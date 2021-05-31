توفِّر التطبيقات السحابية الأصلية وقتًا أسرع للوصول إلى السوق، وقابلية توسع أكبر، وإدارة أسهل، وتكلفة أقل، وذلك باستخدام تقنيات النقل بالحاويات، والخدمات المصغرة، والأتمتة، وممارسات عمليات التطوير. وتعتمد خدمات تطوير التطبيقات السحابية من IBM Consulting على المشاركة في الإنشاء والتنفيذ، باستخدام هياكل مرجعية، وأدوات تسريع، ونماذج تسليم افتراضية، وحلول صناعية تدعم بيئات السحابة المتعددة، ما يُتيح لك تعزيز الابتكار والتطوير على مستوى المؤسسة.