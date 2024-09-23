أكثر من 83% من المديرين التنفيذيين يقولون إن تحديث التطبيقات والبيانات أمر أساسي لاستراتيجية أعمال مؤسستهم1. وبالتالي، سيؤثر مكان وكيفية نشر هذه التطبيقات في وقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة. والحقيقة هي أن بيئات التطبيقات معقدة وتضع تحديات أمام الشركات في الحفاظ على البنية الأساسية الحالية وتحديثها مع تقديم ميزات سحابة أصلية جديدة. في الوقت نفسه، لا تزال الديون التقنية، إلى جانب نقص المهارات والموارد والممارسات التشغيلية الشائعة، قائمة وتعيق تحقيق أهداف العمل.

توفر IBM Cloud Pak® for Applications (CP4Apps) المرونة المطلقة لبيئة تطبيقاتك. وسواء أكان الأمر يتعلق ببناء خدمات وتطبيقات سحابية أصلية جديدة أم إعادة هيكلة التطبيقات الحالية أم إعادة تصميمها؛ فإن CP4Apps لديها كل ما تحتاجه. تم تصميم CP4Apps - للاستفادة من مجموعة شاملة من أوقات تشغيل التطبيقات، وأدوات التحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة حاويات Kubernetes، وهو ما يتيح لك تحويل بيئة تطبيقاتك في أعمالك.