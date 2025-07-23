للتغلب على تحدي دمج الخدمات الخارجية في تطبيقاتها المصرفية الأساسية على الكمبيوتر المركزي، دخلت Gruppo BCC ICCREA في شراكة مع IBM® Consulting وIBM Technology Expert Labs، مستفيدة من عروضهما في مجال ترحيل التطبيق وتحديثه لتصميم حل سحابي هجين يربط الأنظمة الحالية بخدمات حديثة من أطراف ثالثة.

لقد ساعدت تقنية IBM ICCREA على تحديد أفضل الحلول للتغلب على التحديات التي تواجهها الأعمال، كما قدمت الدعم لـ ICCREA طوال مراحل التنفيذ.

في صميم الحل كانت البنية التحتية IBM Z ، البنية التحتية للحاسب المركزي للبنك، المعززة بـ IBM z/OS Connect لتوفير استدعاء آمن لواجهات برمجة تطبيقات REST الخارجية من التطبيقات المصرفية الأساسية مباشرة. كما تضمن التصميم الهندسي IBM WebSphere Liberty، الذي يدعم IBM z/OS Connect، ويتوافق مع إستراتيجية ICCREA للتطبيقات السحابية. وقد أدى الجمع بين التقنيات إلى إنشاء بنية هجينة قوية وقابلة للتطوير توفر للبنك التكامل السلس والشفافية المحسنة، كما أرست الأساس للابتكار في المستقبل.

للمساعدة على ضمان قابلية الملاحظة الكاملة، حرص الفريق على تنفيذ IBM Z Operational Log and Data Analytics (IZLDA)، الذي يصدر البيانات التشغيلية والسجلات من الكمبيوتر المركزي إلى مجموعة المراقبة الخاصة بالبنك. لقد سمح هذا التنفيذ لـ ICCREA بالرؤية المعاملات التي تنطوي على خدمات الطرف الثالث والمراقبة الموحدة عبر البيئات الثابتة والسحابية في الوقت الفعلي. وبفضل التوافق مع ممارسات المراقبة الحالية، نجحت IZLDA في تقليل التعقيد التشغيلي والاستغناء عن الحاجة إلى مسؤولي الكمبيوتر المركزي المتخصصين للإشراف على هذه التفاعلات. أثمر هذا عن إطار متكامل وقابل للتوسع للمراقبة يدعم التدقيق وتحسين الأداء وحل الحوادث بشكل أسرع - ما يحرر الموارد الحساسة ويحسن السرعة التشغيلية.