خط تجميع برمجيات لأتمتة تسليم البرمجيات وتسريعه
تقدم منتجات IBM Rational Build Forge إطار عمل تنفيذ تكيفيًا ينشئ خط تجميع برمجيات لأتمتة تسليم البرمجيات وتسريعه. حيث تسمح لك بتوحيد المهام المتكررة وأتمتتها، والكشف عن عوائق التطوير، وتحديد الاتجاهات لمشروعات محددة، وإدارة تفويضات الامتثال.
توفر للمطورين عمليات بناء مكونة مسبقًا داخل بيئات التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بهم.
تسرِّع دورات البناء والإصدار من خلال التطوير التكراري والعمليات المتوازية.
تبسِّط إدارة الامتثال من خلال التوثيق الذاتي لمسارات التدقيق والأمن القائم على الأدوار.
تزيد من كفاءة الفريق من خلال إدارة البناء والإصدار المركزية باستخدام الأدوات المتوفرة لديك بالفعل.
تعمل مع بيئات التطوير المتكاملة (IDE) لمنح إمكانية الوصول إلى عمليات تجميع البرمجيات.
توفر تحسينًا لعملية المهمة بحيث يتم تشغيل المهام بكفاءة.
متوافقة مع البرامج النصية والملفات المجمعة وأدوات التطوير والعمليات.
تقدم تتبع الامتثال والوثائق من دون جهد يدوي.
إطار عمل تنفيذ تكيفي يعمل على أتمتة عملية تجميع البرمجيات وتوحيدها.
إطار عمل تنفيذ تكيفي يعمل على أتمتة تجميع البرمجيات وتبسيطها في بيئات المؤسسات الكبيرة.