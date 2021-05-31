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تحسين الأساس والاستفادة من الأنظمة الموروثة وبناء قدرات رقمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
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عامل مصنع يرتدي ملابس العمل وخوذة واقية على الرأس
تحديث التطبيقات الحالية باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

تستثمر المؤسسات في تحديث محافظ تطبيقاتها. وهذا يعني تحسين النماذج التشغيلية للأعمال باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص الابتكار. تقدم خدمات تحديث تطبيقات IBM Consulting، المدعومة ببرنامج IBM Consulting Cloud Accelerator، المهارات والأساليب والأدوات التي تساعد على تحديد الإستراتيجية المناسبة بناءً على محفظتك لتحديث التطبيقات القديمة وحصرها وتسريع الوقت المناسب للقيمة لبيئات السحابة الهجينة. يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتمتع بقدرات إنشاء التعليمات البرمجية لمُطورِي السحابة الهجينة على مختلف مستويات خبراتهم ترحيل التعليمات البرمجية للتطبيقات القديمة وتحديثها على نطاق واسع إلى المنصات المستهدفة الجديدة، مع ضمان اتساق التعليمات البرمجية وتقليل أخطائها وتسريع عملية تحديثها.

 وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صُنفت IBM كشركة رائدة في مجال الخدمات السحابية العامة لتحويل تكنولوجيا المعلومات
زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. زيادة نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق نهج سحابة مصمم باستخدام إطار Hybrid by Design. 
مؤشر التحول السحابي: حالة السحابة يقدم المؤشر نظرة مقارنة لاستراتيجية الحوسبة السحابية للمؤسسات، كما يقدم لمحة عامة عن التقدم في مختلف مجالات التحول السحابي. اقرأ التقرير
القدرات إنشاء خارطة الطريق لتحديث التطبيقات

شارك في الإنشاء من خلال منهجية IBM Garage لتطوير خارطة طريق لحلول تحديث التطبيقات مدعومة بأنماط تحديث مثل إعادة استضافة التطبيقات أو إعادة هيكلتها أو نقلها إلى منصة جديدة أو إعادة تصميمها أو استبدالها.

 تعرّف على تحديث التطبيقات تحديث السرعة باستخدام IBM Consulting Cloud Accelerator

تستخدم المنصة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع إستراتيجية السحابة الهجينة، وتحديث التطبيقات ونقلها وبنائها، كما تتيح مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأساسية أيضًا إعادة الهندسة الفورية عبر نماذج متعددة.

 تعرّف على المزيد حول مسرّع السحابة خدمات تحديث تطبيقات OpenVMS

نحن مؤهلون بشكل فريد لضمان تحديث ناجح ومدروس لنظام OpenVMS، مع الحفاظ على منطق الأعمال الحالي والسماح لتطبيقات OpenVMS بالعمل بشكل أصلي على نظام Linux أو Windows. 

 خدمات الترحيل السحابي

عزز السرعة والأداء وقابلية التوسع والأمن الإلكتروني عند تبني حلول السحابة. سيساعدك خبراؤنا على تصميم أفضل إستراتيجية للترحيل وخارطة طريق لمسار آمن وقابل للتكرار وللتوسع للسحابة. 

 اكتشف خدماتنا للترحيل خدمات تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

تستطيع IBM تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي وبياناته الحالية وتوسيع نطاقها إلى السحابة، وتطوير تطبيقات سحابية أصلية جديدة على الكمبيوتر المركزي، ودمجها مع البيانات والتطبيقات الموجودة بالفعل على الكمبيوتر المركزي.

 استكشف خدماتنا لتحديث الكمبيوتر المركزي خدمات تحديث التطبيقات VME

يتيح نهج التحديث الآلي الذي نتبعه للمؤسسات التي تعتمد على VME الانتقال من المنصة إلى نظام Linux، للتصدي لمشكلة الديون التقنية وخفض التكاليف التشغيلية.
التصميم الهجين
صُمم إطار العمل لمساعدة المؤسسات على تحقيق ترحيل وتحديث وابتكار سريع ومحدود المخاطر، مع تعزيز قيمة الأعمال والإنتاجية وخفض التكاليف. تعرف على المزيد سجّل لحضور ورشة عمل حصرية
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام تحديث التطبيقات الذي يعزز نتائج الأعمال

تُنشئ منهجية IBM Garage خارطة طريق مثالية لتحديث التطبيقات وتبسّط التنفيذ للحد من اضطرابات الأعمال، ما يتيح تحقيق قيمة الأعمال بشكل سريع. 

 تحديث أسرع وأكثر توفيرًا للتكلفة

تحسين سرعة تحديث التطبيقات بالاستفادة من أنماط التحديث ومولدات التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي والأدوات التحليلية المتقدمة ونماذج التسليم الجديدة مع توفير الوقت والمال.

 إنشاء بيئة جاهزة للمستقبل

تحقيق التحديث على نطاق واسع من خلال تبني ثقافة الأسلوب الرشيق وطرق العمل الجديدة بفضل مسّرعات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
الشراكات الاستراتيجية تحديث التطبيقات على سحابة AWS

تسريع تبني Amazon Web Services (AWS) وإطلاق العنان للابتكار ومهام سير العمل الذكية. تعرف على كيفية التحديث إلى سحابة AWS باستخدام IBM Consulting من أجل Red Hat OpenShift على AWS.

 استكشف خدمات AWS السحابية استكشف دليل شاغلي منصب CIO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديث التطبيقات على Microsoft Azure

تمكّن من إجراء تتبع سريع لعملية تحول السحابة الهجينة إلى Microsoft Azure بأمان وثقة. تعرف على كيفية التحديث إلى IBM Consulting for Microsoft Azure باستخدام Red Hat OpenShift.

 استكشف خدماتنا لبرامج Microsoft Azure الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات تحديث التطبيقات على منصة Google السحابية

استفد من الإمكانات الكاملة لمنصة Google السحابية مع الذكاء الاصطناعي وتحسين المرونة.

 استكشف خدمات Google السحابية لدينا تحديث التطبيقات على IBM Cloud

إنشاء تطبيقات تستفيد من قدرات السحابة الأصلية في IBM Cloud من خلال دمج أدوات عمليات التطوير وممارساتها. تمديد IBM Cloud مع IBM Cloud Satellite لنشر التطبيقات وتشغيلها بشكل متسق عبر البيئات.

 تعرف على المزيد عن IBM Cloud
دراسات حالة
Cooperative Bank

تحقيق تحول من دون أي اضطرابات باستخدام IBM Consulting.
مقاطعة سونوما

كيف يمكن ان يسهم تكامل البيانات في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

Insight®

ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
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تحديث تطبيقات المؤسسات لتحقيق تحول أكثر أمانًا واستدامة اقرأ التقرير
إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة

افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
تحسين التحول الرقمي لمؤسستك

يعمل IBM Consulting Cloud Accelerator على تعزيز التخطيط السريع والتنفيذ بتدخل محدود مع تحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها.
تصنيفات المحللين: Forrester Wave™

تعرّف على سبب تصنيف IBM كشركة رائدة خلال ربع العام وفقًا لتقرير Forrester Wave للربع الثالث من عام 2021 لخدمات تحديث التطبيقات والترحيل.
الموارد IBM watsonx Code Assistant

قم بتمكين مطوري السحابة الهجينة بمختلف مستوياتهم من الخبرة من كتابة التعليمات البرمجية باستخدام التوصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

 Red Hat Ansible Lightspeed

تُعدّ Ansible Lightspeed وIBM watsonx Code Assistant خدمة ذكاء اصطناعي توليدي تساعد المطورين على إنشاء محتوى Ansible بسرعة وعلى نطاق واسع.
حلول ذات صلة استراتيجية التقنية السحابية الهجينة والخدمات الاستشارية للبنية

نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من استراتيجيات التقنية السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي الذي يدعم احتياجات الأعمال الأساسية والابتكار في أي تقنية سحابية متعددة هجينة.

 استكشف خدمات استراتيجية التقنية السحابية الهجينة الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتطوير التطبيقات السحابية

يؤدي استخدام استراتيجية إعداد السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويؤدي إلى الوصول إلى وقت مستغرق أقل للدخول إلى السوق، ويحفز زيادة الإيرادات من خلال منصات سحابة متعددة هجينة، ومفتوحة، وآمنة.

 استكشف تطوير التطبيقات السحابية خدمات إدارة التطبيقات للتقنيات السحابية الهجينة

تزيل الإمكانيات التي نتمتع بها في إدارة التقنية السحابية الهجينة تعقيدات إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية، ما يحسن من العائد على الاستثمار ويعطي الموارد فرصة للتفرغ للابتكار.

 تعرّف على إدارة تطبيقات التقنية السحابية منصة IBM Consulting Cloud Accelerator

منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.

 استكشف برنامج IBM Consulting Cloud Accelerator خدمات المنصات

نقدم خدمات متخصصة لزيادة الأمان والكفاءة والوضوح مثل التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)، والأتمتة، وهندسة الجودة، وهندسة المنصات، وإدارة الخدمات.

 تعرّف على خدمات المنصات حلول IBM Red Hat

اكتشف كيف تستطيع IBM و Red Hat تبسيط تعقيدات السحابة الهجينة، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف لتحقيق نتائج الأعمال.

 اكتشف حلول IBM Red Hat IBM Cloud Native Academy

اكتسب معلومات حول تقنيات السحابة الأصلية وتقنيات عمليات التطوير من خلال منصة التدريب العملي الذاتي لدينا.

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ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.

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