تُعَد خدمات هندسة المنصات IBM Cloud Platform Engineering شريكك الموثوق به لتصميم البنية التحتية السحابية الهجينة المعقدة وتنفيذها وتشغيلها. ومن خلال التزامنا المستمر بتحسين التكاليف والأداء التشغيلي، نحمي بنيتك التحتية السحابية وأعباء العمل، ما يضمن الحفاظ على أمنها والامتثال للمعايير.

نساعد الشركات على تحقيق تحولها السحابي عبر تكامل مرن بين الموارد العامة والخاصة والمحلية. وبفضل خدمة العمليات المالية الأفضل في فئتها، تصبح إدارة التكاليف وتحويل البنية التحتية جزءًا أساسيًا من خدماتنا التشغيلية المستمرة. حلولنا مصممة لتعزيز الأداء، والاستفادة من الأتمتة، وتبسيط العمليات عبر بيئتك السحابية الهجينة، ما يجعلها محركًا للابتكار ونمو الأعمال.