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DevOps
WebSphere Application Server
يعمل IBM WebSphere Application Server على تسريع تقديم التطبيقات من خلال بيئة تشغيل موثوق بها تعتمد على Java Enterprise Edition، وهو الآن جزء من IBM Cloud Pak for Applications.
تقليل الوقت لدى Blue Cross Blue Shield of South Carolina.
تقليل مدة دورة النشر الكاملة لـ FlowFactor.
تقليل وقت العملية في CDG Prévoyance من 5 أيام إلى ساعة واحدة.
استخدم WebSphere Liberty، البيئة التشغيلية عالية الكفاءة والمُحسّنة لتقنيات وممارسات الحوسبة السحابية الحديثة، ما يجعلها الخيار المثالي لعمليات نشر الحاويات وعمليات النشر القائمة على Kubernetes.
تقليل مخاطر التحديث باستخدام أدوات تعمل على تقييم جاهزية التطبيقات للحوسبة السحابية وتستفيد من الذكاء الاصطناعي لإعادة هيكلة التطبيقات الأحادية.
أتمتة أنشطة تشغيل IBM WebSphere للحد من مخاطر الأمان بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات.