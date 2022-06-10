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WebSphere Application Server

 IBM WebSphere Application Server
بيئة تشغيل Java مرنة وغنية بالأمان لتطبيقات المؤسسات.
رسم توضيحي متساوي القياس للخادم Websphere Application Server

مرنة وآمنة

يعمل IBM WebSphere Application Server على تسريع تقديم التطبيقات من خلال بيئة تشغيل موثوق بها تعتمد على Java Enterprise Edition، وهو الآن جزء من IBM Cloud Pak for Applications.

 تعرَّف على كيفية تحديث بيئة WebSphere الخاصة بك تمكَّن من تشغيل تطبيقات Java السحابية الأصلية بسرعة فائقة مع Liberty InstantOn
الفوائد تقليل وقت نشر التعليمات البرمجية بنسبة 70%

تقليل الوقت لدى Blue Cross Blue Shield of South Carolina.

 اقرأ قصة BlueCross BlueShield تقليل الجهود بأكثر من 99%

تقليل مدة دورة النشر الكاملة لـ FlowFactor.

 اقرأ قصة FlowFactor تقليل زمن الدورة بأكثر من 99%

تقليل وقت العملية في CDG Prévoyance من 5 أيام إلى ساعة واحدة.

 اقرأ قصة CDG Prévoyance
حالات الاستخدام إنشاء تطبيقات جديدة قائمة على السحابة الأصلية

استخدم WebSphere Liberty، البيئة التشغيلية عالية الكفاءة والمُحسّنة لتقنيات وممارسات الحوسبة السحابية الحديثة، ما يجعلها الخيار المثالي لعمليات نشر الحاويات وعمليات النشر القائمة على Kubernetes.

 استكشِف WebSphere Liberty تحديث التطبيقات

تقليل مخاطر التحديث باستخدام أدوات تعمل على تقييم جاهزية التطبيقات للحوسبة السحابية وتستفيد من الذكاء الاصطناعي لإعادة هيكلة التطبيقات الأحادية.

 تعرَّف على المزيد حول تحديث التطبيقات العمليات المؤتمتة والأمان

أتمتة أنشطة تشغيل IBM WebSphere للحد من مخاطر الأمان بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات.

 تعرَّف على المزيد حول العمليات المؤتمتة والأمان
اتخِذ الخطوة التالية

تسريع كفاءة المطورين وتقليل الديون الفنية باستخدام IBM WebSphere Liberty.

 دراسة قيمة الأعمال من IDC
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