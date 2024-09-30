الصفحة الرئيسية DevOps DevOps Code ClearCase IBM DevOps Code ClearCase
نظام شامل لإدارة تكوين البرامج على مستوى المؤسسة، يضمن وصولًا محكمًا إلى جميع أصول البرامج
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رجل يقف أمام سبورة بيضاء مستخدمًا كمبيوتر محمولًا
ما أداة IBM DevOps ClearCase؟

تُوفر أداة IBM DevOps Code ClearCase وصولًا محكمًا إلى أصول البرامج، بما في ذلك التعليمات البرمجية، والمتطلبات، ووثائق التصميم، والنماذج، وخطط الاختبار، ونتائج الاختبار.

تتميز الأداة بدعم التطوير المتوازي وإدارة مساحات العمل المؤتمتة وإدارة خطوط الأساس، وإدارة الإصدارات الآمنة والتدقيق الموثوق بعمليات البناء والوصول المرن في أي وقت وأي مكان تقريبًا. 
المزايا التحكم في الإصدارات

إتاحة حذف الإصدارات السابقة، وإنشاء الفروع وحذفها، وعرض سجل الإصدارات، والمقارنة والدمج بين الإصدارات.

 العمل بسرعة واستقلالية

توفير نماذج تطوير وتكامل، ومساحات عمل خاصة، ومناطق تكامل عامة.

 تلبية متطلبات الامتثال

تتضمن مصادقة المستخدمين ومسارات التدقيق للمساعدة في تلبية متطلبات الامتثال بأقل قدر من المتاعب الإدارية.

 الثقة في الإصدارات

إدارة أي مكون للمشروع يمكن تمثيله كمحتوى رقمي تقريبًا والتحكم فيه.

 التحكم في نشاط التطوير

إتاحة التحكم في مساحات العمل الشخصية ومنح الوصول إلى إصدارات الملفات والأدلة التي تحتاجها.
الميزات الرئيسية لأداة IBM DevOps Code ClearCase النشر القابل للتوسع للمؤسسات

دعم آلاف المستخدمين في عشرات المواقع، وإدارة حجم كبير (يصل إلى التيرابايت) من البيانات.

 نماذج استخدام مرنة لأي منهجية تطوير

المزج والمطابقة بين أربعة عروض مختلفة بناءً على التفضيلات والاحتياجات.

 إدارة الإصدارات بأمان وحماية الملكية الفكرية

تسجيل الأصول وإصدارها بأمان في مستودع مركزي.

 مراقبة العمليات وإمكانية تتبعها للامتثال

تبسيط دورة التحرير والبناء والتصحيح، وإعادة إنتاج الإصدارات بدقة.

 تحسين الوقت المناسب للقيمة

المساعدة في منع الأخطاء، وتقليلها، واكتشافها مبكرًا.

 تسعير ونشر مرن
الاستفادة من نموذج استهلاك جديد قائم على أداة القياس FlexPoints.
ما هو الخيار الأنسب لك؟
IBM DevOps Code ClearCase

توفير وصول محكم إلى أنواع مختلفة من أصول البرامج.

منتج مميّز الأكثر شيوعًا DevOps Code ClearCase MultiSite

تمكين الوصول إلى الملفات عبر المواقع البعيدة والتوسع لدعم آلاف المستخدمين.

ClearCase and ClearCase MultiSite

توفير إدارة دورة الحياة عبر البيئات الموزعة.

ClearCase Change Management System

يجمع النظام بين ميزة DevOps Code ClearCase وميزة DevOps Code ClearQuest.

 ClearCase Change Management - للمؤسسات

يجمع النظام بين ميزة ClearCase، وميزة ClearQuest، وميزة ClearCase MultiSite، وميزة ClearQuest MultiSite.
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