حل IBM DevOps Deploy
التسليم المستمر لأي تطبيق إلى أي بيئة مستهدفة
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متخصص في مجال تقنية المعلومات يقوم بتكوين الخادم في مركز البيانات
ما هو حل إصدار التطبيقات IBM DevOps Deploy؟

حل IBM DevOps Deploy هو حل لإصدار التطبيقات يدمج الأتمتة في عملية التسليم المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، ويُوفر قدرات قوية في الرؤية، والتتبع، والتدقيق.
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رؤية واستراتيجية فعالة لعمليات التطوير
IBM وسوق أتمتة التسليم والإصدار المستمر (CDRA) وعمليات التطوير وفقًا لتقرير فورستر، كانت رؤية واستراتيجية IBM لسوق أتمتة التسليم والإصدار المستمر (CDRA) وعمليات التطوير من بين الأقوى.
المزايا ما الذي يمكن أن يساعدك حل DevOps Deploy في تحقيقه تحقيق التسليم المستمر

تسريع عملية تسليم البرامج من خلال عمليات مؤتمتة وقابلة للتكرار عبر بيئات التطوير/الاختبار والإنتاج.

 إدارة التعقيد

تبسيط نشر التطبيقات متعددة القنوات على جميع البيئات بشكل متسق وقابل للتكرار.

 التوسع بثقة

يمكن لخادم مركزي واحد إدارة الآلاف من نقاط النهاية إلى المنصات السحابية، أو مراكز البيانات، أو أجهزة الكمبيوتر المركزية.
السمات الرئيسية يُقدم حل DevOps Deploy قدرات فعالة عمليات تكامل تحل محل البرمجة النصية المخصصة

التكامل مع تقنيات مثل Jenkins، وKubernetes، وMicrosoft، وServiceNow، وIBM WebSphere يجعل العمليات أكثر قوةً وأسهل في التصميم.

 رابط إلى المكونات الإضافية أتمتة موزعة قابلة للتوسع


تلبية متطلبات المؤسسات من خلال بنية مصممة للتوسع - وهو ما يمنح توافرًا عاليًا، وقابلية للتوسع أفقيًّا، وأمانًا محكمًا.

 تعرف على المزيد دعم IBM z Systems

تقليل الوقت اللازم لنشر التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر المركزية.

 تعرف على المزيد نمذجة النشر المرئية

نمذجة البيئات السحابية في محرِّر رسومي بسيط لنشر تطبيقاتك على المنصات السحابية العامة، والخاصة، والهجينة.

 تعرف على المزيد مراقبة المخزون

تمكّن من تتبع كل ما هو موجود ومعرفة مكانه بدقة من خلال رؤية شاملة لتطبيقاتك، وبيئاتك، وتكويناتك.

 تعرف على المزيد مجموعة قواعد استيفاء الجودة والموافقات

كن متأكدًا من أن إصدارات عناصر التطبيق التي تلبي معايير الجودة فقط هي التي تتم ترقيتها عبر بيئات الاختبار وصولًا إلى البيئة الإنتاجية.

 تعرف على المزيد تنسيق عمليات النشر متعددة الحاويات

استخدام قدرات أتمتة الإصدار الرائدة في الصناعة لعالم الحاويات.

 تعرف على المزيد الترحيل السريع إلى المنصات السحابية

يتوفر حل DevOps Deploy كحاوية، وهو معتمَد للعمل مع Red Hat OpenShift.

 تعرف على المزيد
عمليات تكامل المنتج مسار Jenkins

يتضمن هذا المكون الإضافي وظائف للتفاعل مع عناصر وعمليات نشر DevOps Deploy.

 Kubernetes

ثَبِّتْ هذا المكون الإضافي لاكتساب القدرة على التفاعل مع موارد Kubernetes داخل حل DevOps Deploy.

 Git

استيراد الإصدارات الجديدة من Git يدويًّا أو تلقائيًّا مع خيار نشرها دفعة واحدة.

دراسات حالة

استخدمت Daimler حل DevOps Deploy لدعم عمليات التطوير تعرّف على قصتها
تمكّنت شركة QBE من تسريع عمليات البناء والنشر الخاصة بها
تمكن بنك أوروبي رائد من إلغاء تكاليف الاتصالات الخارجية عن طريق الانتقال إلى بيئة عمل افتراضية
مصرف Rabobank: التعاون مع IBM لدفع عجلة الابتكار
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