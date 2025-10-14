IBM WebSphere Liberty

تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية باستخدام Liberty، بيئة التشغيل السحابية الأصلية التي توسِّع معايير Java المفتوحة.

جرّب Liberty InstantOn
لوحة معلومات Websphere Liberty

لمحة عامة

تُعَد IBM WebSphere Liberty بيئة تشغيل تطبيقات من الجيل التالي تسرِّع تقديم التطبيقات السحابية الأصلية، ما يُتيح لفريقك تقديم ابتكارات مميزة بسرعة. سواء أكنت تُدير خدمات مصغرة في بيئة خالية من الخوادم أم تطبيقًا تقليديًا يعمل دائمًا، فإن Liberty تحتاج إلى بنية تحتية أقل، ما يوفر التكاليف ويقدِّم المرونة التي تحتاجها مؤسستك للنشر على أي سحابة في بيئة موثوق بها وآمنة ومفتوحة.

 تحديث التطبيقات باستخدام أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي استكشِف Liberty
الفوائد X10 تسريع بدء تشغيل التطبيقات

تسريع وقت بدء تشغيل التطبيقات باستخدام Liberty InstantOn مقارنةً بعدم استخدام InstantOn.

 اقرأ المدونة %70 تقليل وقت نشر التعليمات البرمجية

تقليل الوقت اللازم لنشر الكود لشركة BlueCross BlueShield.

 اقرأ دراسة الحالة أكثر من 99% تقليل جهود تحديث التطبيقات وترحيلها

تقليل دورة النشر الكاملة لشركة FlowFactor.

 قراءة دراسة حالة FlowFactor
الميزات محسَّنة للحاويات وKubernetes

تم تحسين Liberty للنشر ضمن الحاويات، حيث يتم باستمرار ضبط الأداء تلقائيًا وفق البيئة.

 

 اقرأ المدونة خفيفة الوزن ومرنة وفعَّالة

يساعد حجم Liberty الصغير للقرص والذاكرة وأداؤها العالي على تقليل تكاليف البنية التحتية والترخيص.

 اقرأ المزيد متوافقة مع MicroProfile وJakarta EE وJava EE

تلتزم IBM بالمعايير المفتوحة، وتتجنَّب التقيد بمورِّد واحد من خلال استخدام أحدث إصدارات MicroProfile وJakarta EE وJava EE.

 اقرأ الوثائق

حالات الاستخدام

لقطة شاشة من واجهة المستخدم في Websphere Liberty تُظهر نظرة عامة على DevMode.
تطوير السحابة الأصلية

الاستفادة من تجربة المطورين السريعة، دون قيود على تطوير Java، وخيارات نشر محسَّنة في السحابة التي تختارها.

 اقرأ الإعلان
أشخاص يعملون على كمبيوتر محمول ويتحدثون عبر سماعات الأذن أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح.
المرونة السحابية

تجنُّب التقيّد بمورِّد واحد من خلال اعتماد تقنية تدعم المرونة السحابية. تم بناء Liberty خصيصًا للتطبيقات السحابية الأصلية المرنة والمحايدة من حيث المورِّد.
لقطة شاشة من واجهة المستخدم في Websphere Liberty تُظهر نظرة عامة على InstantOn.
الكفاءة التشغيلية دون تنازلات

تحسين أداء السحابة من خلال الاستفادة الكاملة من حزمة Java الخاصة بك. تُتيح Liberty InstantOn لتطبيقاتك البدء والاستجابة في أقل من بضع مئات من المللي ثانية.

 استكشِف Liberty InstantOn
لقطة شاشة من واجهة المستخدم في Websphere Liberty تُظهر نظرة عامة على DevMode.
تطوير السحابة الأصلية

الاستفادة من تجربة المطورين السريعة، دون قيود على تطوير Java، وخيارات نشر محسَّنة في السحابة التي تختارها.

 اقرأ الإعلان
أشخاص يعملون على كمبيوتر محمول ويتحدثون عبر سماعات الأذن أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح.
المرونة السحابية

تجنُّب التقيّد بمورِّد واحد من خلال اعتماد تقنية تدعم المرونة السحابية. تم بناء Liberty خصيصًا للتطبيقات السحابية الأصلية المرنة والمحايدة من حيث المورِّد.
لقطة شاشة من واجهة المستخدم في Websphere Liberty تُظهر نظرة عامة على InstantOn.
الكفاءة التشغيلية دون تنازلات

تحسين أداء السحابة من خلال الاستفادة الكاملة من حزمة Java الخاصة بك. تُتيح Liberty InstantOn لتطبيقاتك البدء والاستجابة في أقل من بضع مئات من المللي ثانية.

 استكشِف Liberty InstantOn
قصص نجاح العملاء
شعار BlueCross BlueShield في كارولاينا الجنوبية
BlueCross BlueShield

تحسِّن BlueCross موارد الحوسبة وتمنح المطورين مرونة وكفاءة أكبر نتيجة الانتقال إلى بنية تحتية حديثة قائمة على WebSphere Liberty.

 اقرأ دراسة الحالة
شعار FlowFactor
FlowFactor

ساعدت FlowFactor مزوِّد خدمات النقل على تحديث التطبيقات وتقليل أوقات النشر بنسبة تزيد عن 99% باستخدام WebSphere Liberty.

 قراءة دراسة حالة FlowFactor
شعار مصرف الإنماء
Alinma Bank

تعرف كيف مكنت شراكة Alinma Bank الاستراتيجية مع IBM من الإبحار في المشهد المتطور للخدمات المصرفية الرقمية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.

 اقرأ دراسة حالة مصرف الإنماء

منتجات ذات صلة

تتضمن كل منتجات WebSphere إمكانية استخدام Liberty، باستثناء WebSphere Automation.
IBM Cloud Pak for Applications

مصمّمة للاستفادة من مجموعة شاملة من بيئات تشغيل التطبيقات وأدوات التحديث ومنصة الحاويات Kubernetes لتلبية احتياجات بيئتهم.

 WebSphere Application Server

تُتيح الاستفادة من WebSphere التقليدي وWebSphere وOpen Liberty لتطبيقات السحابة الأصلية وتحديث التطبيقات من خوادم التطبيقات التقليدية.

 IBM WebSphere Automation

أتمتة أنشطة الأمان والتشغيل في WebSphere لتحرير الوقت المخصص لمبادرات استراتيجية أكثر.
اتخِذ الخطوة التالية

أعلنت IBM WebSphere Liberty عن إطلاق InstantOn للغة Java السحابية الأصلية.

 جرّب Liberty InstantOn
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم المجتمع خدمات تطوير التطبيقات