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DevOps
RAD for WebSphere Software
يُعَد IBM Rational Application Developer for WebSphere Software بيئة تطوير متكاملة (IDE) قائمة على Eclipse. وهو يوفر أدوات لتصميم وبناء واختبار وتحليل ونشر العديد من أنواع التطبيقات بصريًا، بما في ذلك تطبيقات Java، وJava EE، وWeb 2.0، والتطبيقات الهجينة للأجهزة المحمولة، وتطبيقات البوابات الإلكترونية، وخدمات الويب وواجهات برمجة التطبيقات REST.
استخدِم أدوات للنماذج والتقنيات البرمجية الراسخة والجديدة والناشئة.
اختَر من بين أدوات الاختبار والتحليل المتقدمة للمساعدة على تسريع التطوير والاختبار والنشر والإدارة.
استفِد من أدوات تحكم دقيقة في التثبيت لإنشاء بيئة تطوير متكاملة (IDE) أصغر حجمًا وأكثر استجابة ومخصصة لاحتياجاتك.
تمكَّن من التكامل مع حل IBM Rational Collaborative Application Lifecycle Management لتطوير التطبيقات واختبارها في بيئة افتراضية.
تمكَّن من تبسيط وتسريع تطوير الواجهات الأمامية باستخدام أحدث تقنيات Web 2.0 والتقنيات الهجينة المحمولة.
تمكَّن من تطوير واختبار ونشر خدمات الويب، وواجهة برمجة التطبيقات REST، وأنواع أخرى من الخدمات باستخدام Java EE وEJB وJPA وJAX-WS وJAX-RS وJMS وEJB Query Language والمزيد.
احصل على أدوات نشر محسّنة لكل من IBM WebSphere Liberty وIBM WebSphere Application Server.
يوفر التحليل الديناميكي قدرات تحليل تعتمد على التتبع وأخذ العينات لتحديد مشكلات الأداء وتحليلها وتصحيحها.