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التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات

DevOps

 IBM DevOps Accelerate
إدارة التكامل المستمر/النشر المستمر وإدارة الإصدارات لكل تطبيق
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متخصص في مجال تقنية المعلومات يقوم بتكوين الخادم في مركز البيانات

تسليم البرامج على نحو أفضل وأسرع.

يمكن استخدام IBM DevOps Accelerate لتسريع وتحسين عملية تسليم البرامج لأي مزيج من التطبيقات المحلية والسحابية وتطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي.

 شاهد DevOps Deploy أثناء العمل (2:29)
المسارات

حوِّل سلاسل أدوات الإصدار إلى أنظمة ومسارات انسيابية متكاملة. احصل على رؤية واضحة وتسليم منسَّق.
تدفقات القيمة

حسِّن معدل وتدفق تسليم التطبيقات من خلال توفير رؤية واضحة في مسار التسليم عبر DevOps Accelerate.
المئات من عمليات التكامل

تخلَّص من البرامج النصية المخصصة واحصل على عملية نشر أسهل في التصميم وأكثر أمانًا.
أتمتة العمليات اليدوية

تجنَّب الأخطاء البشرية لإطلاق البرمجيات بثقة.

حالات الاستخدام

تحديث التطبيقات

يمكن استخدام برنامج DevOps Accelerate لأتمتة عمليات البناء والنشر والإصدار للتطبيقات الأحادية أو المعتمدة على الخدمات المصغرة أو مزيج بينهما، عبر البيئات السحابية أو المحلية أو مركز البيانات أو الكمبيوتر المركزي.

تقديم تطبيقات السحابة الأصلية

يوفِّر DevOps Accelerate نقطة تحكم مركزية لإدارة تسليم أعباء العمل القائمة على الخدمات المصغرة عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، مع دعم متعدد السحب، بما في ذلك مزودو السحابة التقليديون والحاويات والأجهزة الافتراضية.

دراسات حالة

شركة Daimler تتمكَّن من تسريع عملية تسليم التطبيقات

استخدمت شركة Daimler Trucks NA حل DevOps Deploy لدعم نموذج تسليم تطبيقات عمليات التطوير.

 شركة NBCUniversal تعزِّز عمليات التطوير

تستخدم شركة NBCUniversal Media LLC برنامج DevOps Accelerate للمساعدة على تعزيز عمليات التطوير.

 شركة HM Health Solutions تُحدث تحولًا

أسست شركة HMHS ممارسات تطوير مستمرة باستخدام مجموعة DevOps Accelerate.

 Rabobank

Rabobank: توحيد جهود التطوير والعمليات
حلول المنتجات IBM DevOps Build

وسِّع نطاق تكوين وإدارة البنية التحتية للبناء لديك.

 تعرَّف على المزيد حول DevOps Build حل IBM DevOps Deploy

تمكَّن من أتمتة نشر أي تطبيق إلى أي بيئة.

 تعرَّف على المزيد حول DevOps Deploy IBM DevOps Velocity

تمكَّن من تسريع عملية تسليم التطبيقات باستخدام التحليلات الفورية وتكامل أدوات DevOps.

 تعرَّف على المزيد حول DevOps Velocity
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ باستخدام الإصدار التجريبي من DevOps Deploy.

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مجتمع أتمتة عمليات التطوير