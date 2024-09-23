أكثر من 83% من المديرين التنفيذيين يقولون إن تحديث التطبيقات والبيانات أمر أساسي لاستراتيجية أعمال مؤسستهم1. وبالتالي، سيؤثر مكان وكيفية نشر هذه التطبيقات في وقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة. والحقيقة هي أن بيئات التطبيقات معقدة وتضع تحديات أمام الشركات في الحفاظ على البنية الأساسية الحالية وتحديثها مع تقديم ميزات سحابة أصلية جديدة. في الوقت نفسه، لا تزال الديون التقنية، إلى جانب نقص المهارات والموارد والممارسات التشغيلية الشائعة، قائمة وتعيق تحقيق أهداف العمل.
توفر IBM Cloud Pak® for Applications (CP4Apps) المرونة المطلقة لبيئة تطبيقاتك. وسواء أكان الأمر يتعلق ببناء خدمات وتطبيقات سحابية أصلية جديدة أم إعادة هيكلة التطبيقات الحالية أم إعادة تصميمها؛ فإن CP4Apps لديها كل ما تحتاجه. تم تصميم CP4Apps - للاستفادة من مجموعة شاملة من أوقات تشغيل التطبيقات، وأدوات التحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة حاويات Kubernetes، وهو ما يتيح لك تحويل بيئة تطبيقاتك في أعمالك.
استكشف الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات باستخدام IBM watsonx Code Assistant for Enterprise Java
شاهد - تعزيز ملكية التطبيقات الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة (ندوة عبر الإنترنت – 4 يونيو)
فهم القيمة التجارية لـ IBM WebSphere Liberty
الحد من مخاطر إعادة هيكلة التطبيقات وإعادة تصميمها وترحيلها باستخدام أدوات التحديث.2
تحسين تسليم تطبيقات السحابة الأصلية من خلال استخدام أوقات تشغيل محدّثة. 3
باستخدام Red Hat OpenShift، تمكنت فرق التطوير من تقليل الوقت المستغرق في تقديم الابتكار بشكل كبير.4
تعرف على كيفية شروع أحد البنوك الأوروبية الكبيرة في رحلة تحديث التطبيق للارتقاء بخدماته إلى المستقبل.
تعرف كيف مكنت شراكة Alinma Bank الاستراتيجية مع IBM من الإبحار في المشهد المتطور للخدمات المصرفية الرقمية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.
اقترحت شركة PowerM حلًا جديدًا يستند إلى Cloud Pak for Applications—والذي يوفر خيارات تطوير وتحديث للسحابة الأصلية مع الحفاظ على دعم التطبيقات الحالية.
جرب ®Open Liberty الإصدار مفتوح المصدر من WebSphere Liberty.
يمكنك تحديد مدى تعقيد تطبيقاتك وتقدير تكلفة التطوير للانتقال إلى وقت تشغيل Java حديث.
استكشف كيف يمكنك الاستفادة من Quarkus لتحديث وإنشاء تطبيقات سحابة أصلية جديدة.
1 دليل الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي/تحديث التطبيقات
2 تحديث التطبيقات في وقت تشغيل اكتشف بحُرية: الحاجة إلى التحديث، يوليو 2022
3 IDC: فهم القيمة التجارية لـ IBM WebSphere Liberty، نوفمبر 2023
4 IDC: فهم القيمة التجارية لـ Red Hat OpenShift (الرابط موجود خارج ibm.com)، مارس 2021