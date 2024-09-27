يتم استخدام برنامج IBM z/OS Connect لتصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS .
يوفر IBM z/OS Connect طريقة بسيطة وبديهية لتزويد الكمبيوتر المركزي بإمكانات واجهات برمجة التطبيقات. يمكنك إنشاء واجهات OpenAPI 3.0 p قابلة للاستخدام في دقائق لفتح قيمة الأنظمة الفرعية IBM Z باستخدام واجهات RESTful API. اجعل نظام IBM Z محورًا أساسيًا في استراتيجية البيئة السحابية الهجينة من خلال تحسين تطبيقات وبيانات أجهزة الكمبيوتر المركزي باستخدام إمكانات الوظائف السحابية الأصلية.
استكشف المعلومات التي تحتاجها للبدء بسرعة.
اكتشف التحسينات التي تم إدخالها على IBM z/OS Connect في دعم OpenAPI 3
استخدم أسلوبًا واحدًا ومتسقًا لمراقبة وتدقيق جميع واجهات برمجة تطبيقات z/OS لديك بصرف النظر عن المكان الذي تختاره لتشغيلها عليه.
يمكنك تنفيذ واجهات برمجة التطبيقات الآمنة على مستوى المؤسسة والتي يمكنها التعامل مع الكميات الكبيرة من طلبات API اليومية المرتبطة بخدمات الأعمال الأساسية.
استخدم مرونة قابلية التوسع وفقًا للطلب في الوقت الفعلي دون حاجة إلى تغيير التكوين ولا المخاطرة بانقطاع الخدمة.
نظرًا إلى أنه منتج يستند إلى Java، فإن نسبة 99% منه أو أكثر مؤهلة لنقلها إلى zIIP.
استخدم Red Hat OpenShift Dev Spaces والذي يشمل Red Hat OpenShift Wazi Dev Space أو اجعل صورة z/OS Connect Designer متاحة في سجلات الصور لديك لاستخدام الخدمة الذاتية مع وقت تشغيل الحاوية المتوافقة مع OCI.
ترخيص z/OS Connect SI (5655-CE3)
ترخيص z/OS Connect Unlimited (رقم 5655-CE5)
يدعم واجهة OpenAPI 2
يدعم واجهة OpenAPI 3
النشر الأصلي لنظام التشغيل z/OS
النشر في حاويات
تطوير واجهات برمجة التطبيقات المستند إلى Eclipse (لإصدار OpenAPI 2)
تطوير واجهات برمجة التطبيقات باستخدام أداة تصميم قائمة على الويب (لإصدار OpenAPI 3)
نشر مشاريع واجهات برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أداة التصميم
التسعير
عدد الحالات المتزامنة
التسعير المرجعي القائم على MSU
تسريع الابتكار في IBM Z
إنشاء واجهات برمجة التطبيقات المعرَّفة بواسطة OpenAPI 3 في دقائق
الملكية اللامركزية لعمليات تكامل واجهات برمجة التطبيقات
تجربة تطوير سحابية مشتركة عبر المؤسسة
متطلبات الأجهزة
يتم تشغيل IBM z/OS Connect على أي جهاز يدعم نظام التشغيل المختار.
متطلبات البرامج
صورة خادم z/OS Connect: منصة حاويات من اختيارك متوافقة مع OCI، مثل: Red Hat OpenShift V4.9 أو أحدث.
خادم z/OS Connect الأصلي:
استكشف قوائم التحقق الخاصة بأداة z/OS Connect Designer، واستدعاء واجهات RESTful API، وتطوير API-First وخادم z/OS Connect وخادم z/OS Connect الأصلي.
انظر كيف يمكن أن يساعدك IBM z/OS Connect على تكوين واجهات برمجة التطبيقات بسهولة لتطبيقات الأجهزة المحمولة ولتطبيقات السحابية الحالية.
فهم الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها حول IBM z/OS Connect.
تعرَّف على دعم OpenAPI 3 في z/OS Connect من خلال سلسلة من البرامج التعليمية الشاملة، وتطوير واجهات برمجة التطبيقات باستخدام z/OS Connect.
إنشاء واجهات برمجة التطبيقات، وعرضها، وإدارتها، والاستثمار فيها عبر بيئات سحابية متعددة.
الوصول الآمن إلى CICS من تطبيقات Java، وJava EE، وNET Framework.، وC، و++C.
يمكنك توسيع التطبيقات الطرفية ذات المهام الحساسة دون أي تغيير في التطبيق الحالي.
كما يمكن تحديث تطبيقات IBM Z من خلال طرق عرض افتراضية ومتكاملة للبيانات وإمكانية القراءة/الكتابة.
احصل على أدوات مرنة وسهلة الاستخدام لتحسين معالجة الملفات وتطوير التطبيقات.
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