يمكنك تحسين نتائج تسليم الحلول الخاصة بك باستخدام IBM Rational Software Architect Designer. يعمل الحل على تقليل التعقيد مع مساعدتك على الفهم والتعاون والتواصل بشكل أكثر فعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يساعدك على إدارة المخاطر والامتثال بسهولة أكبر مع تحسين إنتاجية وجودة التطبيقات والخدمات.
يمكنك تسليم متأخرات الابتكار والصيانة المتراكمة بشكل أسرع باستخدام التجريدات الرسومية.
تأكد من قدرة فريقك بأكمله على فهم مشروعك والمساهمة فيه للمساعدة في تحسين نتائج التسليم.
استخدام أسلوب التجريد للحفاظ على مقاصد التصميم والذاكرة القبلية، ولتقديم دليل، قابل للتدقيق، على التوافق مع السياسات.
يمكنك تبسيط نمذجة البنية باستخدام منصة التصميم والتطوير المتكاملة هذه.
استفد من استثمارك في IBM WebSphere مع هذه الأداة المتقدمة للتصميم والنمذجة والتطوير.
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يربط هذا الملحق بين متطلبات العمل وتصميمات الحلول. ويوفر أُطر عمل بنية متكاملة وإدارة المتطلبات. يمكّنك هذا من تمثيل اهتمامات العمل وربطها بمتطلبات بالبنية والتمثيلات وملفات القيم وجداول البيانات الخاصة بالحل الذي يتم تصميمه.
يربط هذا الملحق بين متطلبات العمل وتصميمات ومتطلبات بنية الحلول. يتمتع الحل بدعم كل من UPIA وDoDAR. تدعم البيئة القابلة للتوسعة أُطر عمل البنية الإضافية وأيقوناتها واستعلاماتها وطرق عرضها وتقاريرها.
يمكّنك هذا الملحق من إنشاء مواصفات النشر. ويوفر قوالب نماذج أولية ونماذج نشر لضمان نشر حلولك البرمجية بشكل صحيح من المحاولة الأولى. كما يقلل من مخاطر التطوير ويحسن الاتصالات على مستوى جميع عمليات التطوير.
يتضمن هذا الملحق وظائف أساسية لتخطيط النشر، ولوحات الأدوات والقوالب لتمكين إعادة الاستخدام والتوحيد القياسي. وينشئ مواصفات للحد من المخاطر وتحسين الاتصالات.
إنه يتكامل مع UML و Eclipse، مما يتيح التمثيلات المفاهيمية (UML وSoaML) والتمثيلات الملموسة (أرشيف المؤسسة وأرشيف الويب) للبرامج التي سيتم تعيينها إلى خطط.
يمكنك هذا الملحق من تصميم وتسليم حلول SOA التي تستهدف بيئات IBM WebSphere. باستخدام هذا الملحق، يمكنك تصميم وتسليم حلول Java Platform, Enterprise Edition لكل من IBM WebSphere Application Server وPortal لزيادة كفاءة استثماراتك في WebSphere.
يوفر هذا الملحق مجموعة أساسية من الأدوات لتطوير التطبيقات. كما يوفر أيضًا إرشادات الممارسة Rational SOMA 2.9 التي تدعم تحديد الخدمة ومواصفاتها وعمليات التحول بما في ذلك عمليات تحقيق SOA وحصاد تمثيلات الخدمة.