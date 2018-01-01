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خدمات المنصات
تُعَد خدمات هندسة المنصات IBM Cloud Platform Engineering شريكك الموثوق به لتصميم البنية التحتية السحابية الهجينة المعقدة وتنفيذها وتشغيلها. ومن خلال التزامنا المستمر بتحسين التكاليف والأداء التشغيلي، نحمي بنيتك التحتية السحابية وأعباء العمل، ما يضمن الحفاظ على أمنها والامتثال للمعايير.
نساعد الشركات على تحقيق تحولها السحابي عبر تكامل مرن بين الموارد العامة والخاصة والمحلية. وبفضل خدمة العمليات المالية الأفضل في فئتها، تصبح إدارة التكاليف وتحويل البنية التحتية جزءًا أساسيًا من خدماتنا التشغيلية المستمرة. حلولنا مصممة لتعزيز الأداء، والاستفادة من الأتمتة، وتبسيط العمليات عبر بيئتك السحابية الهجينة، ما يجعلها محركًا للابتكار ونمو الأعمال.
منصة IBM لإدارة السحابة لأتمتة تخطيط وتوفير وإدارة أعباء العمل عبر بيئات السحابة المتعددة. يتكامل PRISM مع الخدمات السحابية الأصلية، وأدوات IBM والأطراف الثالثة لتوفير واجهة موحدة ونموذج تسليم خدمات موحد.
يعمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM Consulting على تمكين المؤسسات من تشغيل تدفقات قيمة تقنية المعلومات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الأعمال لتحقيق أقصى تأثير. نحن نطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وعلوم البيانات لإدارة تقنية المعلومات بشكل مستقل من خلال مراقبة العمليات والحلول، واكتشاف حالات الخلل، والتنبؤ بالانقطاعات، وتحليل تأثيرها في الأعمال، ووصف الحلول لتجنبها بشكل استباقي.
تساعد IBM Consulting العملاء على تحقيق مستويات أعلى من الأداء وعائد الاستثمار من تطبيقاتهم المؤسسية والمخصصة. ومن خلال دمج القدرات التي أثبتت جدواها في الأتمتة، وإدارة البيانات، والعمليات المالية، وIBM Garage، وشراكاتنا الممتازة، نساعد على تقليل تكاليف الملكية والصيانة للتطبيقات والبيانات في بيئات السحابة الهجينة والمتعددة.
زيادة كفاءة تكنولوجيا المعلومات
أظهرت دراسة أجرتها Forrester بتكليف من IBM تسجيل عائد استثمار بنسبة 406% مع فوائد بقيمة 5.86 ملايين دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات.
26% من الثغرات الأمنية الجديدة لها حالات استغلال معروفة.
أضِف مزيدًا من الكفاءة، والمرونة، والقدرة على التكيف إلى بيئة منصة التطبيقات الخاصة بك من خلال الاستفادة من الأتمتة، وعمليات التطوير، والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، والأمن المُحسَّن لتعزيز أداء التطبيقات، وزيادة الكفاءات، وتقليل التكاليف.
عزِّز الابتكار من خلال الحصول على رؤية شاملة لتطبيقاتك، وعملياتك، وبياناتك، ومنصة التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعتمدة على التعلم الآلي لتحويل سير العمل المعزول وغير الفعَّال إلى عمليات أكثر كفاءة لزيادة الإنتاجية وأداء الأعمال.
تمكين النمو والارتقاء بالتجربة من خلال تحول المواهب والاستمرار في إدخال تقنيات جديدة وطرق عمل مبتكرة، ما يضع الأساس لتحديث تكنولوجيا المعلومات.
تجارب طيران مطورة مدعومة بالبيئة السحابية الهجينة.<br>
استخدمت IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل بيانات بطولة Masters إلى سرد ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي عن كل ضربة من كل لاعب في كل حفرة.
اكتشِف كيف ساعدت Nordcloud، إحدى شركات IBM، شركة Finnair على إتمام انتقالها الكامل إلى السحابة خلال 7 أشهر فقط.
في هذه الجلسة من re:Invent، اكتشِف كيف تتكامل خدمات منصة استشارات IBM بشكل أصلي مع خدمات AWS مثل Amazon CloudWatch و AWS X-Ray و Amazon DevOps Guru و Amazon Lex و AWS Systems Manager. شاهد عرضًا توضيحيًا لكيفية استفادة J&J من خدمات منصة IBM Consulting على AWS لاكتشاف المعاملات الشاملة للمستخدم عبر بيئات التطبيقات المعقدة والهجينة التي تؤدي إلى مشكلات في الأداء، ومن ثمَّ إصدار استجابة تلقائية للإصلاح.