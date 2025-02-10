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Rational Host Integration Solution
Host Access Transformation Services
IBM Host Access Transformation Services (HATS) يوسع مهمة حساسة حساسة الطرفية إلى الويب أو محمول أو بوابة أو عميل غني أو كخدمات SOAP أو RESTful web services القياسية دون المساس بالتطبيق الحالي. لا يلزم إعادة الكتابة أو إعادة الهيكلة أو الوصول إلى تطبيق الرمز الرمز.
يمكن لهذا التحول المنخفض المخاطر في HATS أن
استخدم العرض الافتراضي القابل للضبط من HATS وتخصيص الشاشة القدرات للحصول على جميع شاشات التطبيق الحالي الخاص بك مع واجهة مستخدم جديدة وسهلة الاستخدام.
يمكنك الوصول إلى مسجل التدفق المستند إلى المعالج والمحرر المرئي لإنشاء خدمات ويب SOAP أو RESTful بدون برمجة.
تبسيط وتخصيص التنقل في التطبيق وتخصيصه باستخدام وحدات الماكرو ومجموعات الشاشة، وتبسيط التطبيق بالمتغيرات العامة، واستخدام منطق العمل لزيادة التطبيق الطرفي بالبيانات من مصادر أخرى.
نشر التطبيق على بيئات الويب والبوابة و Eclipse وقت التشغيل RCP، والسماح بالوصول من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من متصفحات الويب، بما في ذلك محمول. اختر الخيار (الخيارات) التي تلبي احتياجات عملك.
تحويل جميع شاشات التطبيق باستخدام العرض الافتراضي لـ HATS. يقوم HATS بتحويل عناصر التطبيق الطرفي مثل مفاتيح الوظائف وعناصر القائمة إلى روابط أو أزرار أو نصوص مع صور. يمكنك تمكين المزيد من التغيير مع تخصيصات الشاشة. استخدم أدوات التحرير لتحويل واجهة المستخدم المستندة إلى النص باستخدام أدوات HATS مثل القوائم المنسدلة والتقويمات والجداول وأزرار الاختيار. استخدم القواعد العامة واستبدال النص لتغييرات محددة عبر التطبيق بأكمله، أو عبر عنصر عنصر محدد، أو شاشة محددة.
قم بإنشاء خدمات ويب قياسية و JavaBeans™ لتمكين إعادة الاستخدام المرن لمنطق أعمال التطبيق الطرفي في عمليات الأعمال الجديدة والتطبيق. يمكنك إنشاء تدفقات الشاشة، وتحديد الإدخال والمخرجات باستخدام مسجل ماكرو قائم على المعالج وتخصيص المزيد باستخدام محرر ماكرو مرئي. احصل على دعم لخدمات الويب القياسية JAX-WS SOAP و JAX-RPC و JAX-RPC و JAX-RS RESTful خدمات الويب القياسية بالإضافة إلى 3270 و 5250 و VT الطرفية.
زيادة إنتاجية المستخدم النهائي وتبسيط التنقل على الشاشة باستخدام وحدات الماكرو ومجموعات الشاشات. يمكنك تقليل أخطاء إدخال البيانات باستخدام متغيرات HATS العامة لتخزين البيانات، والملء المسبق للقوائم المنسدلة أو النوافذ المنبثقة، وإدخال المعلومات نيابةً عن المستخدم النهائي. يمكنك أيضًا تخصيص الوصول لمجموعة محددة من المستخدمين (على سبيل المثال، المساعدة الذاتية عبر الإنترنت).
إنشاء تطبيق ويب قياسي لنشر الويب لـ WebSphere Application Server WebSphere Liberty بروفايل و IBM Cloud الخادم و جيرونيمو و ويب لوجيك. يمكنك إنشاء منفذي JSR 286 و JSR 168 باستخدام مجموعة الأدوات HATS. توفر هذه البوابات تجربة مستخدم موحدة من خلال بوابة مخصصة. يتيح دعم المتصفح المحمول للمستخدمين الوصول إلى بيانات مهمة حساسة أثناء حاجتهم إلى خدمة المعلومات لتحسين خدمة العملاء وتوفير الوقت.
حل متكامل للوصول إلى المضيف وتحديثه لبيئات متعددة. يتضمن Host Access Client Package وحل الوصول إلى المضيف
احصل على المرونة في الوصول إلى تطبيق المضيف من خلال عميل محلي أو الويب باستخدام PCOMM لسطح مكتب Windows، IBM Host On-Demand ، والإصدار الموسع من HACP للجداول/الهواتف.
مضاهاة طرفية غنية بالأمان من الويب إلى المضيف ودعم برمجة التطبيق المضيف من واجهة واحدة.