الصفحة الرئيسية
التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات
DevOps
يمكن استخدام IBM DevOps Accelerate لتسريع وتحسين عملية تسليم البرامج لأي مزيج من التطبيقات المحلية والسحابية وتطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي.
حوِّل سلاسل أدوات الإصدار إلى أنظمة ومسارات انسيابية متكاملة. احصل على رؤية واضحة وتسليم منسَّق.
حسِّن معدل وتدفق تسليم التطبيقات من خلال توفير رؤية واضحة في مسار التسليم عبر DevOps Accelerate.
تخلَّص من البرامج النصية المخصصة واحصل على عملية نشر أسهل في التصميم وأكثر أمانًا.
تجنَّب الأخطاء البشرية لإطلاق البرمجيات بثقة.
يمكن استخدام برنامج DevOps Accelerate لأتمتة عمليات البناء والنشر والإصدار للتطبيقات الأحادية أو المعتمدة على الخدمات المصغرة أو مزيج بينهما، عبر البيئات السحابية أو المحلية أو مركز البيانات أو الكمبيوتر المركزي.
يوفِّر DevOps Accelerate نقطة تحكم مركزية لإدارة تسليم أعباء العمل القائمة على الخدمات المصغرة عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، مع دعم متعدد السحب، بما في ذلك مزودو السحابة التقليديون والحاويات والأجهزة الافتراضية.
Daniel Corboy
مطور ومهندس عمليات التطوير
يُتيح لنا DevOps Deploy والتقنيات السحابية، مثل منصة IBM Cloud، إحداث تغيير جذري بفضل المرونة التي نوفرها وسرعة التكيف. “
استخدمت شركة Daimler Trucks NA حل DevOps Deploy لدعم نموذج تسليم تطبيقات عمليات التطوير.
تستخدم شركة NBCUniversal Media LLC برنامج DevOps Accelerate للمساعدة على تعزيز عمليات التطوير.
أسست شركة HMHS ممارسات تطوير مستمرة باستخدام مجموعة DevOps Accelerate.
Rabobank: توحيد جهود التطوير والعمليات
وسِّع نطاق تكوين وإدارة البنية التحتية للبناء لديك.
تمكَّن من أتمتة نشر أي تطبيق إلى أي بيئة.
تمكَّن من تسريع عملية تسليم التطبيقات باستخدام التحليلات الفورية وتكامل أدوات DevOps.