يُعَد IBM Rational Application Developer for WebSphere Software بيئة تطوير متكاملة (IDE) قائمة على Eclipse. وهو يوفر أدوات لتصميم وبناء واختبار وتحليل ونشر العديد من أنواع التطبيقات بصريًا، بما في ذلك تطبيقات Java، وJava EE، وWeb 2.0، والتطبيقات الهجينة للأجهزة المحمولة، وتطبيقات البوابات الإلكترونية، وخدمات الويب وواجهات برمجة التطبيقات REST.