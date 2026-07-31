تقدم منتجات IBM Rational Build Forge إطار عمل تنفيذ تكيفيًا ينشئ خط تجميع برمجيات لأتمتة تسليم البرمجيات وتسريعه. حيث تسمح لك بتوحيد المهام المتكررة وأتمتتها، والكشف عن عوائق التطوير، وتحديد الاتجاهات لمشروعات محددة، وإدارة تفويضات الامتثال.