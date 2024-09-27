يمكنك تحسين نتائج تسليم الحلول الخاصة بك باستخدام IBM Rational Software Architect Designer. يعمل الحل على تقليل التعقيد مع مساعدتك على الفهم والتعاون والتواصل بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك على إدارة المخاطر والامتثال بسهولة أكبر مع تحسين إنتاجية وجودة التطبيقات والخدمات.