حل IBM DevOps Deploy هو حل لإصدار التطبيقات يدمج الأتمتة في عملية التسليم المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، ويُوفر قدرات قوية في الرؤية، والتتبع، والتدقيق.
انضم إلى مجتمع IBM DevOps Automation!
تسريع عملية تسليم البرامج من خلال عمليات مؤتمتة وقابلة للتكرار عبر بيئات التطوير/الاختبار والإنتاج.
تبسيط نشر التطبيقات متعددة القنوات على جميع البيئات بشكل متسق وقابل للتكرار.
يمكن لخادم مركزي واحد إدارة الآلاف من نقاط النهاية إلى المنصات السحابية، أو مراكز البيانات، أو أجهزة الكمبيوتر المركزية.
التكامل مع تقنيات مثل Jenkins، وKubernetes، وMicrosoft، وServiceNow، وIBM WebSphere يجعل العمليات أكثر قوةً وأسهل في التصميم.
تلبية متطلبات المؤسسات من خلال بنية مصممة للتوسع - وهو ما يمنح توافرًا عاليًا، وقابلية للتوسع أفقيًّا، وأمانًا محكمًا.
تقليل الوقت اللازم لنشر التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر المركزية.
نمذجة البيئات السحابية في محرِّر رسومي بسيط لنشر تطبيقاتك على المنصات السحابية العامة، والخاصة، والهجينة.
تمكّن من تتبع كل ما هو موجود ومعرفة مكانه بدقة من خلال رؤية شاملة لتطبيقاتك، وبيئاتك، وتكويناتك.
كن متأكدًا من أن إصدارات عناصر التطبيق التي تلبي معايير الجودة فقط هي التي تتم ترقيتها عبر بيئات الاختبار وصولًا إلى البيئة الإنتاجية.
استخدام قدرات أتمتة الإصدار الرائدة في الصناعة لعالم الحاويات.
يتوفر حل DevOps Deploy كحاوية، وهو معتمَد للعمل مع Red Hat OpenShift.
يتضمن هذا المكون الإضافي وظائف للتفاعل مع عناصر وعمليات نشر DevOps Deploy.
ثَبِّتْ هذا المكون الإضافي لاكتساب القدرة على التفاعل مع موارد Kubernetes داخل حل DevOps Deploy.
استيراد الإصدارات الجديدة من Git يدويًّا أو تلقائيًّا مع خيار نشرها دفعة واحدة.