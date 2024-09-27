الصفحة الرئيسية Z software أدوات تطوير Z z/OS Connect IBM z/OS Connect
إنشاء واجهات برمجة تطبيقات تلتزم بمعايير REST التزامًا تامًا (RESTful APIs) للاتصال من وإلى أجهزة الكمبيوتر المركزي التي تعمل بنظام IBM Z
دليل التكامل للبيئات السحابية الهجينة
رسم توضيحي متساوي القياسات يوضح تكامل واجهة برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسة للوصول إلى تطبيقات z/OS والبيانات المخزنة في السحابة الهجينة

يتم استخدام برنامج IBM z/OS Connect لتصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS ﻿.

يوفر IBM z/OS Connect طريقة بسيطة وبديهية لتزويد الكمبيوتر المركزي بإمكانات واجهات برمجة التطبيقات. يمكنك إنشاء واجهات OpenAPI 3.0 p قابلة للاستخدام في دقائق لفتح قيمة الأنظمة الفرعية ﻿IBM Z باستخدام واجهات RESTful API. اجعل نظام IBM Z محورًا أساسيًا في استراتيجية البيئة السحابية الهجينة من خلال تحسين تطبيقات وبيانات أجهزة الكمبيوتر المركزي باستخدام إمكانات الوظائف السحابية الأصلية.
اكتشف المزيد من المعلومات نظرة عامة على z/OS Connect قائمة القدرات مفاهيم جديدة مع دعم OpenAPI 3 في z/OS Connect
z/OS Connect

استكشف المعلومات التي تحتاجها للبدء بسرعة.
ما الجديد؟

اكتشف التحسينات التي تم إدخالها على IBM z/OS Connect في دعم OpenAPI 3
المزايا المراقبة

استخدم أسلوبًا واحدًا ومتسقًا لمراقبة وتدقيق جميع واجهات برمجة تطبيقات z/OS لديك بصرف النظر عن المكان الذي تختاره لتشغيلها عليه.

 الأمان

يمكنك تنفيذ واجهات برمجة التطبيقات الآمنة على مستوى المؤسسة والتي يمكنها التعامل مع الكميات الكبيرة من طلبات API اليومية المرتبطة بخدمات الأعمال الأساسية.

 قابلية التوسع

استخدم مرونة قابلية التوسع وفقًا للطلب في الوقت الفعلي دون حاجة إلى تغيير التكوين ولا المخاطرة بانقطاع الخدمة.

 zIIP-offloadable

نظرًا إلى أنه منتج يستند إلى Java، فإن نسبة 99% منه أو أكثر مؤهلة لنقلها إلى zIIP.

 توافر الصور

استخدم Red Hat OpenShift Dev Spaces والذي يشمل Red Hat OpenShift Wazi Dev Space أو اجعل صورة z/OS Connect Designer متاحة في سجلات الصور لديك لاستخدام الخدمة الذاتية مع وقت تشغيل الحاوية المتوافقة مع OCI. 
قارن الخيارات

ترخيص z/OS Connect SI (5655-CE3)

ترخيص z/OS Connect Unlimited (رقم ‎5655-CE5)

يدعم واجهة OpenAPI 2

يدعم واجهة OpenAPI 3

النشر الأصلي لنظام التشغيل z/OS

النشر في حاويات

تطوير واجهات برمجة التطبيقات المستند إلى Eclipse (لإصدار OpenAPI 2)

تطوير واجهات برمجة التطبيقات باستخدام أداة تصميم قائمة على الويب (لإصدار OpenAPI 3)

نشر مشاريع واجهات برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أداة التصميم

التسعير

عدد الحالات المتزامنة

التسعير المرجعي القائم على MSU
المزايا
تحفيز التحول السريع

تسريع الابتكار في IBM Z

  • تمكين التطبيقات الخارجية من الاتصال بتطبيقات وبيانات IBM z/OS
  • استدعاء واجهات برمجة التطبيقات من تطبيقات IBM z/OS 
  • اختر خيار النشر الذي يناسب استراتيجيتك الهجينة بأفضل شكل ممكن، سواء أكان ذلك قريبًا من البيانات الموجودة على z/OS أم كان على السحابة
زيادة المرونة

إنشاء واجهات برمجة التطبيقات المعرَّفة بواسطة OpenAPI 3 في دقائق

  • الثقة في أن واجهات برمجة التطبيقات التي يتم إنشاؤها تلبي معايير شركتك والمعايير القياسية للصناعة
  • تخطيط الوظائف الثري بالمزايا يوفر التحكم في استجابات المستخدمين
تبسيط العمليات

الملكية اللامركزية لعمليات تكامل واجهات برمجة التطبيقات

  • يتم نشر تدفقات واجهات برمجة التطبيقات المعزولة بشكل منفصل
  • يمكن قياس تدفقات واجهات برمجة التطبيقات بشكل مستقل
  • الأتمتة التي تستخدم حاويات OCI والمنصات المتوافقة مع المعايير القياسية للصناعة مثل Kubernetes وRed Hat OpenShift
التوحيد القياسي

تجربة تطوير سحابية مشتركة عبر المؤسسة

  • طريقة متسقة لمراقبة واجهات برمجة التطبيقات والتحكم فيها وتدقيقها على المنصة
  • واجهات برمجة التطبيقات الآمنة باستخدام الأنظمة الأمنية الحديثة المستندة إلى OpenAPI
  • يمكن التكامل بسلاسة مع مسارات التكامل المستمر/النشر المستمر الموجودة لديك

دراسة حالة

امرأة شابة تستخدم ماكينة صراف آلي
إحداث تحول في تطوير التطبيقات

يستخدم بنك "بي إن بي باريبا" العالمي IBM z/OS Connect لعرض خدمات IBM Z كواجهات RESTful API بحيث يتم استدعاؤها واستخدامها بواسطة التطبيقات الأخرى.

التفاصيل الفنية

متطلبات الأجهزة

يتم تشغيل IBM z/OS Connect على أي جهاز يدعم نظام التشغيل المختار.

 

متطلبات البرامج

صورة خادم z/OS Connect: منصة حاويات من اختيارك متوافقة مع OCI، مثل: Red Hat OpenShift V4.9 أو أحدث.

خادم z/OS Connect الأصلي:

  • الإصدار 2.4 من z/OS أو الأحدث.
  • الإصدار 3.0.55 من IBM z/OS Connect أو الأحدث.
  • مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) التي توفرها شركة IBM لأنظمة التشغيل z/OS، وهي مصممة لتعمل في بيئة 64-بت.
قوائم تحقق للبدء

استكشف قوائم التحقق الخاصة بأداة z/OS Connect Designer، واستدعاء واجهات RESTful API، وتطوير API-First وخادم z/OS Connect وخادم z/OS Connect الأصلي.
استكشف جميع المتطلبات
الموارد بناء جسر واجهة برمجة تطبيقات

انظر كيف يمكن أن يساعدك IBM z/OS Connect على تكوين واجهات برمجة التطبيقات بسهولة لتطبيقات الأجهزة المحمولة ولتطبيقات السحابية الحالية.

 الأسئلة الشائعة العامة والتحسينية

فهم الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها حول IBM z/OS Connect.

 قدرات z/OS Connect Designer

تعرَّف على دعم OpenAPI 3 في z/OS Connect من خلال سلسلة من البرامج التعليمية الشاملة، وتطوير واجهات برمجة التطبيقات باستخدام z/OS Connect.

منتجات ذات صلة IBM API Connect

إنشاء واجهات برمجة التطبيقات، وعرضها، وإدارتها، والاستثمار فيها عبر بيئات سحابية متعددة.

 CICS Transaction Gateway

الوصول الآمن إلى CICS من تطبيقات Java، وJava EE، وNET Framework.، وC، و++C.

 IBM Host Access Transformation Services

يمكنك توسيع التطبيقات الطرفية ذات المهام الحساسة دون أي تغيير في التطبيق الحالي.

 IBM Data Virtualization Manager for z/OS

كما يمكن تحديث تطبيقات IBM Z من خلال طرق عرض افتراضية ومتكاملة للبيانات وإمكانية القراءة/الكتابة.

 IBM File Manager for z/OS

احصل على أدوات مرنة وسهلة الاستخدام لتحسين معالجة الملفات وتطوير التطبيقات.
الخطوات التالية

اكتشف IBM z/OS Connect. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 دليل التكامل للبيئات السحابية الهجينة
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي التسعير المرن التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين شركاء الأعمال الموارد