيقات الآمنة

احصل على استضافة مُدارة خارج مقر الشركة وغنية بالأمان. دمج ®IBM خدمات واتسون والمزيد غير ذلك.

انظر الكتالوج
بسعر يبدأ من {251.85 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® E-2174G Intel Xeon E-2174G
  • 4 أنوية، 3.80 جيجاهرتز
  • ذاكرة وصول عشوائي عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت
  • 1 تيرابايت SATA × 1
  • عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التهيئة والسعر والاقتباس
بسعر يبدأ من {396.06 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® 4210 4210
  • 20 نواة، 2.20 جيجاهرتز 
  • 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
  • 1 تيرابايت SATA × 1
  • عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التهيئة والسعر والاقتباس
استضافة الخادم المخصص

مع توفير العزل والتحكم والأمان الكاملين، تُعد تكنولوجيا المعلومات مثالية لحراسة حساسة وبث مقاطع الفيديو وغيرها.

انظر الكتالوج
بسعر يبدأ من {251.85 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® E-2174G Intel Xeon E-2174G
  • 4 أنوية، 3.80 جيجاهرتز
  • ذاكرة وصول عشوائي عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت
  • 1 تيرابايت SATA × 1
  • عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التهيئة والسعر والاقتباس
بسعر يبدأ من {396.06 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® 4210 4210
  • 20 نواة، 2.20 جيجاهرتز 
  • 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 
  • 1 تيرابايت SATA × 1 
  • عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التهيئة والسعر والاقتباس
استضافة الألعاب عالية التوفر (HA)

التدرج إلى متطلبات اللاعبين بسرعة. قم بتخصيص القواعد وتثبيت التحديثات وعزل اللاعبين والحصول على زمن انتقال قصير.

انظر الكتالوج
بسعر يبدأ من {396.06 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® 4210 4210
  • 20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
  • 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 
  • 1 تيرابايت SATA × 1
  • عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التهيئة والسعر والاقتباس
بسعر يبدأ من {641.64 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® 6248
  • 40 نواة، 2.50 جيجاهرتز 
  • 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
  • 1 تيرابايت SATA × 1
  • عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التهيئة والسعر والاقتباس
وحدات معالجة الرسومات NVIDIA على IBM Cloud

تعمل على حل المشاكل المعقدة بشكل أسرع مع استهلاك طاقة ®أقل، فهي مثالية لتعلم الآلي (ML) وتحرير الفيديو والألعاب.

انظر الكتالوج
بسعر يبدأ من {1169.36 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® 4210 4210
  • 20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
  • 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
  • 1 تيرابايت SATA × 1 
  • بطاقة رسومات NVIDIA T4 x 2
التهيئة والسعر والاقتباس
بسعر يبدأ من {2668.94 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® 6248
  • 40 نواة، 2.50 جيجاهرتز
  • 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
  • 1 تيرابايت SATA × 1 
  • بطاقة الرسومات NVIDIA Tesla 16 GB V100 x 2
التهيئة والسعر والاقتباس
استضافة المواقع المجمعة

دفق الملفات ومقاطع الفيديو الكبيرة. تحديد المواصفات وتكرار خوادم استضافة الويب المجمعة لتتناسب مع المتطلبات.

انظر الكتالوج
بسعر يبدأ من {251.85 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® E-2174G Intel Xeon E-2174G
  • 4 أنوية، 3.80 جيجاهرتز
  • ذاكرة وصول عشوائي عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت
  • 1 تيرابايت SATA × 1 
  • عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التهيئة والسعر والاقتباس
بسعر يبدأ من {396.06 دولار أمريكي شهرياً Intel® Xeon® 4210 4210
  • 20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
  • 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
  • 1 تيرابايت SATA × 1
  • عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التهيئة والسعر والاقتباس

ميزة

مركز البيانات العالمية والحديثة

ضع بياناتك بالقرب من المستخدمين، أينما كانوا.

 شاهد جميع المواقع نطاق ترددي عالٍ، 20 تيرابايت مجاناً

كفاءة ومرونة محسَّنة مع سرعات منافذ 25 جيجابت إيثرنت المحسَّنة

 

 شاهد الكل عرض النطاق الترددي الخلفي بدون رسوم

النطاق الترددي الداخلي للشبكة الخاصة غير المحدود وغير المشحون

 اختر حزمة النطاق الترددي المناسبة توصيل المزيد من خدمات الشبكة

تحسين مدة التشغيل وتقليل زمن الانتقال مع IBM Cloud Direct Link

 تعرَّف على المزيد تكرار الشبكة

منفذ شبكة رئيسي وثانوي لتجاوز فشل الشبكة

 

 اطّلع على خيارات شبكتنا
التخصيص بناءً على احتياجاتك

وحدات معالجة الرسومات NVIDIA وIntel Xeon وAMD EPYC للأداء والميزانية

 

 تعرَّف على المزيد أنواع الخوادم القابلة للتخصيص

معالجات أحادية وثنائية ورباعية وعلى معالجات: ما يصل إلى 224 نواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 تيرابايت

 

 عرض جميع خيارات التكوين أنظمة التشغيل والصور

مجموعة كبيرة من أنظمة التشغيل والصور للاختيار من بينها أو تحميل نظام التشغيل الخاص بك

 أنظمة التشغيل المدعومة مدة العقد Bare Metal Servers

خيار تأمين منخفض السعر لمدة سنة واحدة أو 3 سنوات بموجب عقد لمدة سنة واحدة أو 3 سنوات

 الإغلاق والحفظ
خيارات التخزين المرفقة

حلول NetApp: كتلة، وملف و Object Storage من IBM Cloud

 اطلع على حلول NetApp التي نقدمها محرك أقراص Intel Optane SSD

قرص Intel Optane SSD DC P4800X متاح لبعض Bare Metal Servers

 اطلب إنتل أوبتان محرك أقراص محرك أقراص ذو حالة صلبة اطلب محرك NVMe ذو الحالة الصلبة

محركات أقراص الحالة الصلبة ذات الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe) ذات الأداء العالي وزمن انتقال قصير

 اطلب محرك NVMe ذو الحالة الصلبة
IBM Bare Metal Servers تناسبنا بشكل أفضل لأننا نستطيع تصميم الخوادم وتحسينها لتلبية متطلباتنا. جون بيرتيل مدير المبيعات كاروس تعرَّف على المزيد
طرق الشراء

خيارات التسعير والفوترة التنافسية على البنية التحتية الكلاسيكية الخاصة بنا

 
بالساعة بالساعة Bare Metal Servers

خوادم مخصص كل ساعة على خوادمنا الإلكترونية الكلاسيكية جاهزة خلال 30 دقيقة. اشتر النطاق الترددي بالغيغابايت.

تكوين خادم كل ساعة شهرياً شهرياً Bare Metal Servers

خوادم مخصص الشهرية على خوادم البنية التحتية الكلاسيكية لدينا جاهزة خلال 4 ساعات. عرض النطاق الترددي الصادر 20 تيرابايت متضمنًا.

تكوين خادم شهري عقد مدته 1 سنة أو 3 سنوات فوترة مدة العقد

احجز ووفر على البنية التحتية الكلاسيكية في مركز البيانات العالمي الذي تختاره. حوّل عقدك الشهري المؤهل Bare Metal Servers إلى عقد لمدة سنة أو 3 سنوات.

تكوين خادم مدة العقد
الموارد بدء العمل بدون نظام تشغيل العمل بدون نظام تشغيل

استكشف خيارات الأمان والتخزين والبرامج. اطلع على البرامج التعليمية والمزيد.

الجيل الرابع من معالجات Intel® Xeon® للتوسع في المعالجات

اتبع نهجًا استباقيًا لمتطلبات الأداء الخاصة بحوسبة الأداء العالي الأداء لديك.

العمل بدون نظام تشغيل قوالب الصور المخصصة

تعرّف على كيفية التقاط صورة لـ Bare Metal Server لتكرار تكوين المعلومات التكنولوجية بأقل قدر من التغييرات في عملية الطلب، وذلك لسهولة حركة أحمال التشغيل وتوسيع نطاقها.

خيارات ترخيص برنامج VMware

يمكن لمسؤولي VMware® تحقيق خصائص السحابة الفعالة من حيث التكلفة بسرعة من خلال نشر السحابة العالمية على مستوى المؤسسة IBM Cloud.

SAP العمل بدون نظام تشغيل العمل بدون نظام تشغيل

قم بتحويل SAP أحمال التشغيل على منصة سحابية جاهزة للمؤسسات. وظف مستوى عالٍ من الأداء العالي Bare Metal Servers الذي يعزز من تكنولوجيا المعلومات أفقي.

اتخذ الخطوة التالية

ابدأ في إنشاء موقعك Bare Metal Server الآن واحصل على القدرة الحصانية التي تحتاجها في مجال IaaS.

 

 إنشاء حساب شاهد التسعير التسعير
الحواشي

* عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت مشمول في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي مركز البيانات؛ وعرض النطاق الترددي 5 تيرابايت مشمول في جميع مراكز البيانات الأخرى. لا يجوز دمج الأسعار والعروض الجديدة مع أي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.