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RAD for WebSphere Software

 IBM Rational Application Developer for WebSphere
يوفر أدوات لتصميم وبناء واختبار وتحليل ونشر أنواع متعددة من التطبيقات بصريًا.
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ما المقصود ببرنامج IBM Rational Application Developer for WebSphere؟

يُعَد IBM Rational Application Developer for WebSphere Software بيئة تطوير متكاملة (IDE) قائمة على Eclipse. وهو يوفر أدوات لتصميم وبناء واختبار وتحليل ونشر العديد من أنواع التطبيقات بصريًا، بما في ذلك تطبيقات Java، وJava EE، وWeb 2.0، والتطبيقات الهجينة للأجهزة المحمولة، وتطبيقات البوابات الإلكترونية، وخدمات الويب وواجهات برمجة التطبيقات REST.
الحفاظ على الواجهات الأمامية للتطبيقات

استخدِم أدوات للنماذج والتقنيات البرمجية الراسخة والجديدة والناشئة.
تحقيق جودة أعلى للتعليمات البرمجية منذ البداية

اختَر من بين أدوات الاختبار والتحليل المتقدمة للمساعدة على تسريع التطوير والاختبار والنشر والإدارة.
ثبِّت الميزات التي تحتاج إليها فقط

استفِد من أدوات تحكم دقيقة في التثبيت لإنشاء بيئة تطوير متكاملة (IDE) أصغر حجمًا وأكثر استجابة ومخصصة لاحتياجاتك.
الاستفادة من النشر المرن

تمكَّن من التكامل مع حل IBM Rational Collaborative Application Lifecycle Management لتطوير التطبيقات واختبارها في بيئة افتراضية.
تسريع تطوير تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة

تمكَّن من تبسيط وتسريع تطوير الواجهات الأمامية باستخدام أحدث تقنيات Web 2.0 والتقنيات الهجينة المحمولة.
تسريع تطوير الخدمات وتطبيقات Java

تمكَّن من تطوير واختبار ونشر خدمات الويب، وواجهة برمجة التطبيقات REST، وأنواع أخرى من الخدمات باستخدام Java EE وEJB وJPA وJAX-WS وJAX-RS وJMS وEJB Query Language والمزيد.
تحسين البرامج الوسيطة من IBM

احصل على أدوات نشر محسّنة لكل من IBM WebSphere Liberty وIBM WebSphere Application Server.
استخدام أدوات الاختبار والتحليل المتقدمة

يوفر التحليل الديناميكي قدرات تحليل تعتمد على التتبع وأخذ العينات لتحديد مشكلات الأداء وتحليلها وتصحيحها.
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