تستثمر المؤسسات في تحديث محافظ تطبيقاتها. وهذا يعني تحسين النماذج التشغيلية للأعمال باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص الابتكار. تقدم خدمات تحديث تطبيقات IBM Consulting، المدعومة ببرنامج IBM Consulting Cloud Accelerator، المهارات والأساليب والأدوات التي تساعد على تحديد الإستراتيجية المناسبة بناءً على محفظتك لتحديث التطبيقات القديمة وحصرها وتسريع الوقت المناسب للقيمة لبيئات السحابة الهجينة. يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتمتع بقدرات إنشاء التعليمات البرمجية لمُطورِي السحابة الهجينة على مختلف مستويات خبراتهم ترحيل التعليمات البرمجية للتطبيقات القديمة وتحديثها على نطاق واسع إلى المنصات المستهدفة الجديدة، مع ضمان اتساق التعليمات البرمجية وتقليل أخطائها وتسريع عملية تحديثها.