تُوفر أداة IBM DevOps Code ClearCase وصولًا محكمًا إلى أصول البرامج، بما في ذلك التعليمات البرمجية، والمتطلبات، ووثائق التصميم، والنماذج، وخطط الاختبار، ونتائج الاختبار.

تتميز الأداة بدعم التطوير المتوازي وإدارة مساحات العمل المؤتمتة وإدارة خطوط الأساس، وإدارة الإصدارات الآمنة والتدقيق الموثوق بعمليات البناء والوصول المرن في أي وقت وأي مكان تقريبًا.