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قدّم بيئة تطبيق تتطور مع عملك
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رسم توضيحي لـ IBM Cloud Pak For Applications
ما هي IBM Cloud Pak for Applications؟

أكثر من 83% من المديرين التنفيذيين يقولون إن تحديث التطبيقات والبيانات أمر أساسي لاستراتيجية أعمال مؤسستهم1. وبالتالي، سيؤثر مكان وكيفية نشر هذه التطبيقات في وقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة. والحقيقة هي أن بيئات التطبيقات معقدة وتضع تحديات أمام الشركات في الحفاظ على البنية الأساسية الحالية وتحديثها مع تقديم ميزات سحابة أصلية جديدة. في الوقت نفسه، لا تزال الديون التقنية، إلى جانب نقص المهارات والموارد والممارسات التشغيلية الشائعة، قائمة وتعيق تحقيق أهداف العمل. 

توفر IBM Cloud Pak®  for Applications (CP4Apps) المرونة المطلقة لبيئة تطبيقاتك. وسواء أكان الأمر يتعلق ببناء خدمات وتطبيقات سحابية أصلية جديدة أم إعادة هيكلة التطبيقات الحالية أم إعادة تصميمها؛ فإن CP4Apps لديها كل ما تحتاجه. تم تصميم CP4Apps - للاستفادة من مجموعة شاملة من أوقات تشغيل التطبيقات، وأدوات التحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة حاويات Kubernetes، وهو ما يتيح لك تحويل بيئة تطبيقاتك في  أعمالك.

  • أطر وأوقات تشغيل التطبيقات تشمل: ®IBM WebSphere، وIBM WebSphere Liberty،
    و®Red Hat JBoss® Enterprise Application Platform، وQuarkus، وTomcat، وNode.js Spring Boot، وVert.x، وغيرها.
  • أدوات التحديث تشمل: IBM Transformation Advisor، وIBM Mono2Micro، وIBM WebSphere Migration ToolKit، وRed Hat Migration ToolKit for Applications.
  • منصة الحاويات تشمل: ®Red Hat® OpenShift، منصة التطبيقات السحابية الهجينة الرائدة في المجال والمدعومة من Kubernetes.
  • يمكنك أتمتة الأنشطة التشغيلية لتقليل المخاطر الأمنية بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات باستخدام IBM WebSphere Automation  (الإصدار المتقدم)
  • يمكنك تنظيم بيانات تطبيقاتك، وفهرستها، وحمايتها، ونقلها، وتأمينها باستخدام برنامج IBM Storage Fusion  (الإصدار المتقدم)
تعرف على المزيد حول IBM Cloud Pak for Applications.
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المزايا تقليل جهد الترحيل الكلي بنسبة 70%

الحد من مخاطر إعادة هيكلة التطبيقات وإعادة تصميمها وترحيلها باستخدام أدوات التحديث.2

 فِرق تطوير أكثر إنتاجيةً بنسبة 31%

تحسين تسليم تطبيقات السحابة الأصلية من خلال استخدام أوقات تشغيل محدّثة. 3

 دورات تطوير أسرع بنسبة 33% للتطبيقات والميزات الجديدة

باستخدام Red Hat OpenShift، تمكنت فرق التطوير من تقليل الوقت المستغرق في تقديم الابتكار بشكل كبير.4
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